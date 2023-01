Nu mai scapă nimeni: Carnea va fi contaminată pe scară largă cu proteine ARNm provenite din "vaccinuri" biotehnologice!

În curând va exista un alt motiv pentru a alege opțiuni alimentare vegetariene sau pentru a vă procura carnea din surse locale, de încredere: vaccinurile cu ARNm sunt pe cale să fie implementate la scară largă în industria cărnii, bovinele, găinile, porcii, caprele și alte animale fiind vizate de injecții regulate de ARNm.

Așa cum am văzut în cazul ființelor umane, injecțiile cu ARNm pot:

Să circule prin tot corpul și să ajungă în sânge și în organe.

Să determine organismul să producă proteine toxice care pot provoca efecte toxice.

Înfundarea arterelor și să ajungă să ucidă sau să dăuneze oamenilor în urma unor accidente vasculare cerebrale sau atacuri de cord.

Să modifice cromozomii și să provoace modificări genetice permanente ale organismului.

Așa că acele hipodermice nu sunt singura modalitate prin care aceste instrucțiuni ARNm pot fi introduse în corpul uman. Ele pot fi, de asemenea, înghițite sau pot intra prin contactul cu pielea. Simpla manipulare a cărnii crude contaminate cu produse ARNm este probabil echivalentă cu expunerea la "vărsarea" de la beneficiarii de vaccinuri. Și chiar dacă acidul gastric distruge probabil secvențele de ARNm, există o absorbție care are loc în gură, sub limbă, motiv pentru care multe medicamente și suplimente - inclusiv uleiurile de CBD și zincul - sunt adesea absorbite cel mai bine sub limbă, mai degrabă decât să fie înghițite.

Astfel, simpla introducere în gură a produselor din carne de origine animală vaccinate cu ARNm, dacă nu sunt complet gătite, vă poate expune la un fel de "vărsare alimentară" a produselor ARNm care pot fi absorbite în sânge și pot circula în tot corpul. Acest lucru poate include proteine care sunt străine organismului uman, scrie Planet Today.

Pfizer, Bayer și alți giganți farmaceutici au anunțat deja vaccinuri cu ARNm pentru animalele de carne

Giganții Big Pharma au început să anunțe vaccinuri cu ARNm pentru animale încă din 2016:

Bayer se asociază cu BioNTech pentru a dezvolta vaccinuri cu ARNm, medicamente pentru sănătatea animalelor (10 mai 2016)

Vaccinuri personalizate pentru porci, folosind vaccinuri cu ARN (site-ul Merck, ianuarie, 2023)

Achiziția extinde și completează portofoliul puternic de vaccinuri al Merck Animal Health (comunicat de presă Merck, noiembrie, 2015)

NSW urmărește rapid vaccinurile împotriva febrei aftoase și a bolii cutanate nodulare cu ARNm (la bovine) (guvernul australian)

A fost semnat un acord privind un vaccin cu ARNm împotriva febrei aftoase între guvernul NSW și compania americană Tiba Biotech (comunicat de presă al Tiba Biotech)

Este clar că industria animalelor de fermă este pe cale de a fi depășită de vaccinurile cu ARNm, care vor ucide probabil un număr șocant de animale de fermă (și vor promova o infertilitate tot mai mare), precum și vor contamina rezervele de carne cu artefacte ARNm, cum ar fi proteinele spike. Considerați că acesta este un fel de program de "depopulare a animalelor de fermă" pentru a elimina carnea și a forța oamenii să se orienteze către viermi de făină și greieri. În curând, dacă veți mânca produse din carne convențională, veți mânca rezultatele producției biotehnologice de "vaccinare" în masă a animalelor cu ARNm.

De aici înainte, dacă alegeți să mâncați carne, aflați de unde provine. Dacă provine din exploatări de animale industriale, este aproape sigur că va fi în curând contaminată cu biotehnologie ARNm. Deși este încă o presupunere, este posibil ca gătitul la temperaturi înalte să distrugă unele proteine delicate generate de biotehnologia ARNm. Din acest motiv, asigurați-vă că evitați să consumați produse din carne crudă/ oz, cum ar fi fripturile sau mezelurile. Cu toate acestea, încă nu știm cu siguranță că gătitul distruge proteinele spike.

Pare evident că globaliștii încearcă atât să contamineze aprovizionarea cu carne, cât și să o elimine în timp, înlocuind carnea de origine animală cu larve, viermi de făină, greieri și larve de muscă soldat negru, printre alte creaturi. Un articol de pe StudyFinds.org evidențiază un studiu recent despre viermii de făină care susține că aceste larve uscate vor înlocui în curând puiul în nuggets de pui.