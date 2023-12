O cercetare japoneză aruncă Pandemia în aer: Toate variantele Covid au fost fabricate în laborator si nu au avut o evolutie naturala

Doi cercetatori japonezi, de la doua universitati de prestigiu, au reușit să demonstreze că mutațiile SARS-Cov-2 sunt non-sinonime, ceea ce înseamnă că niciuna dintre ele nu a apărut ca urmare a mutațiilor aleatorii din natură. Asadar, nu numai virusul initial (de la Wuhan) a fost produsul unei arme biologice cu "castig de functie", ci si mutatiile, adica variantele Covid.

Oamenii de stiintă arată că, în lumina noilor descoperiri, întreaga pandemie ar trebui reconsiderată, conturându-se ipoteza unui experiment bine pus la punct. Probabil ca s-a dorit ca variantele sa fie cu mult mai virulente, insa, omenirea castigases deja o "imunitate de turma" si asa se explica de ce virusii au fost din ce in ce mai slabi si, mai ales, nu au avut efect asupra persoanelor nevaccinate.

Un studiu amplu al cercetătorilor japonezi Atsush Tanaka, de la Osaka Medical and Pharmaceutical University, și Takayuki Miyazawa, de la Kyoto University, a reușit să arunce în aer toate ipotezele oficiale ale pandemiei Covid-19. Studiul se poate citi integral AICI.

Studiul, intitulat "Procesele evolutive nenaturale ale variantelor SARS-CoV-2 și posibilitatea selecției naturale deliberate", a demonstrat că toate variantele Covid-19 au fost produse în mod artificial, demontându-se teoria mutațiilor naturale. Astfel, cercetătorii arată că, în ultimii trei ani, sindromul respirator acut sever coronavirus 2 (SARS-CoV-2) a provocat în mod repetat pandemii, generând diverse variante mutante, de la Alpha la Omicron.

"În acest studiu, ne-am propus să clarificăm procesele evolutive care duc la formarea variantelor SARS-CoV-2 Omicron, concentrându-ne pe variantele Omicron cu multe mutații de aminoacizi în proteina spike printre izolatele SARS-CoV-2. Pentru a determina ordinea mutațiilor care duc la formarea variantelor SARS-CoV-2 Omicron, am comparat secvențele de izolate Omicron BA.1, 141 BA.1.1 și izolate BA.2 și am încercat să clarificăm procesele evolutive ale variantelor SARS-CoV-2 Omicron, inclusiv ordinea mutațiilor care duc la formarea lor și apariția recombinării omoloage. Ca urmare, am ajuns la concluzia că formarea unei părți a izolatelor Omicron BA.1, BA.1.1 și BA.2 nu a fost produsul evoluției genomului, așa cum se observă în mod obișnuit în natură, cum ar fi acumularea de mutații", precizează autorii studiului.

Mai mult, studiul a 35 de izolate recombinante ale variantelor Omicron BA.1 și BA.2 a confirmat că variantele Omicron erau deja prezente în 2020. Analiza a arătat că variantele Omicron au fost formate printr-un mecanism complet nou, care nu poate fi explicat de biologia anterioară, fapt ce determină o reconsiderare a pandemiei SARS-CoV-2, susțin cercetătorii japonezi.

Autorii studiului refuză să concluzioneze că acești viruși au fost sintetizați și distribuiți artificial și cu rea intenție, însă aceștia insistă asupra faptului că SARS-CoV-2 a suferit mutații de neconceput bazate pe mecanismele convenționale de mutație a coronavirusului și speră că posibilitatea de creație artificială este inclusă în serios în discuțiile privind formarea variantelor SARS-CoV-2. "Analiza noastră concluzionează că variantele Omicron au fost formate de un mecanism complet nou, care nu poate fi explicat prin biologia anterioară. Dacă tulpina epidemică SARS-CoV-2 este un virus cu mutații artificiale și dacă dezastrul corona (corona hoopla) a fost un experiment global bine conceput în inocularea umană și un experiment social, proiectarea acestui experiment și natura virusului utilizat face probabil ca acest experiment (corona hoopla) să fie un experiment preliminar", atenționează cercetătorii japonezi.

Pe parcursul celor trei ani, din 2019 până în 2022, SARS-CoV-2 a fost reaccelerat de noi variante apărute peste câteva luni în diferite regiuni geografice și diseminate în întreaga lume, pentru a induce pandemia în mod repetat, susțin Atsushi Tanaka și Takayuki Miyazawa. În stadiul incipient al primei pandemii, cea mai importantă mutație a SARS-CoV-2 a fost cea non-sinonimă, mutația D614G în proteina S. Această mutație, care nu a fost prezentă în descendența ancestrală care a cauzat focarul Wuhan, a devenit rapid dominantă la nivel mondial.

La scurt timp, a apărut varianta Alpha, caracterizată prin 17 mutații unice care conțin zece diferențe de aminoacizi în proteina S, fiind detectată pentru prima dată în sud-estul Angliei, la sfârșitul lunii septembrie 2020, și devenind dominantă ulterior în majoritatea țărilor europene. Tot în 2020, în octombrie, a fost identificată varianta Beta, în Africa de Sud, iar în decembrie, varianta Gamma, în Brazilia. În februarie 2021, a fost identificată varianta Delta, în India, iar varianta Lambda a apărut în august 2020 în Peru, dar a fost anunțată de OMS abia în iunie 2021. În final, în noiembrie 2021, a apărut varianta Omicron, în Africa de Sud, care a devenit predominantă la nivel mondial, se precizează în studiul cercetătorilor japonezi.