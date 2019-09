O doctorita rezidenta din Oradea a nascut pe ascuns si a ingropat bebelusul

Un medic rezident de la Sectia de Chirurgie a Spitalului judetean din Oradea a ajuns in atentia procurorilor dupa ce cadavrul bebelusului pe care l-a nascut in secret in urma cu 4 ani a fost descoperit saptamana trecuta ingropat in curtea unei case din comuna bihoreana Auseu.

Doctorita, Nadia Lupo (31 ani), este rezidenta in anul 5 in cadrul sectiei Chirurgie I din cadrul Spitalului Judetean Oradea. La sfarsitul anului 2015, a nascut la Maternitatea Oradea un copil sanatos, care a fost luat in evidenta si pe numele caruia a fost eliberat un certificat de nastere.

Pe de alta parte, femeia nu si-a anuntat nici rudele si nici colegii de serviciu ca a nascut. Apropiatii spun acum ca nici macar nu au stiut ca a fost insarcinata. intreaga poveste a fost descoperita in august 2019, cand femeia s-a casatorit cu un medic kinetoterapeut si s-a prezentat la Serviciul de Evidenta al Populatiei pentru a-si schimba cartea de identitate odata cu noul nume.

Functionarii publici i-au solicitat Nadiei Lupo, conform uzantelor, o copie a certificatului de nastere pentru copil, insa ea a negat ca ar fi fost mamica, pretinzand ca ar fi o eroare in sistemul informatic, adica ar fi inregistrat pe numele ei copilul altei femei.

Cum in urma verificarilor a reiesit ca doctorita minte, conform obligatiei legale, angajatii de la Evidenta Populatiei au sesizat Politia, care a inceput o ancheta in acest caz. Ancheta oamenilor legii a aratat ca datele din sistemul informatic sunt reale si ca bebelusul nascut de doctorita a murit.

Potrivit surselor Adevarul.ro, Nadia Lupo a fost audiata, insa procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor refuza sa ofere orice detaliu despre caz. Cert este ca, luni, 26 august, politistii au mers la sigur in curtea casei din Auseu, care apartinea parintilor doctoritei, unde a si fost gasit cadavrul copilului, ingropat in apropierea casei.

in ciuda suspiciunilor care planau asupra femeii inca din luna august, aceasta a continuat sa profeseze pana miercuri, 4 septembrie, cand a plecat in concediu. „Se fac cercetari pentru omor, insa nu exista suspect in cauza deocamdata. Cadavrul copilului a fost dus, pentru necropsie, la Serviciul de Medicina Legala Bihor, pentru a se determina varsta si circumstantele in care a murit", a declarat Maria Cotrau, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor. in paralel, la solicitarea procurorilor, conducerea Spitalului judetean Oradea a verificat condicile de prezenta din perioada in care a nascut femeia, descoperind ca aceasta aparea ca fiind in spital in perioada in care, de fapt, era la Maternitate, ca sa nasca.

"Doamna a fost intrebata despre acele insemnari false si a recunoscut ca s-a semnat in urma, in ziua in care s-a intors la serviciu. Oricum, din discutiile pe care le-am avut acum, cand am analizat cele intamplate, nici unul dintre colegii ei nu a stiut ca a fost gravida ori ca a nascut", a explicat managerul Spitalului clinic judetean Oradea, Gheorghe Carp. Potrivit sursei citate, daca ancheta procurorilor nu va avansa pana cand doctorita va reveni din concediul de odihna, aceasta va avea anumite restrictii, inclusiv cea de a intra in blocul operator, pana la lamurirea suspiciunilor care planeaza asupra ei.