O femeie de 85 de ani a murit in fata spitalului din Corabia asteptand o scrisoare medicala. Mai avea nevoie de o stampila rotunda

O batrana de 85 de ani a murit in fata spitalului din Corabia asteptand o scrisoare medicala. Drama femeii a fost facuta publica de nepoata sa, pe Facebook.

Spitalul din localitatea olteana Corabia ajunge, astfel, pentru a doua oara in doua saptamani, in atentia autoritatilor de la centru, dupa cazul unui batran ignorat, care statea in genunchi pe holurile unitatii sanitare. In ceea ce priveste noul caz care a fost relatat in social media, femeia de 85 de ani a murit pe 15 ianuarie, din spusele nepoatei sale, Alexandra Mincis, pe Facebook. Rudele femeii au venit cu ea in unitatea medicala pentru o scrisoare medicala necesara inchirierii unui concentrator de oxigen. Insa femeia a murit la scurt timp, asteptand ca rudele sa obtina toate parafele pe scisoare. Nepoata femeii puncteaza ca au incercat sa nu o duca si pe batrana in spital, si sa rezolve partea de birocratie fara a o mai duce pe femeia de 85 de ani pe drum. Insa nu au gasit rezolvare. De asemenea, Alexandra Mincis spune ca spitalul considera ca nu a fost incalcat dreptul pacientului in acest caz.

"Sunt persoane care ne acuza ca vrem bani. Nu, nu vrem bani, nu am depus nicio plangere, am facut doar public totul pentru ca nu vrem sa mai treaca si alte persoane prin ce am trecut noi", a povestit tanara. Bunica Alexandrei a fost spitalizata in perioada 26 decembrie 2020 - 6 ianuarie 2021 la Spitalul Orasenesc Corabia, pe perioada spitalizarii fiind diagnosticata cu astm, spune nepoata. Medicul curant recomanda familiei sa inchirieze un aparat de oxigen, lucru care se si intampla. Familia a platit 500 lei pentru o luna, o suma considerabila, spune Alexandra, avand in vedere posibilitatile familiei. Pentru ca in baza scrisorii medicale pacienta putea beneficia de acest dispozitiv medical gratuit, costul fiind decontat de CJAS, familia face demersurile necesare.

In urma cu doua saptamani, un barbat a fost ignorat de cadrele medicale din Spitalul din Corabia, fiind lasat sa stea in genunchi. Dupa ce a vazut imaginile, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a decis trimiterea unei echipe de control a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt la Spitalul Orasenesc din Corabia pentru a ancheta cazul. "Am urmarit si eu imaginile care au fost postate pe retelele de socializare online de la Spitalul Orasenesc din Corabia si am cerut aseara trimiterea de indata a unei echipe de control la fata locului pentru a stabili ce s-a intamplat cu exactitate cu acest domn. Dupa ce voi avea toate informatiile, voi putea lua o decizie pentru ca astfel de situatii sa fie tratate cu mult mai mult profesionalism de catre personalul spitalicesc", a declarat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu.