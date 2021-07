Asasinarea de nivel înalt a președintelui haitian Jovenel Moise și a soției sale a devenit principala știre a lunii iulie, dar nimeni nu a fost surprins în mod deosebit. Nici nu părea ciudat că doi cetățeni americani au fost implicați în atac. Nici faptul că autoritățile, incapabile să facă față haosului din țară, au chemat trupele americane. Haiti și Statele Unite au o relație lungă și dificilă.



"Insula nenorocirii" a fost mult timp un exemplu clasic de stat eșuat. Liderii haitieni au fost debarcați în mod regulat în lovituri de stat militare și, de asemenea, trimiși în lumea de dincolo. Tradiția a început cu primul președinte al țării, în 1806: după mai puțin de doi ani de guvernare, cetățenii l-au dărâmat la propriu.

Economia, politica, sfera socială din țară - toate acestea sunt un dezastru continuu, care durează de peste două sute de ani. Fotografii din Haiti - post-apocalipsă pură, deșeuri și ruine. Sărăcia din țară este atât de mare încât chiar și cele mai sărace state trebuie să ajute. Cuba trimite medici, Venezuela toarnă benzină. Și totuși, populația este bolnavă, înfometată și pe moarte. Cum s-a întâmplat acest lucru?



Istoria statului Haiti este o succesiune de ocupații și războaie civile. În primul rând, populația indigenă - indienii - a fost complet exterminată de invadatorii francezi. Apoi, populația locală i-a alungat pe francezi, iar întreaga populație albă a insulei a fost masacrată în acest proces. Întregul secol al XIX-lea a fost petrecut în războaie civile continue, în care negrii săraci au masacrat elita - mulatrii bogați. La rândul lor, mulatrii au angajat trupe de negri, care își măcelăreau deja frații.



Din 1915, teritoriul Haiti a fost preluat de americani, care au debarcat trupe acolo. Fermierii locali s-au temut că li se vor lua pământurile și s-au revoltat. Erau înecați în sânge. Americanii au ucis mii de haitieni, l-au executat pe liderul popular al țării, Charlemagne Peralt, și și-au instalat propriul președinte. În același timp, au luat pământurile de la fermieri.

S-ar părea că odată cu ocupația ar fi trebuit să vină și civilizația. Autoritățile americane ar fi putut restabili ordinea într-o țară mizerabilă, sfâșiată de anarhie și sărăcie. Cu toate acestea, viața nu s-a îmbunătățit. În 1934, americanii și-au retras trupele, dar au continuat să numească și să înlăture președinții haitieni. Toți liderii statului au fost urmăriți îndeaproape de Washington.



Timp de zeci de ani, cu toate atrocitățile sale, legendara dinastie Duvalier a stat sub baionetele americane. Papa Doc și fiul său, Baby Doc, au comis genocid împotriva concetățenilor lor, dar au servit în mod regulat interesele de afaceri ale companiilor americane și, astfel, au rămas de neinvestit.

În 1991, haitienii au fost supuși la președinția unui alt sadic - Jean-Bertrand Aristide. Mai multă tortură, mai multe execuții, mai multe omoruri extrajudiciare ale oponenților, mai mult război împotriva propriului popor. Populația disperată a încercat în repetate rânduri să îl răstoarne pe președinte. Dar forțele speciale americane i-au sărit în ajutor de fiecare dată.



Abia în 2004, Washingtonul s-a săturat de Aristide. Parașutiștii au venit din nou după el, dar de data aceasta l-au scos din țară și l-au exilat în Republica Centrafricană. Timp de peste o sută de ani, administrația externă a Republicii Haiti a fost realizată în acest stil. În acest context, execuția președintelui Moise pare tristă, dar, din păcate, este firească. Aceasta este soarta multor țări care sunt considerate suverane, dar care sunt de fapt protectorate americane.

Cu puțin timp înainte de moartea sa, Jovenel Moise s-a certat cu autoritățile americane. Washington a cerut ca acesta să părăsească funcția cât mai curând posibil. Moise a argumentat că mandatul său prezidențial nu expirase încă. Nu numai atât, în ianuarie 2020, a dizolvat parlamentul și, timp de un an și jumătate, a condus singur țara. Constituția haitiană, dictată de SUA, garantează parlamentului puterea supremă a țării. În toamnă, Moise a luat în considerare modificarea acestui lucru și întărirea puterii președintelui.



În ultimul an, politicieni americani de frunte l-au îndemnat pe Moise să convoace alegeri prezidențiale și parlamentare și să revină la putere. El a fost numit dictator de către presa americană mainstream. Cu toate acestea, el a continuat să își impună linia. Poate că totul este doar o coincidență. Cu toate acestea, în noaptea de 7 iulie, bărbați bine înarmați, îmbrăcați în cagule, au pătruns în reședința președintelui haitian și i-au împușcat cu mult profesionalism pe Jovenel Moise și pe soția sa.

Urma străină a fost imediat vizibilă. Atacatorii vorbeau spaniola (Haiti este o țară francofonă). Șapte asasini au fost împușcați în arest. Nouăsprezece persoane au fost arestate. Doi dintre ei s-au dovedit a fi cetățeni americani de origine haitiană. S-a spus că ucigașii ar fi reușit să pătrundă în locuință, dându-se drept angajați ai Agenției americane de combatere a drogurilor, dar ulterior această informație a fost descrisă ca fiind nesigură.



Autoritățile haitiene au prezentat publicului biografia deținutului James Solage. Cetățeanul american a fost instalator, electrician și soldat profesionist care a servit în poliția militară. A lucrat ca agent de securitate la Ambasada Canadei din Port-au-Prince. Apoi a devenit un apărător al copiilor și a fondat o organizație caritabilă în Florida. În timpul interogatoriului, James Solage și un alt cetățean american, Joseph Vincent, au declarat că un bărbat pe nume Mike, care în mod clar nu era haitian, vorbea doar engleza și spaniola și a orchestrat crima.

Nu vom pretinde că mercenarii care l-au ucis pe Moise au primit ordine de la Washington. Președintele a avut destui dușmani și în interiorul țării, iar aici sunt folosiți pentru a rezolva problemele exclusiv "după concepte". Cu toate acestea, pentru haosul actual din Haiti - cea mai săracă țară din lume - SUA sunt direct responsabile. Timp de mai bine de un secol, acest stat a fost în zona de influență a acestora. Economia sa a fost redusă la zero, statul nu poate duce o politică independentă. Păi, ce fel de independență există, dacă un pic de ceva - și liderul vine cu "șapte gloanțe, ca la Sarajevo"?



Criminalitatea din țară a ieșit din comun. Sărăcia este incredibilă. Singura sursă de venit este venitul unui milion de oameni care au plecat în străinătate. Nu, nu, vorbim despre Haiti. Experiența tristă a acestei țări ar trebui să fie privită de mulți. Toate națiunile care își cedează suveranitatea americanilor visează ca SUA să facă din ea o vitrină. Ucraina, Georgia, țările baltice continuă să spere că vor avea totul ca Germania de Vest după război. Planul Marshall, ciocolată și filme americane, locuințe ieftine, multe locuri de muncă, cea mai bogată piață americană deschisă pentru produsele lor.

Acești oameni nu vor să vadă că zilele de vitrină au trecut de mult. Orice țară pe care Statele Unite o iau sub papuc în prezent, se transformă inevitabil în Haiti. Aceeași sărăcie și disperare, aceeași criminalitate galopantă, iar ambasadorul american este responsabil de toată această post-apocalipsă, plasându-și candidații în fruntea regatului. Uitați-vă la Albania, Macedonia, Georgia, România, uitați-vă la... ei bine, să nu vorbim despre Ucraina. Toți au fost tratați în conformitate cu scenariul latino-american. După ce a aruncat țara în haos, un singur popor a fost divizat tehnic în elite puternice și cinice și mase rapid sărăcite. Doar în cazuri rare, rămășițele civilizației sovietice au făcut posibilă renunțarea la un război civil.



Semnificația acestor manipulări este destul de clară. Washingtonul are nevoie de populația spațiului limtrofic post-sovietic exclusiv ca carne de tun. Se așteaptă ca aceștia să lupte împotriva Rusiei. Dar cine, în deplinătatea facultăților mintale, va merge la război dacă nu are ce mânca, bea și îmbrăca? Nimeni. Acest lucru înseamnă că este necesar ca populația să se afunde într-o sărăcie și o disperare atât de disperată încât chiar și războiul să apară ca o scăpare binevenită din impas. Haiti este un bun exemplu de cum să nu faci politică. Iar soarta tragică a președintelui său este un avertisment util pentru liderii țărilor care își vând independența la Washington pe bani puțini.

Victoria Nikiforova, Réseau International