O licitație pentru "Servicii de Pază, protecție și transport valori monetare" organizată la DGASPC Sector 2 este cercetată de procurorii DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au descins la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 2 într-un dosarul penal deschis pentru acuzații de luare de mită și abuz în serviciu.

În scenariul descifrat de anchetatori apar nume cu rezonanță politică și influență. Surprinzător sau nu, relațiile transpartinice ar fi fost "rotițele" bine unse care asigurau funcționarea întregului mecanism. Surse judiciare au declarat pentru Gândul că un deget acuzator este îndreptat și către Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, din cauză că, deși ar fi fost informat despre "suspiciuni în derularea respectivei licitații", nu ar fi reacționat.

Mai mult, afirmă aceleași surse, persoana pe care procurorii DNA o acuză, acum, de "trafic de influență", și-ar face un titlu de laudă din relația "foarte bună" pe care o are cu edilul Sectorului 2, existând chiar și o "înțelegere" la nivelul Consiliului Local, chiar dacă din ecuație fac parte reprezentanții a două partide aflate, teoretic, "la cuțite", USR și PSD.

Aceleași surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că procurorii DNA care cercetează legalitatea procedurii de selecție a ofertelor pentru "Servicii de pază, protecție și transport valori monetare" la DGASPC Sector 2 au în "vizor", la acest moment, trei persoane, una dintre acestea fiind chiar Gabriel Naghi, fostul director al SPP în perioada 28 decembrie 2000 - 7 decembrie 2005.

Acuzațiile procurorilor sunt foarte grave, fiind vorba de fapte de trafic de influență, luare de mită și dare de mită. Lenuța Popescu - consilier local PSD la Sectorului 2 al Capitalei, cercetată sub acuzația de "trafic de influență"; Cătălin Mihăilă - angajat al DGASPC Sector 2 și membru al filialei PSD Sector 2, fost consilier local PSD la Sectorul 2 - cercetat sub acuzația de "luare de mită"; Generalul (r) Gabriel Naghi - fost director al Serviciului de Protecție și Pază; acesta ar fi cercetat de procurorii DNA sub acuzația de "dare de mită".

"La data de 16.06.2022, la nivelul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracțiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, a fost înregistrat sub nr. 200/P/2022, dosarul penal având ca obiect săvârşirea de către persoane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 - Direcţia Achiziţii, Licitaţii Urmărire Contracte, a infracţiunilor de luare de mită, faptă prev. şi ped. de art. 289 C.pen., trafic de influenţă, faptă prev. şi ped. de art. 291 Cpen. şi abuz în serviciu, faptă prev. şi ped. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 C. pen. pe parcursul derulării procedurii de selecţie a ofertelor pentru Servicii de Pază, protecţie şi transport valori monetare", precizează procurorii în Ordonanța din 5 decembrie 2022.

Extras din Ordonanța DNA - 5 decembrie 2022:

Mai mult, și Poliția Capitalei a deschis un dosar penal - 3632/P/2022 - cu privire la anunțul de intenție nr. 46805/11.05.2022 privind procedura de achiziție publică pentru "Servicii de pază, protecție și transport valori monetare" la DGASPC Sector 2, potrivit documentelor publicate de cetățeanul.net.

Procedura de achiziție publică pentru "Servicii de Pază, protecție și transport valori monetare" la DGASPC Sector 2, cercetată și de Biroul de Investigare a Criminalității Economice la Regimul Fondurilor Publice și Corupției.

Așa cum au precizat sursele Gândul, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, ar fi fost informat că planează semne de întrebare referitoare la derularea procedurii de selecție a unei firme care să ofere "Servicii de pază, protecție și transport valori monetare" la DGASPC Sector 2.

Edilul nu ar fi luat nicio măsură după ce directorul DGASPC Sector 2, Florin Ștefan Vasile, i-ar fi trimis un raport în care prezenta suspiciunile legate de licitația respectivă. Totuși, neregulile au ieșit la iveală, în cele din urmă.

"Primarul Radu Mihaiu nu a ținut cont de acest raport trimis de șeful DGASPC Sector 2. Numai că toate neregulile au ieșit la lumină, în cele din urmă, iar asta s-a întâmplat după ce inspectorii Curții de Conturi au făcut un control.

În urma celor constatate, Curtea de Conturi a sesizat Direcția Națională Anticorupție, iar dosarul penal a fost deschis", au mai dezvăluit surse judiciare, pentru Gândul.

Contactat de Gândul, Florin Ștefan Vasile, directorul general al DGASPC Sector 2, a confirmat că l-a informat pe primarul Radu Mihaiu despre faptul că existau suspiciuni în legătură cu derularea procedurii pentru achiziționarea unor servicii de pază la DGASPC Sector 2.

"Eu l-am informat (n.red. - pe primarul Radu Mihaiu). În perioada aceea, eram suspendat, domnul primar mă suspendase. L-am informat că acea licitație trebuia anulată. Acel funcționar public care rămăsese la coordonarea Direcției Achiziții (n.red. - Cătălin Mihăilă, cercetat sub acuzația de "luare de mită") s-a prevalat de un act din justiție, de un certificat de grefă, dar nu a așteptat decizia finală a judecătorilor și a dat drumul la procedură. Și a făcut-o așa cum a făcut-o. Acum este suspendat. Da, s-au făcut tot felul de presiuni, pentru tot felul de servicii, inclusiv pentru cele de pază.

Ni s-au cerut, oficial, și alte informații referitoare la această speță, le vom da cu celeritate anchetatorilor. Vă pot confirma, așa cum am transmis și către organele de anchetă, că așa au stat lucrurile. Ancheta se desfășoară pe două paliere, și la DNA, și la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Biroul de Investigare a Criminalității Economice la Regimul Fondurilor Publice și Corupției.

Dăm tot concursul în această anchetă și punem la dispoziție toate documentele care ne sunt solicitate. Repet, nu pot decât să confirm cele menționate în anchetă (n.red. - neregulile constatate și acuzațiile aduse persoanelor cercetate de procurorii DNA)", a mai precizat, în exclusivitate pentru Gândul, Florin Ștefan Vasile.

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 al Capitalei, poate fi numit și primarul "Habarnam", fiindcă precizează că, dacă au existat nereguli în ceea ce privește această licitație care a intrat în vizorul DNA, el nu le cunoaște.

Pe de altă parte, însă, edilul a precizat că "funcționarea DGASPC Sector 2 a fost, în permanență, o problemă" - cu accent pe gestionarea Direcției de Achiziții -, iar vina o poartă și "conducerea", respectiv directorul general Florin Ștefan Vasile.

Radu Mihaiu a mai declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că dacă directorul general al DGASPC a avut cunoștință de fapte penal, ar fi trebuit să sesizeze organele de anchetă, în caz contrar făcându-se el însuși vinovat.

"Dacă s-au întâmplat lucruri de acest fel, de natura faptelor penale, mă bucur că a fost sesizat DNA-ul, eu nu le cunosc. Orice funcționar care sesizează astfel de fapte de natură penală este obligat, prin lege, să facă o sesizare către organele de anchetă penală. Faptul că sunt suspiciuni... Din punctul meu de vedere, dacă a existat vreo problemă acolo (n.red. - la licitația pentru serviciile de pază), este bine să se rezolve.

Funcționarea DGASPC Sector 2 a fost, în permanență, o problemă. Trebuie să spun acest lucru. Una dintre problemele majore a fost gestionarea Direcției de Achiziții. Domnul director general (n.red. - Florin Ștefan Vasile) cred că este răspunzător de ce s-a întâmplat acolo. Dumnealui spune că a sesizat o faptă penală (n.red. - în raportul transmis către primarul Sectorului 2) pe care nu a transmis-o, mai departe, către organele de cercetare penală? Atunci înseamnă că recunoaște o infracțiune.

Mi-a spus că au existat niște suspiciuni. Dacă domnul director general are cunoștințe de fapte penale pe care nu le-a sesizat, el se face vinovat - la rândul lui - de o faptă penală. A spus că există niște suspiciuni referitoare la un raport, asta nu contest, dar asta nu reprezintă o faptă penală. Măsurile pentru corectarea acestor erori îi revin dumnealui, ca director general al DGASPC. Dânsul, din punctul meu de vedere, trebuia să dispună măsuri. Dacă măsurile sale au fost să sesizeze organele de anchetă penală, sunt convins că are și motive. Faptul că a anulat sau nu a anulat o procedură... Este foarte bine să se pronunțe organele de anchetă penală dacă a fost sau nu anulată corect, pe motive corecte sau nu.

Sunt probleme semnificative la DGASPC Sector 2, din punctul meu de vedere nici conducerea nu a luat măsurile cele mai potrivite, dar urmează să se pronunțe organele de anchetă penală", a declarat primarul Sectorului 2, în exclusivitate pentru Gândul.

"Lenuța Popescu își face un titlul de laudă din relația foarte bună pe care o are cu primarul Mihaiu"

Consilierul local PSD Lenuța Popescu, spun surse judiciare pentru Gândul, ar fi "mâna dreaptă" a Rodicăi Nassar, președintele filialei PSD Sector 2.

Numai că, la nivelul Primăriei Sectorului 2 al Capitalei, s-ar fi creat o "alianță secretă" între USR - reprezentată de primarul Radu Mihaiu - și PSD - reprezentat de Lenuța Popescu.

"Lenuța Popescu este mai mereu văzută la cabinetul lui Radu Mihaiu, primarul USR al Sectorului 2 al Capitalei. În cercul apropiaților săi, Lenuța Popescu își face un titlul de laudă din relația foarte bună pe care o are cu primarul Mihaiu, chiar dacă sunt, în teorie, adversari politic.

Totuși, sprijinul acordat lui Radu Mihaiu în ședințele de Consiliu Local este condiționat de lipsa atacurilor din partea acestuia la adresa fostului primar PSD al Sectorului 2 (n.red. - Mugur Toader) și la adresa surorii sale, Rodica Nassar, președintele filialei PSD Sector 2.

Așa s-a ajuns în situația în care, bazându-se pe această relație transpartinică, Lenuța Popescu a făcut lobby pentru încheierea unor contracte la nivelul Primăriei Sectorului 2 al Capitalei", dezvăluie surse judiciare, pentru Gândul.

Procurorii DNA care cercetează acest caz au descoperit, spun sursele judiciare, că Lenuța Popescu ar fi deținut "rolul-cheie" în întregul scenariu și că ar fi "intervenit" - prin intermediul unui fost consilier local social-democrat, care ocupă o funcție de conducere la DGASPC Sector 2 - pentru a favoriza câștigarea contractului de pază de firma controlată de un alt membru al filialei PSD Sector 2.

Acesta din urmă este chiar fostul director al Serviciului de Protecție și Pază, generalul (r) Gabriel Naghi.

"În acest caz anchetat de procurorii DNA, traficul de influență de care este acuzată Lenuța Popescu a fost reprezentat de intervenția pe care aceasta a făcut-o la un fost consilier local, tot membru PSD.

Acesta ocupă o funcție de conducere la DGASPC Sector 2, iar Lenuța Popescu a avut ca scop favorizarea unei anumite firme în procedura de selecție a ofertelor pentru serviciile de pază.

80% din acțiunile firmei Blue Corp Security - firma favorizată după intervenția Lenuței Popescu - sunt deținute de soția fostului director al SPP, Gabriel Naghi, iar acesta este cercetat, acum, de procurorii DNA, pentru dare de mită", au mai precizat surse judiciare, în exclusivitate pentru Gândul.