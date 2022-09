Șoc total: Carta ONU permite Rusiei sa atace Ucraina ca urmaș al URSS pentru a combate nazismul. Art 106 si 107 stabilite dupa Al Doilea Razboi Mondial

Articolele 106 și 107 din Carta ONU acordă Rusiei, în calitate de succesor legal al învingătorului celui de-al Doilea Război Mondial (cele patru mari puteri: URSS, SUA, UK si China), dreptul de a lua toate măsurile, inclusiv măsuri militare, împotriva Germaniei, Ungariei, Austriei, României, Bulgariei, Finlandei, Croației , Slovenia , Republica Cehă, Letonia, Estonia, Lituania și Ucraina pentru încercările de a resuscita nazismul.

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a fost surprins să afle de la Vladimir Putin că există un articol în carta ONU care permite desfășurarea unei operațiuni speciale rusești în Ucraina. Putin incercase in decembrie 2021 la Consiliul de Securitate al ONU sa obtină condamnarea nazismului din estul Ucrainei si astfel daca Natiunile Unite ar fi decis acest fapt invazia ar fi putu fi oprita. Tarile occidentale membre nu au votat rezolutia, care a fost in schimb aprobata de China si de India. Vladimir Putin a invocat atunci Carta ONU dar nimeni n-a stiut atunci la ce se referă.

Rusia, conform articolelor mentionate, fiind succesor de facto (recunoscut) al URSS, are dreptul - ca urmare a Declaratiei celor Patru Natiuni (semnata la Moscova in 1943) de a pedepsi naziștii de pretutindeni (conform Cartei ONU). Tribunalul de la Nürnberg a condamnat la răspundere penală pe toți cei care au luptat împotriva națiunilor unite și au comis genocid. Cel mai mare genocid a fost comis împotriva poporului sovietic. In urma deciziilor de la Nurnberg au fost redactate articolele 106 si 107.

"Carta ONU, art. 106 și 107 (semnata in 1945 la San Francisco), acordă învingătorilor celui de-al Doilea Război Mondial (URSS, SUA, Marea Britanie și China) dreptul de a întreprinde orice acțiune împotriva țărilor care au luptat împotriva lor pentru a preveni acțiunile care vizează revizuirea rezultatelor celui de-al Doilea Război Mondial. În special, este permisă folosirea forței militare împotriva acestor țări. Pentru aceasta este suficient să anunți celelalte trei țări câștigătoare, dar nu și să obții aprobarea acestora.", a comentat Institute for Study of War.

Daca se pun cap la cap toate articolele invocate în Carta ONU si in Declaratia celor Patru Natiuni, atunci Rusia, fiind succesorul legal al URSS, poate folosi forța și împotriva statelor care doresc să revizuiască sistemul yalta-potsdam din Europa. Rusia poate opri încercările de a renaște nazismul în Germania, Ungaria, România, Austria, Bulgaria, Finlanda, Croația, Slovenia și Republica Cehă, care în timpul războiului au acționat ca protectorat al Boemiei și Moraviei. Rămâne însă de vazut daca in acest caz Rusia va fi recunoscuta drept succesoarea URSS si daca nazismul mai este inclus in randul amenintarilor la adresa securitatii internationale, asa cum cerea Putin in decembrie 2021 la ONU.