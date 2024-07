Omul de afaceri Ioan Niculae: "Șeful FBI pe România m-a vizitat in secret la inchisoare să imi ceară să dau in gât politicieni de top. România este condusă azi de OMV!"

„Seful FBI pe Romania m-a vizitat in secret la inchisoare sa imi ceara sa dau in gat politicieni de top. România este condusă azi de OMV", a declarat omul de afaceri Ioan Niculae într-un interviu acordat lui Liviu Alexa.

Deține grupul de firme InterAgro, cu afaceri de 1,3 miliarde Euro în 2007[2] și este patronul echipei de fotbal Astra Giurgiu din anul 1996. Ioan Niculae administrează aproximativ 50.000 hectare de teren agricol, fiind unul dintre cei mai mari cultivatori de cereale din România. InterAgro are o capacitate de stocare a cerealelor de 700.000 de tone în silozuri, la care se adaugă alte 450.000 de tone în magazii. Niculae are și 170 hectare de vie, anul 2008 fiind primul an de recoltă. Valoarea totală a investițiilor realizate, după 2004, de Niculae în agricultură se ridică la peste 100 milioane euro. Conform afirmațiilor ziarului Ziua, Ioan Niculae ar fi fost ofițer al Securității.

În topul revistei Forbes pe 2010, el ocupă locul 880, fiind al treilea român care intră în topul acestei reviste de specialitate după Dinu Patriciu și Ion Ţiriac.

FRAGMENT DIN INTERVIUL LUI IOAN NICULAE LUI LIVIU ALEXA:

Liviu Alexa: Și ați fost acuzat că de-aia ați subminat dumneavoastră economia asta, că ați primit un preț preferențial pentru gazul din producția internă, pe care l-ați consumat. Dar era cu largul acord al guvernării de atunci și cu niște normative, care se aflau și la alții. Dar ați spus ceva interesant atunci. Niște străini vor să-mi ia afacerea. Nu i-ați menționat. Și vreau să vă întreb cine erau străinii care v-au putut genera un dosar de subminare, că trebuia să aibă o anumită forță. Erau austriecii sau nemții?

Ioan Niculae: Nu. Nici austriecii, nici nemții.

O VIZITĂ SECRETĂ

Liviu Alexa: Cine?

Ioan Niculae: A fost... deci la mine... eu vă pot spune o dată certă. Nu ce am crezut eu că poate să fie în spate. Când eram închis în 2015 la Găești, m-am trezit așa brusc cu o vizită din partea la două persoane pe care nu i-au trecut. Ca să-ți facă o vizită în închisoare, trebuie să-i declari. Persoana Ionescu, Popescu, are dreptul să mă viziteze.

Liviu Alexa: Hopa.

Ioan Niculae: Deci era o listă închisă. Și m-am trezit cu comandantul închisorii, că m-a chemat la el și a zis, vă rog eu frumos, uitați, avem acești doi domni care vor să vorbească cu dumneavoastră. Șeful FBI-ului lui pe România și încă unul...

Liviu Alexa: Ați mai povestit asta cuiva?

Ioan Niculae: Nu.

Liviu Alexa: Ok.

Ioan Niculae: Și au venit la mine la Găești. În sfârșit, am stat la masă acolo, eram singuri. Să-mi spună, să-mi ceară dacă cumva aș putea să-i dau eu niște date despre Liviu Dragnea, Elena Udrea. M-am uitat la el...

Liviu Alexa: Ce an era ăsta?

Ioan Niculae: 2015.

Liviu Alexa: 2015. Mai ziceți. Dragnea, Udrea și...

Ioan Niculae: Dragnea, Udrea și mi-a mai cerut pe cineva atunci.

Liviu Alexa: Cine?

Ioan Niculae: Despre o persoană, dar nu rețin...

Liviu Alexa: Business sau politică?

Ioan Niculae: Nu, tot politică.

Liviu Alexa: Videanu, oare?

Ioan Niculae: Nu, da, de Videanu.

Liviu Alexa: Ha, ce precaut. Bravo!

Ioan Niculae: De Videanu, de Videanu. Am zis: domnul, nu știu cine sunteți. Mi-a zis decât pe gură, că nu mi-a arătat niciun fel de legitimație. Nu știu absolut nimic care să-i... eu știu, de natură, penală, ca dumneavoastră să folosiți împotriva acestor trei persoane. Și nu înțeleg de ce ați venit la mine în închisoare să vă dau aceste informații. Nu mi-ați spus decât rău până acuma.

Liviu Alexa: S-a recomandat a fi cine?

Ioan Niculae: N-auziți? Șeful FBI-ului pe România, de la ambasada americană, că s-a vorbit în engleză.

Liviu Alexa: Și a zis, bună, sunt Marius Popa, șeful...

Ioan Niculae: Da, da, da. Și al doilea a zis un nume, nu știu, John Smith, dar n-a spus nici de unde e, cine e și...

Liviu Alexa: Cât a durat?

Ioan Niculae: Toată discuția s-a purtat în limba engleză. Sunt convins că există o înregistrare acolo, că nu scăpa o întâlnire să nu fie înregistrată, mai ales a mea.

Liviu Alexa: Cât a durat discuția?

Ioan Niculae: 20 de minute. Le-am spus că îmi pare rău că și-au bătut drumul degeaba până acolo. N-am nimic de declarat nici de Dragnea, nici de Udrea și nici de Videanu. Și că au greșit adresa. Am plecat. Și m-au chinuit în continuare și m-au ținut încă trei termene. Deci eu făcusem deja temenul , conform legii, trebuia să fiu eliberat.

Liviu Alexa: Corect.

Ioan Niculae: Și închide și îmi dă trei luni de zile amânare.

Liviu Alexa: Dar auziți când a venit ăsta, șeful FBI la dumneavoastră la Găiești, a zis, băi Ioane, uite, eu sunt șef FBI. Da, Dați-mi și mie A,B, C. V-a zis, dacă dai ceva, te lăsăm?

Ioan Niculae: Nu, că n-am ajuns acolo.

Liviu Alexa: Păi și de ce să dau? Dau un exemplu.

Ioan Niculae: Nu, dar n-am ajuns acolo, la punctul de discuție.

Liviu Alexa: N-ați ajuns acolo.

Ioan Niculae: Nu.

Liviu Alexa: Dar aveați ce da?

Ioan Niculae: Nu, absolut nimic. N-aveam ce.

Liviu Alexa: Nu mă mințiți.

Ioan Niculae: Păi ce să spun de Dragnea?