Omul-mască vine și-și demască superiorii. Au dispărut banii pentru campania de comunicare şi de informare privind vaccinarea!

Şeful Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), Valeriu Gheorghiţă, cunoscut in opinia publica si ca "Omul-mască", intrucat apare peste tot purtand accest accesoriu anti-pandemic, afirmă că structura pe care o conduce nu a avut la dispoziţie fonduri pentru organizarea unei campanii de informare privind beneficiile vaccinării.

Asta in ciuda faptului ca guvernul Cîțu a alocat zeci de milioane de euro in acte pentru aceasta campanie, dintre care 90% au ajuns la televiziunile care sustin cu isterie masurile de limitare a drepturilor si libertatilor românilor. Gheorghita sustine ca trebuiau sa ajunga din acesti bani - alocati in acte, inca de la inceputul anului, dar care nu se regasesc si fizic la CNCAV - care ar fi sprijinit comunicarea cu populatia si o mai mare reusita a vaccinarii. Cu atat mai mult cu cat campania debutase bine, in primul semestru al anului, pana cand Klaus Iohannis a anuntat public ca "practic, noi am invins pandemia!", iar Florn Cîțu a declarat ca tinta de vaccinare e ca si atinsa facand un "pariu" ca pana in iulie va avea 5.000.000 de vaccinati. Dupa aceste declaratii, populatia nu s-a mai vaccinat, ba chiar a refuzat-o in numar mare, iar de atunci a stagnat, Romania avand o acoperire vaccinala cu putin peste 30%, in situatia in care si cei vaccinati sunt in situatia de la le expira durata de protectie de 6-9 luni, fiind indicata deja o a treia doza de "boostare".

„Nu s-au alocat bani, sau cel puţin CNCAV-ul, comitetul pe care eu îl coordonez, nu a avut fonduri pentru campania de comunicare şi de informare. Obiectivul campaniei de comunicare şi de informare pe care noi l-am avut încă de la început, din noiembrie, a fost de promovare a încrederii populaţiei în ştiinţă şi în sistemul medical, în medici, tocmai pentru că pandemia este o problemă medicală", a afirmat Valeriu Gheorghiţă. Acesta a reclamat, insa, succesul campaniei anti-vaccinare foarte prezentă în spaţiul public în România, inclusiv la radio sau televiziuni - multe dintre ele care au primit bani guvernamentali sa promoveze contrariul, adica beneficiile vaccinului contra Covid -, el afirmând că aceasta este un fenomen „regretabil", care „face diferenţa" între România şi alte state.

Valeriu Gheorghita deschide astfel un nou scandal, el aratand practic ca banii care au fost cuprinsi in horararile de guvern privind sustinerea campaniei de vaccinare, care cuprinde fonduri de comunicare si pentru CNCAV, organism care urma sa faca comunicate oficiale pentru media, nu au mai ajuns la destinatie si au disparut pe traseu. In locul CNCAV au aparut pe posturile de televiziune tot felul de persoane care prin declaratii contradictorii "au facut, dimpotriva, mari deservicii campaniei de vaccinare", mai spune medicul militar specialist in epidemiologie. „Este o problemă de sănătate publică şi aş îndrăzni să spun că este o problemă chiar de siguranţă naţională, tocmai de aceea cred că trebuie să fim extrem de precauţi în momentul în care dăm autoritate unor persoane care nu au expertiza necesară să vorbească pe teme... În perioada pandemiei am observat cu toţii că fenomenul de dezinformare a luat amploare foarte mult", a adăugat medicul.