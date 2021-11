Ordinea mondială tripartită și războiul hibrid global: "Casa Albă este în prezent populată de imbecili aleși!"

Generalul Mark Milley, cel mai înalt grad militar din Statele Unite, a făcut recent publică una dintre revelațiile sale: lumea nu mai este unilaterală (cu Statele Unite ca hegemon global de necontestat) sau bilaterală (așa cum era odată, cu Statele Unite și Uniunea Sovietică echilibrându-se simetric într-un tango intim de distrugere reciprocă asigurată). Acum este tripartită, cu trei mari puteri - Statele Unite, Rusia și China - angajate într-un "război tripolar". Acesta este exact termenul pe care acesta l-ar fi folosit la Forumul de securitate Aspen din 3 noiembrie 2021.



Acest lucru pare ciudat, deoarece nici Rusia și nici China nu sunt dispuse să atace SUA, în timp ce SUA nu sunt în măsură să atace niciuna dintre aceste puteri. Statele Unite tocmai au fost înfrânte într-un conflict de două decenii împotriva unui adversar de mâna a patra (Afganistanul, adică) în cel mai umilitor mod posibil, abandonând 80 de miliarde de dolari în material de război și renunțând la mii de servitori loiali într-o retragere pripită care echivalează cu o debandadă. Este pe cale să aibă o soartă similară în Siria și Irak. Marina sa tocmai a fost umilită într-o încăierare minoră cu iranienii din cauza unui petrolier. Este clar că SUA nu se află în poziția de a ataca pe nimeni.



Deci, ce poate însemna Milley? Poate că nu pare inteligent, dar este cel mai puternic om din Pentagon. Bineînțeles, Milley-Vanilley ar putea fi pur și simplu un simplu tribut la o muzică stupidă care emană de la Casa Albă (care este în prezent populată de imbecili aleși). Acest lucru ar avea sens, deoarece de-a lungul carierei sale, Milley a evitat cu atenție orice lucru care să semene cu o acțiune militară reală și, prin urmare, care să implice posibilitatea unei înfrângeri, alegând în schimb să se concentreze pe lucruri precum elaborarea unui raport privind impactul schimbărilor climatice asupra armatei americane.



Iată-l pe Milley (in foto de mai sus) într-unul dintre cele mai mândre momente ale sale, stând alături de generalul rus Valery Gerasimov, care a luptat - și a învins - în calitate de comandant în cel de-al doilea război cecen. Gerasimov a continuat să scrie doctrina rusă a războiului hibrid (Doctrina Gerasimov), care permite ca obiectivele strategice și politice să fie atinse prin mijloace nemilitare, dar cu sprijin militar și cu secretul, disciplina, coordonarea și controlul de tip militar. Prin comparație, generalul nostru Milley este un fel de general de carton, cu un șnur care îi mișcă maxilarul inferior în sus și în jos, conducând spre un loc oarecare în mlaștina din Washington a grupurilor de reflecție politică și a lobbyiștilor din industria de apărare.



Doctrina Gerasimov seamănă foarte mult cu doctrina chineză a războiului în afara limitelor, ceea ce indică faptul că Rusia și China și-au armonizat strategiile defensive. Aceste doctrine sunt concepute pentru a amplifica avantajele naturale ale Chinei și Rusiei, plasând în același timp Statele Unite într-un dezavantaj maxim. Nu este clar că Milley este capabil să înțeleagă aceste probleme; dimpotrivă, este probabil că siguranța locului de muncă și parcursul său profesional depind în mod critic de incapacitatea sa de a înțelege ceva dincolo de nivelul său de plată. Cu toate acestea, din moment ce el este purtătorul de cuvânt al întregii mizerii, ar trebui să încercăm cel puțin să luăm cuvintele sale ca atare și să ne gândim la ceea ce ar putea însemna "războiul tripolar".



Atât doctrina rusă a războiului hibrid, cât și doctrina chineză a războiului în afara granițelor oferă un avantaj țărilor cu structuri de control stricte și centralizate (de exemplu, China și Rusia), dezavantajând grav Statele Unite, care au o elită de putere difuză și conflictuală pe plan intern, împărțită între două partide și numeroase agenții guvernamentale și entități private concurente, cu ample oportunități de spionaj intern și extern, infiltrare și scurgeri de informații în mass-media.

Avantajele Rusiei constau în arme avansate împotriva cărora SUA nu au contramăsuri, cum ar fi rachetele hipersonice și sistemele de război radio, cu o bază de resurse uriașă și doar parțial explorată, în special resursele energetice. Avantajul Chinei constă într-o forță de muncă uriașă și foarte disciplinată, care produce o gamă largă de produse pe care SUA trebuie să le importe în permanență pentru a evita ca întreaga sa economie să se blocheze din cauza întreruperilor lanțului de aprovizionare. Pe de altă parte, China și Rusia se află în dezavantaj în marea mașinărie bine unsă pe care SUA a dezvoltat-o pentru a se amesteca în afacerile altor națiuni și pentru a le submina suveranitatea naturală. Există o gamă largă de mecanisme, de la exporturi culturale, la campanii publicitare asociate cu mărci populare, la inițiative în social media menite să corupă mințile tinerilor, pentru a exercita influența SUA asupra altor națiuni.



Răspunsurile Chinei și ale Rusiei la această amenințare sunt aproape diametral diferite: în timp ce China construiește firewall-uri și folosește controale sociale stricte pentru a limita amenințarea, strategia Rusiei este de a lăsa infecția străină să se răspândească și de a lăsa sistemul imunitar înnăscut al națiunii să creeze anticorpi împotriva ei și să o neutralizeze. Rusia își stabilește limitele în ceea ce privește propaganda inamică cumpărată și plătită, instigarea la rebeliune armată, apologia terorismului, propaganda perversiunii sexuale în rândul copiilor etc. În acest fel, Rusia nu numai că se poate proteja de amenințare, dar se poate proteja și de amenințare. În acest fel, Rusia poate nu numai să compenseze acest dezavantaj, ci și să îl transforme în avantajul său: în timp ce Occidentul devine din ce în ce mai nedemocratic și autoritar cu nesfârșita sa corectitudine politică, cu cererile de biodiversitate socială și cu căutarea unei vieți mai bune prin împerechere nereproductivă, terapie hormonală și mutilare genitală, Rusia rămâne o țară liberă, cu o perspectivă socială conservatoare sănătoasă, care este destul de atractivă pentru oamenii din întreaga lume și care devine din ce în ce mai atractivă pentru mulți occidentali, pe măsură ce devin dureros de conștienți de plata păcatului.



De ce să ne concentrăm pe un război hibrid/în afara limitelor, mai degrabă decât pe un conflict militar direct, nuclear sau convențional, între SUA și China și/sau Rusia? Pentru că un conflict militar convențional sau nuclear între oricare dintre aceste trei națiuni este o alegere nebună și sinucigașă, în timp ce oamenii care se ocupă de definirea strategiei militare nu sunt aleși în mod special pentru tendințele lor sinucigașe. Nici Rusia și nici China nu sunt cunoscute pentru războaiele lor de agresiune și, deși Statele Unite sunt extrem de bine cunoscute pentru tendințele lor criminale și violente (au desfășurat 32 de campanii de bombardament asupra a 24 de țări de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace), ele sunt în esență un tiran care atacă doar țările slabe care nu reprezintă o amenințare. Pe baza informațiilor publice disponibile, Rusia și China sunt acum atât de avansate față de SUA în ceea ce privește dezvoltarea de arme, încât un eventual atac direct al SUA asupra oricăreia dintre ele ar fi, în cel mai bun caz, autodistructiv și, în cel mai rău caz, sinucigaș.



În cel mai bun caz, SUA lansează un atac care este respins cu succes: bombardiere și rachete doborâte, nave scufundate, baze militare americane și instalații portuare distruse, eventual și centre de comandă și control ale SUA, așa cum a promis Putin. Statele Unite sunt acum îngenuncheate și la mila adversarilor lor. În cazul în care cooperarea lor lasă încă de dorit, o combinație de oameni deplorabili, josnici, imponderabili și nedecroșabili va fi organizată suficient de bine pentru a face o mizerie sângeroasă din ceea ce a mai rămas din structurile guvernamentale americane și din elitele puterii, care vor fi apoi înlocuite de o forță internațională de menținere a păcii (în cazul optimist) sau pur și simplu lăsate să se descurce singure în dezordine, mizerie și izolare internațională de durată.

Cel mai rău scenariu este cel al distrugerii reciproce asigurate, al iernii nucleare și al sfârșitului vieții pe Pământ, dar este puțin probabil din mai multe motive. În primul rând, din triada de descurajare nucleară a SUA, doar componenta submarinelor rămâne viabilă, și chiar și aceasta este destul de obosită. Niciuna dintre rachetele Minuteman nu a mai fost testată cu succes de mult timp, iar acestea sunt rachete balistice care, odată ce faza de propulsie este finalizată, urmează o traiectorie inerțială perfect previzibilă, ceea ce le face ținte ușoare pentru noile sisteme de apărare aeriană ale Rusiei. Dintre Minuteman-urile care ar reuși să iasă din silozurile lor și să fie lansate în direcția generală a Rusiei sau a Chinei, nu se știe câte dintre focoasele nucleare ar exploda efectiv, deoarece toate sunt destul de vechi și nici nu au fost testate de mult timp. Statele Unite nu mai au capacitatea de a fabrica noi focoase nucleare, deoarece au pierdut rețeta de fabricare a explozibilului puternic necesar pentru detonarea lor. Dar acest lucru ar putea fi un punct discutabil, deoarece în acest moment niciun ICBM nu este probabil să fie capabil să penetreze apărarea aeriană rusă. În ceea ce privește apărarea antiaeriană chineză, trebuie remarcat faptul că Rusia și China și-au integrat sistemele de avertizare timpurie și că China are în prezent patru divizii de sisteme rusești de apărare antiaeriană S-400 Triumph și intenționează să adauge și altele.



În ceea ce privește partea aeriană a triadei nucleare americane, pilonul său principal rămâne Boeing B-52 Stratofortress, cel mai tânăr dintre ele având aproape 60 de ani. Zboară cu 400 km/h la o altitudine de 34.000 de picioare și este opusul furtivității, ceea ce îl face ușor de doborât de la o distanță de câteva sute de kilometri. Deoarece acest lucru îl face complet inutil pentru a lansa bombe, rămân doar rachetele de croazieră, care zboară la Mach 0,65 [adică 800 km/h], ceea ce le face ținte ușoare pentru apărarea aeriană modernă. Există, de asemenea, câteva bombardiere invizibile mai noi - foarte puține la număr și, se pare, nu foarte invizibile, ceea ce le plasează, în esență, în aceeași categorie cu Stratofortress, iar rachetele de croazieră pe care le pot lansa sunt, de asemenea, aceleași rachete subsonice vechi.



În cele din urmă, există submarinele nucleare strategice, care sunt singura parte a triadei nucleare americane care este încă viabilă. Rămân eficiente ca mijloc de descurajare și au capacitatea de a se apropia pentru a lansa un atac pe furiș, cu o șansă bună ca cel puțin câteva rachete să treacă de apărarea aeriană, dar nu pot spera să evite represaliile inevitabile care vor provoca daune inacceptabile și fatale pentru partea continentală a SUA. Acest lucru le face inutile ca armă ofensivă.



Adăugați la aceasta doctrina nucleară actualizată a Rusiei, conform căreia orice atac asupra teritoriului suveran sau intereselor rusești, fie el convențional sau nuclear, ar deschide ușa unei represalii nucleare, lansată în urma unui avertisment, și promisiunea solemnă a lui Putin de a contraataca nu numai împotriva locațiilor de unde este lansat un atac, ci și împotriva centrelor de decizie. Având în vedere că rachetele rusești sunt hipersonice și vor ajunge la ținte înainte ca rachetele americane să ajungă la ale lor și că Rusia are mijloacele de a doborî rachetele americane, în timp ce SUA nu pot doborî rachetele rusești, dacă SUA ar lansa un atac, cei care l-au lansat ar fi morți înainte de a afla dacă atacul lor a reușit să provoace daune sau dacă s-au sinucis degeaba. Toate acestea duc la o concluzie inevitabilă: în niciun caz SUA nu vor ataca Rusia sau China, nici cu arme convenționale, nici cu arme nucleare.



Unii experți consideră că un război mondial ar putea izbucni spontan, în orice moment, fără ca cineva să vrea acest lucru, la fel cum lumea a alunecat în Primul Război Mondial din cauza unei confluențe de accidente nefericite. Dar există o mare diferență: liderii militari și civili ai părților beligerante din Primul Război Mondial nu aveau rachete hipersonice îndreptate direct spre capetele lor. Ei credeau că războiul va fi purtat departe de palatele, cartierele generale și casele lor. Uneori se înșelau, dar acesta era gândul lor inițial: de ce să nu ne testăm măiestria industrială sacrificând viețile a câteva milioane de țărani inutili?

Astăzi, situația este cu totul diferită: orice provocare majoră este un declanșator automat al autodistrugerii și toate părțile știu acest lucru. Desigur, vor exista provocări minore, cum ar fi Marina americană care se plimbă prin strâmtoarea Taiwan sau prin Marea Neagră, în apropierea coastei Crimeii, dar trebuie să își câștige cumva existența. La rândul lor, rușii și chinezii ridică periodic miza, respingându-i cu un mesaj radio sever sau cu câteva săgeți trase cu arcul. Dar ambele părți știu cât de atente trebuie să fie, deoarece orice greșeală gravă va necesita o de-escaladare imediată și ar putea duce la o pierdere semnificativă a imaginii. Și asta, după cum se spune, ar fi mai rău decât o crimă: ar fi o greșeală.



Provocările de care SUA sunt încă capabile sunt susceptibile să devină din ce în ce mai slabe cu timpul. Statele Unite au pierdut cursa înarmărilor împotriva Rusiei și Chinei și este puțin probabil să recupereze vreodată. Pe de altă parte, este puțin probabil ca nici Rusia, nici China să atace SUA. Nu există niciun motiv pentru a face acest lucru, deoarece pot obține ceea ce își doresc - o erodare treptată a influenței SUA - fără a recurge la acțiuni militare pe scară largă. Menținerea unei poziții defensive puternice, în timp ce își proiectează puterea în sferele lor de interes în expansiune, ar fi suficientă pentru toate acestea. Astfel, tot ceea ce rămâne pentru SUA este războiul hibrid: războiul financiar sub forma sancțiunilor, a tipăririi agresive de dolari și a spălării legalizate de bani pe scară largă, războiul informațional desfășurat pe internet, războiul medical prin utilizarea de noi agenți patogeni, medicamente și vaccinuri, războiul cultural sub forma promovării și apărării unor sisteme de valori conflictuale și așa mai departe, cu activități militare limitate la utilizarea unor terți dispensabili, la promovarea de putsch-uri și războaie civile, la acțiunile companiilor militare private și așa mai departe.



Dacă Milley își pune speranțele în posibilitatea de a provoca un conflict între China și Rusia, este posibil să fie dezamăgit. Aceste două țări vecine foarte mari se află în sinergie. China are o capacitate enormă de a produce tot felul de bunuri finite, dar are resurse naturale limitate, este insulară și are o capacitate limitată de a interacționa cu restul lumii, cu excepția comerțului și a schimburilor comerciale. Rusia, pe de altă parte, dispune de resurse naturale practic nelimitate, dar, cu o populație mai mică, dar foarte educată, răspândită pe un teritoriu vast și oarecum inospitalier, este nevoită să își concentreze eforturile pe anumite sectoare de importanță strategică, cum ar fi exporturile de energie și alimente, sistemele de armament de înaltă tehnologie, energia nucleară, vaccinurile și produsele cu consum intensiv de energie, cum ar fi îngrășămintele, materialele plastice și metalele, unde accesul la energie ieftină îi conferă un avantaj competitiv.



Unul dintre cele mai mari atuuri ale Rusiei este capacitatea sa culturală de a înțelege oamenii din alte culturi și de a menține relații cordiale, chiar și dincolo de mari diferențe culturale și de liniile inamice. Rusia are o capacitate unică de a asigura stabilitate și securitate, atât prin diplomație atentă, cât și prin oferirea de sisteme avansate de arme defensive. Chinezii s-au lansat în achiziții agresive în economiile din întreaga lume, investind în proiecte mari de infrastructură pentru a-și promova comerțul, dar uneori le lipsește finețea diplomatică și înțelegerea sensibilităților locale, înstrăinându-și partenerii prin solicitarea directă a unei părți din controlul investițiilor lor. Rușii, pe de altă parte, știu că ar trebui cel puțin să săruți o fată înainte de a te oferi să plătești pentru educația ei.

O astfel de finețe tinde să fie interpretată ca o slăbiciune de către unii occidentali care, prin secole de războaie fratricide și de colonialism genocidar, au fost condiționați să respecte doar forța brută și să înțeleagă relațiile doar în termeni de dominare sau supunere. Odată cu plecarea bruscă a Statelor Unite de pe scena mondială, multe națiuni europene mici caută în mod activ un nou stăpân care să le domine. Chinezii și rușii îi vor lăsa probabil dezamăgiți; dacă li se oferă comerț chinezesc și securitate rusă (inclusiv securitate energetică), vor fi lăsați să se descurce singuri și să-și câștige existența, iar jurămintele lor de loialitate vor cădea în urechi surde. În special est-europenii ar putea considera că este imposibil să se reintegreze în lumea rusă; rușii s-au săturat de ei și de duplicitatea lor. Cealaltă opțiune a acestora va fi să meargă să lucreze pentru chinezi.



Rusia și China se completează reciproc și este mai probabil să colaboreze între ele decât să lucreze una împotriva celeilalte în relațiile dintre ele și cu restul lumii. Cu siguranță nu este cazul Statelor Unite, nici în ceea ce privește China, nici în ceea ce privește Rusia. În anii '90 și ulterior, în timp ce China se transforma rapid într-un centru de producție la nivel mondial, iar Rusia își revenea după eșecul provocat de prăbușirea Uniunii Sovietice, SUA a reușit să se poziționeze ca națiune consumatoare indispensabilă a lumii, redirecționarea unei părți însemnate din resursele și bunurile manufacturate ale lumii pentru a-și hrăni apetitul în schimbul dolarilor tipăriți (expropriind continuu economiile globale, exportând în același timp inflație) și folosind amenințarea cu acțiuni militare împotriva oricărei persoane care contesta acest aranjament. Dar astăzi situația este diferită: cea mai mare parte a schimburilor comerciale ale Chinei nu se mai face cu SUA, ci cu restul lumii, Rusia și-a revenit pe deplin și crește încet, dar sigur, ponderea SUA în economia mondială s-a redus, apetitul pentru dolari tipăriți sub formă de datorie guvernamentală americană a scăzut brusc, iar în ceea ce privește fosta sa dominație militară totală, a se vedea mai sus.



Și totuși, generalul Milley vrea să ducă un război tripolar împotriva a doi poli care nu vor să se lupte între ei și nici nu sunt dispuși să lupte cu SUA; ei vor doar ca SUA să-și facă bagajele, să plece acasă și să nu mai întunece orizonturile Eurasiei. După cum am explicat mai sus, SUA nu se află în poziția de a provoca oricare dintre aceste țări sau ambele la un conflict militar total și nici nu riscă să le angajeze într-un mod care ar putea provoca un astfel de conflict. Ce poate face o birocrație uriașă, întinsă, finanțată din belșug, coruptă și disfuncțională în astfel de circumstanțe pentru a-și justifica existența? Răspunsul este, cred, evident: să se angajeze în răutăți mărunte, adică în războaie hibride, dar în acest fel se află, așa cum am explicat deja, într-un dezavantaj.



Lista fărădelegilor este lungă și plictisitoare de citit. Cel mai bun lucru care se poate face este să faci o comedie din asta. Să luăm, de exemplu, imbroglio-ul de tip Decameron al lui Tikhanovskaia, zâna de tocat și președintele din umbră al Belarusului, care s-a alăturat recent clubului falșilor lideri alternativi, alături de Juan Random Guaidó, președintele din umbră al Venezuelei, după ce a eșuat în încercarea de a prelua puterea de la președintele belarus Lukașenko, profund înrădăcinat, și care acum își răcește călcâiele în Lituania, țara vecină. După ce a recunoscut eșecul lamentabil al acaparării puterii de către Tikhanovskaia, departamentul deșteptătorilor a încercat să organizeze un scandal în jurul unui sprinter belarus în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, al cărui nume este... Timanovskaia! Vedeți, au crezut că nimeni nu va observa înlocuirea unui singur caracter. Stratagema a eșuat, iar Timanovskaia se odihnește acum în Polonia vecină.



Au mai existat și alte încercări de răutăți la scară mai mare, la fel de neîndemânatice și la fel de spectaculoase în eșecul lor.

A fost încercarea de a forța întreaga lume să se supună unei campanii de inoculare necruțătoare (în curs de desfășurare din 2009), în care o interacțiune între agenții patogeni modificați genetic și vaccinurile modificate genetic împotriva lor ar fi folosită pentru a obține profituri fabuloase pentru Big Pharma, în timp ce se genocidă selectiv populația anumitor țări ostile sau indezirabile. Rezultatul final: China a luptat în mare parte împotriva agentului patogen și și-a produs propriul vaccin, în timp ce Rusia a produs mai multe vaccinuri, dintre care cel mai popular s-a dovedit a fi sigur și eficient și a fost transformat într-un centru de profit major, fiind exportat în 71 de țări și aducând Rusiei mai multe venituri din exporturi decât din arme.



Între timp, nu numai că vaccinurile occidentale se dovedesc eficiente în proporție de mai puțin de 50% (mult mai puțin pentru Johnson & Johnson), dar mii de oameni mor sau se îmbolnăvesc grav din cauza lor. Și mai alarmant este faptul că tineri atleți proaspăt vaccinați mor de infarct în mijlocul unui meci - zeci de sportivi! Singurul răspuns posibil din partea autorităților - singurul de care sunt capabile - este să își dubleze eforturile, cerând ca toată lumea să fie vaccinată din nou și din nou. Strategia de marketing "dacă produsul nostru vă îmbolnăvește, vă vom da mai mult" nu este aproape niciodată eficientă și, la momentul potrivit, provoacă revolte deschise în multe locuri, închiderea unor industrii întregi și haos general în societăți și economii. Misiune îndeplinită!



Se încearcă să se forțeze țările din întreaga lume să plătească o taxă pe carbon pentru emisiile de dioxid de carbon, în timp ce națiunile care practică cultul încărcăturii prin construirea de capacități de producție de energie solară și eoliană sunt scutite. Numeroase modele climatice costisitoare au ținut supercomputerele în funcțiune și au fost organizate conferințe internaționale privind clima, unde oamenii puteau să-și strângă mâinile și să se complacă în autocompătimire cu privire la catastrofa climatică imaginară care era întotdeauna iminentă. Dar apoi a apărut o complicație majoră: Rusia și China au reușit să întoarcă situația în avantajul lor. În cazul Chinei, cazul este simplu: ceea ce permite Chinei să fabrice și să exporte produse pe care restul lumii adoră să le importe este utilizarea cărbunelui, iar o simplă reducere temporară a utilizării cărbunelui a fost suficientă pentru a demonstra că orice astfel de constrângere ar afecta mai mult SUA, prin întreruperi ale lanțului de aprovizionare, decât China.



În cazul Rusiei, situația este chiar mai simplă: în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, Rusia este cea mai ecologică țară de pe planetă, obținând cea mai mare parte a energiei electrice din centrale nucleare și hidroelectrice fără emisii de carbon și din gaze naturale cu emisii reduse de carbon. De asemenea, are 20 % din pădurile din lume, care, în cazul încălzirii globale și al creșterii concentrației de dioxid de carbon în atmosferă, s-ar extinde rapid spre nord, prin tundră, spre Cercul Arctic, absorbind cantități uriașe de dioxid de carbon. Astfel, SUA, și restul Occidentului împreună cu ele, au negociat singure o fundătură pe care și-au creat-o singure, fiind obligate să își afecteze economiile prin aplicarea unor politici de decarbonizare greșite pe care nimeni nu le-ar fi cerut să le aplice altfel. Din nou, misiune îndeplinită!



O altă încercare de răutăți mărunte se referă la drepturile omului și la democrație. Noțiunea de drepturi ale omului a fost folosită cu succes împotriva URSS, deformând mințile mai multor generații de intelectuali ruși, care s-au rușinat de propria lor țară (și au ignorat aproape în totalitate crimele mult mai oribile împotriva umanității comise de Occidentul colectiv). Chinezii, la rândul lor, nu au fost deloc influențați de perspectiva lor tradițională (fie ea confucianistă sau comunistă), care echilibrează privilegiile și responsabilitatea și lasă foarte puțin loc unor noțiuni frivole precum drepturile universale ale individului. Dar, în ultimele decenii, rușii au reușit să recâștige o înțelegere mai echilibrată a propriei lor istorii și o mai mare conștientizare a multiplelor atrocități comise de criticii lor. Ipocrizia celor care recurg la astfel de tactici a fost, de asemenea, expusă în mod flagrant prin acte scandaloase precum încarcerarea ilegală a lui Julian Assange și exilul lui Edward Snowden.

Povestea Mariei Butina, o persoană spectaculoasă care este acum membră a parlamentului rus, și-a pus și ea amprenta. Ea a fost acuzată pe nedrept de a fi un agent străin pe baza dosarului Steele, acum discreditat, pe care tabăra lui Hillary Clinton l-a inventat pentru a-l defăima pe Donald Trump. Butina a fost încarcerată timp de 18 luni, petrecând o mare parte din acest timp în izolare (un tratament care echivalează cu tortura). Ea a fost forțată să pledeze vinovată la o acuzație falsă în fața unui judecător influențat de mass-media înainte de a fi eliberată și de a i se permite să se întoarcă în Rusia. Și-a descris calvarul într-o carte de succes și toți cei care au citit-o au reținut un mesaj important: sistemul judiciar american pur și simplu nu există. Unul dintre principalele motive pentru care Butina a fost aleasă pentru un astfel de tratament este numele ei de familie, care diferă de cel al lui Putin cu un singur caracter - iarăși înlocuirea cu un singur caracter! Cu un nume atât de apropiat de cel al oribilului dictator Putin, este evident că va fi găsită vinovată! Nu m-ar surprinde dacă există vreun ticălos cu minte măruntă, înrădăcinat în măruntaiele CIA sau ale Departamentului de Stat, care vine cu aceste idei ciudate, scanând documentele în căutarea unor nume care sună asemănător.



Când vine vorba de democrație, conceptul este valoros și se aplică diferit pentru fiecare națiune, în funcție de valorile și tradițiile sale unice, dar imaginea acesteia în Statele Unite, unde aproape jumătate din electorat se simte înșelat la ultimele alegeri prezidențiale, sau în UE, care are un nivel foarte scăzut de democrație, este o poveste foarte diferită, sau în UE, care este condusă de fraierii pompoși și nealeși ai Comisiei Europene, sau modul în care a fost aplicată greșit în Afganistan, Irak și alte națiuni invadate și distruse de Occident, a contribuit mult la discreditarea conceptului. Joe Biden, care lucrează în prezent la convocarea unei adunări virtuale a națiunilor pe care le consideră democratice, făcând o listă și verificând-o de două ori, asigurându-se că le exclude pe toate cele pe care nu le consideră suficient de democratice, este prea senil pentru a înțelege simplul fapt că și-a pierdut orice drept de a face apel la conceptul de democrație, având în vedere modul în care a fost ales și ceea ce a făcut Afganistanului.



Imaginea cu care vă las este cea a unui avion de transport pilotat de dementul Joe Biden și copilotat de idiotul ăla chicotind Kamala Harris, cu o serie de lideri ai unor națiuni presupus democratice (care nu au reușit să învețe lecția Afganistanului) atârnând de trenul de aterizare, și cu generalul Milli-Vanilli stând în cala de marfă și curățându-și arma, pregătindu-se să pornească al treilea război mondial împotriva Rusiei și Chinei

Dmitri Orlov