Palatul lui Putin de la Bucuresti a fost restaurat pe bani de la Kremlin de finantatorul AUR in chiar anul infiintarii partidului inaintea alegerilor din 2020

In anul infiintarii AUR, septembrie 2019, principalul finantator al aliantei - Marius Lulea - un antreprenor din Piatra Neamt, restaurator, cu afaceri imobiliare prin imprejurimile Bucurestilor si in judetul Prahova, unde a evoluat si in trena lui Iulian Dumitrescu - Lamborghini, dar si prin Cluj, in umbra lui George Coldea, varul ex-adjunctului SRI Florian Coldea, primea un contract baban de la ruși.

Lulea, prin firma sa de constructii la care a lucrat si George Simion (cu interdictie de a intra in Ucraina si Republica Moldova pe motiv ca e in legatura cu inalti ofiteri de servicii secrete rusesti), primea sa restaureze clădirea istorică pe care Kremlinul o detine la București, in Piata Charles de Gaulle. O clădire de patrimoniu, deținută de Federația Rusă în centrul Capitalei, care ajunsese aproape o ruina. De ce tocmai Lulea a primit proiectul? De ce chiar dupa infiintarea AUR? De ce dupa lansarea lui George Simion ca lider al aliantei? Mare parte din acesti bani au fost directionati spre cxampania la parlamentare a AUR din 2020. Destul de eficient tinand cont ca AUR a luat spre 10%.

Situată în Piața Charles de Gaulle, pe un teren de 4.200 de mp, clădirea, care practic apartine azi lui Vladimir Putin, a fost proiectată în anii 1930 de Marcel Iancu (1895-1984), unul dintre cei mai importanți arhitecți români ai secolului trecut. Instituția de la Moscova care deține dreptul de proprietate asupra ei, „FGUP Goszagransobstvennost" - o entitate aflată în subordinea „Direcției Administrative a Președintelui Federației Ruse" - a folosit-o ca "acoperire pentru firme ale FSB. În anii dinainte de restaurarea lui Lulea, clădirea a făcut obiectul unor contracte de închiriere dubioase, fiind plimbată, succesiv, prin mâinile unor firme cu acționariat volatil, din Bulgaria, România și Cipru. Împreună cu o proprietate mai mică de pe Bulevardul Aviatorilor, tot a statului rus, clădirea și terenul ei au fost evaluate, acum șapte ani, la 20 de milioane de euro.

Cum spuneam, omul de afaceri Marius Dorin Lulea, unul dintre fondatorii AUR, a asigurat serviciile de proiectare la renovarea celei mai valoroase clădiri, din punct de vedere comercial, deținută de Moscova în București. Societatea sa nu a avut contract direct cu Federația Rusă, ci cu o firmă controlată de fiul lui Antonie Iorgovan, juristul considerat "Părintele Constituției".

Acționarul unic al societății este George Antonie Iorgovan, fiul lui Antonie Iorgovan, juristul care a coordonat conceperea actualei Constituții a României. Firma lui Iorgovan a renovat locația în perioada 2016-2020, iar această acțiune a fost realizată cu ajutorul lui Marius Dorin Lulea.

Acesta a asigurat prin firma sa, Ideal Proiect, serviciile de proiectant general. "Da, am fost proiectantul general, era și un banner mare cu această informație. Sunt sute de persoane care știu asta, informația este publică. Este o clădire de care ne-am apucat acum vreo patru ani parcă. Beneficiar era o firmă, dar clădirea este a Ambasadei Rusiei", a declarat Lulea pentru G4Media.ro.

Conform datelor publice din cartea funciară, din februarie 2008, Întreprinderea Federală Unitară de stat Întreprindere pentru administrarea proprietății în Străinătate are din 1 februarie 2008 dreptul de închiriere. Mai întâi, ansamblul a fost închiriat către firma bulgărească GM Kapital și apoi firmei Total Corporate Investment Group SRL (Damian Spiridon, acționar unic).

În 2009, chiriaș devine offshore-ul cipriot Ktenix Enterprises Limited. Federația Rusă încasa de la GM Kapital o sumă de 3,78 milioane de euro pentru închirierea proprietății pe 15 ani. Apoi, bulgarii primeau 6,83 milioane de euro de la Total Corporate Investment Group. Suma plătită de offshore-ul cipriot către SRL-ul românesc nu a fost dezvăluită în documentele de la Cadastru.

Însă, în ciuda acestor tranzacții, clădirea a rămas practic în paragină, nefiind folosită imobiliar. Asta până 2016, când clădirea este închiriată către firma Global Energy Investment. Acționariatul firmei este format din Horia Constantin Bejan - 50%, Nelea Htema - 49% și Boris Golovin - 1%. Golovin este fost colonel în trupele Spetnatz - GRU - serviciul de spionaj al armatei ruse. Golovin s-a stabilit în România după 1990. A înființat, alături de oameni de afaceri ruși Nova Bank, dar şi Centrul de Afaceri Româno-Rus.

Mai departe, Global Energy Investment subînchiriază 3406 metri pătrați către Duma Imob Development, firmă deținută de fiul lui Antonie Iorgovan. Durata contractului este de 15 ani. Duma Imob Development subînchiriază la rândul său părți din clădire către mai multe societăți care efectuează activități economice. Este vorba de Nemeco SRL (activități tip restaurant), A&B Trading 2000 SRL (firmă deținută de Al Attar Khaldoun - partenerul lui Dan Diaconescu la OTV), Dani Vani SIM SRL (acționar unic Constantin Dan Udilă) și către Dentalmed-Clinica Stomatologică.

Marius Dorin Lulea a fost nominalizat de senatoarea Diana Șoșoacă, care a fost si ea membra AUR, într-un interviu acordat Europa Liberă, că ar fi liderul de facto, din acte și chiar omul care controlează financiar Partidului Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR). Dezvăluirile controversatei avocate ajunse senator au venit după ce aceasta a fost exclusă din grupul parlamentar AUR.