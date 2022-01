Papa s-a întâlnit în secret cu șeful Pfizer înainte de a face vaccinarea obligatorie la Vatican!

Papa Francisc s-a întâlnit în secret de două ori cu directorul general al Pfizer, Albert Bourla, în 2021, înainte de a face vaccinarea obligatorie la Vatican, potrivit unor informații explozive culese din surse interne de National Catholic Register, un organ de presă catolic din SUA.

Este potrivit ca Papa, care a luat numele Sfântului Francisc de Assisi, apostolul sărăciei, să meargă atât de departe încât să se asocieze cu directorul general al unei companii care a câștigat miliarde în timpul pandemiei. El a făcut chiar lobby pentru industria vaccinurilor, explicând că vaccinarea împotriva COVID a fost un "act de dragoste". Difuzarea acestor informații, în pofida fricii papei iezuit, arată că Biserica este în pragul unei profunde chestionări a pontificatului lui Jorge Mario Bergoglio. Potrivit unor surse de la Vatican, care au vorbit cu National Catholic Register, Sfântul Părinte s-a întâlnit de două ori cu directorul general al Pfizer, Albert Bourla, la Vatican, deși nu se cunosc detaliile exacte ale acestor întâlniri, care au avut loc în 2021, scrie Edouard Husson în Le Courrier des Stratèges.



Spre deosebire de majoritatea audiențelor private ale papei, aceste întâlniri nu au fost anunțate de biroul de presă al Sfântului Scaun, care nu a răspuns la solicitările repetate de confirmare a acestor întâlniri. Un purtător de cuvânt al Pfizer a declarat: "Nu putem confirma sau infirma, deoarece, din punct de vedere politic, mișcările directorilor noștri sunt considerate confidențiale". Întâlnirea lui Albert Bourla cu Papa nu ar fi prima întrevedere papală secretă de acest fel din ultimii ani. În noiembrie 2019, papa a primit-o în privat pe Melinda Gates. Întâlnirea, bine cunoscută la Vatican, nu a fost niciodată recunoscută oficial.



În luna mai a anului trecut, Bourla a luat parte la o conferință de sănătate online de la Vatican intitulată "Unite to Prevent & Unite to Cure", unde el - și alți participanți alături de el - au putut lăuda vaccinarea în lupta împotriva COVID-19.



Albert Bourla explică la televiziunea franceză faptul că singura modalitate de a depăși teama de a fi injectat cu vaccinul este "dragostea" (sic!). Pentru el, vaccinarea nu are doar o valoare individuală, ci și una socială: trebuie să o facem pentru cei dragi nouă și pentru restul societății. Papa Francisc, la randul lui, declara în vara anului 2021: "Vaccinarea este un mod simplu, dar profund de a promova binele comun și de a ne îngriji unii pe alții, în special pe cei mai vulnerabili. Mă rog la Dumnezeu ca fiecare să contribuie cu micul său grăunte de nisip, cu micul său gest de iubire."



Este imposibil de spus care dintre cei doi l-a influențat mai mult pe celălalt. Dar este clar că papa care a luat numele de "Săracul din Assisi" este în complicitate cu directorul general al unei companii farmaceutice care a făcut miliarde de dolari din vaccinurile împotriva COVID. O companie care este reprezentativă pentru excesele capitalismului contemporan, pe care Papa îi critică cu plăcere. Papa vorbește despre capitalismul incluziv, dar în acest caz are de-a face cu un reprezentant al capitalismului de cumetrie, una dintre cele mai condamnate companii din lume. Unde ar fi profiturile Pfizer fără banii publici pentru a finanța cercetarea și apoi pentru a cumpăra vaccinuri?

Cum să nu fii profund jenat de faptul că Papa a putut să-l primească de două ori pe directorul general al Pfizer și apoi să aleagă această companie pentru vaccinarea la Vatican? O vaccinare făcută obligatorie! Cum putem explica faptul că un papă care pretinde că luptă pentru o ordine mai dreaptă acceptă micul joc al capitalismului de cumetrie care a dat la o parte medicamentele existente (care au căzut în domeniul public) în favoarea unui produs nou, fabricat prea repede și vândut la un preț ridicat? Cum putem înțelege că papa enciclicii Laudato Si acordă atât de puțină atenție daunelor provocate de efectele secundare ale vaccinurilor? Sau ecologia umană este lipsită de importanță?



Evident, ca om al puterii, Francisc a încetat să mai vorbească despre "iubire" atunci când a menționat vaccinarea în salutul său din 2022 adresat ambasadorilor. Simte cum bate vântul și se mulțumește să vorbească despre o alegere rezonabilă în așteptarea altor medicamente. Dar acest lucru nu poate risipi impresia neplăcută că Papa servește drept garant religios pentru guvernarea internațională.



Dacă nu l-ați citit niciodată, cufundați-vă în romanul extraordinar al lui Michael D. O'Brien, Părintele Ilie. Eroul este un călugăr carmelitan, David Schäfer, un supraviețuitor al Shoah, care promisese apoi să devină prim-ministru al Israelului, dar care a renunțat la tot pentru a se converti și a intra în religie. Un papă care este un amestec de Ioan Paul al II-lea și Benedict al XVI-lea îi cere părintelui Ilie să meargă și să se confrunte spiritual cu "președintele Federației Statelor Europene", care era atât (profetic, când a fost scris romanul, la sfârșitul anilor 1990) Mario Draghi, cât și Emmanuel Macron. Acest președinte al unei Europe care a devenit federală este extrem de popular pentru că acționează în numele unei religii a Iubirii, destinată să devină o religie mondială. Iar părintele Ilie trebuie să se ducă și să-l confrunte, pentru că omul face presiuni asupra Sfântului Scaun pentru a se alătura noului sincretism.



Această piesă centrală a unei trilogii romanțioase care începe în Varșovia ocupată și se încheie la Ierusalim are aerul unui roman de Chesterton sau C.S. Lewis. Diferența dintre roman și realitatea de astăzi este că Francisc se consideră suficient de puternic pentru a nu avea nevoie de un "Părinte Ilie". El crede că poate să se ocupe de oamenii guvernării globale fără a pune în pericol Biserica. El însoțește parțial sincretismul predominant și se angajează pentru o "Casă a lui Abraham" în Abu Dhabi sau se joacă cu ideea unei versiuni "amazoniene" a creștinismului. Francisc descrie vaccinarea ca pe un "act de iubire" și aprobă cenzura pe rețelele de socializare. El încheie un pact cu China comunistă cu riscul de a sacrifica biserica clandestină chineză. Și aderă la un "Pact global pentru educație" prin aducerea în Academia de Științe a unui economist controversat precum Jeffrey Sachs, un fost neoliberal convertit la ecologie, al cărui principiu director a fost întotdeauna o aderență neobrăzată la malthusianismul radical.



Scurgerile de informații despre interviurile cu Albert Bourla sunt un semn că Sfântul Scaun începe să considere că abordarea actualului Suveran Pontif este contraproductivă. Este cu siguranță temut, dar se spune că este bolnav, iar marile manevre pentru succesiunea sa au început. Ceea ce este sigur este că reînnoirea de care Biserica va avea nevoie se va găsi mai degrabă în romanele lui Michael D. O'Brien decât în legăturile periculoase ale Papei Francisc cu puternicii acestei lumi, de la Albert Bourla la Bill Gates.