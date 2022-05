Patentul #666 al lui Bill Gates transformă oamenii in biosenzori si device-uri care sa genereze criptomonede pentru bogatii planetei!

Incredibil, dar brevetul cu numarul 666 ii apartine lui Bill Gates, artizanul pandemiei! In data de 6 iunie 2006, cand Gates era proprietar deplin, Microsoft cerea sa se elibereze patentul care sa transforme activitatea umană, cu omul ca biosenzor, pentru "minarea" (producerea) de criptomonede. Patentul din sectiunea inteligentei artificiale (AI) este WO/2020/060606/AI. Coincidenta, dar 666 este numarul fiarei, fara de care "nimeni nu va putea cumpăra sau vinde decat daca are semnul (pe mana sau pe frunte)", conform Apocalipsei lui Ioan.

Compania Microsoft a ajuns, astfel, tot mai aproape de ID-ul digital pentru care face lobby. Colosul din IT a depus actele să obțină brevetul patentării unui cip conectat la corpul omenesc, deocamdata printr-un device, și care permite „titularului" să tranzacționeze (sa mineze) criptomonede. Biblic sau nu, criptomonedele urmeaza sa fie legate direct de "portofelul digital", care este implicit conectat la "identitatea digitala" (proiectul ID2020) si pe care Bill Gates o promoveaza prin GAVI (alianta internationala pentru vaccinuri) prin vaccinarea generala, planetara. Un exercitiu pentru toate acestea l-am vazut in pandemie cu certificatul digital. Toate acestea sunt prevazute si in viziunea Forumului Economic Global de la Davos, patronat de Klaus Schwab, in "A patra Revolutie Industriala", care prevede si "legarea" digitala a omului de computer, dar si "internetul corpurilor si lucrurilor", alaturi de scripturi pentru block-chains (celulele IT de validare si tranzactionare de criptomonede).

Nicio altă companie din lume nu s-a grăbit să facă pasul spre digitalizarea totală a individului, însă tocmai asta este particularitatea care aduce diferența în cazul Microsoft. Tot Bill Gates anunta in 2015 pandemia de coronavirus, iar in octombrie 2019 initia un exercitiu pentru o pandemie globala, denumit Event 201, care avea sa fie identic cu pandemia declansata in 2020. Brevetul pentru un dispozitiv atașat corpului uman care permite cumpărarea și vânzarea de criptomonede este si el obtinut in 2020, anul pandemiei, cu toate ca formalitatile au fost incepute in 6 iunie 2006 (06.06.06). Cu alte cuvinte, activitatea corpului, asociată cu o sarcină furnizată unui utilizator extern, poate fi folosită într-un astfel de proces de tranzacționare monetară prn faptul ca asemeni unui microprocesor de PC poate genera scripturi pentru block-chains care sa fie folosite pe internet.

Conform brevetului, datele privind activitatea corporală vor fi generate pe baza activității organismului detectat de serverul extern. Cuplat la cipul (dispozitivul) subiectului (utilizator) - intr-o prima faza un device gen ceas, telefon mobil etc., ulterior printr-un dispozitiv implanatat in mana (tot ca-n Apocalipsa lui Ioan) -, sistemul, adică serverul, verifică dacă activitatea corpului îndeplinește condițiile stabilite pentru tranzacționarea de criptomonede. Cipul interacționează cu pulsul, temperatura și undele cerebrale ale corpului omenesc, în scopul de a controla întreaga activitate financiară a "subiectului". Microsoft Cryptocurrency System este încă un pas spre ID-ul digitial pe care îl tot impune omenirii Bill Gates, omul de afaceri folosind orice prilej pentru a vorbi interlocutorilor despre avantajele acestui sistem de control al populației.

Brevetul poate fi cercetat in amanunt AICI sau descarcat AICI.