Pe urmele averii de 100 de milioane de euro a interlopului roman zis "Rechinul"

O publicatie din Mexic scrie intr-o investigatie-editorial ca gruparea condusa de interlopul Tudor Florian, zis "Rechinul", ar fi avut sprijinul judecatorilor, politicienilor si politiei si leaga numele infractorilor romani de o campanie de presa impotriva serviciilor de informatii din acest stat.

Ancheta in acest caz ar fi inceput dupa ce achizitiile imobiliare si deplasarile facute de romani, in care calatoreau inarmati, au atras atentia serviciilor speciale mexicane. Gruparea lui Tudor Florian, zis "Rechinul", era implicata in trafic de persoane pe filiera Romania - Mexic - Statele Unite si si-a construit averi clonand cardurile turistilor din Cancun (Mexic).

Locotenentii lui Florian Tudor si-au cumparat proprietati, hoteluri si case, in aceasta statiune emblematica a turismului mondial. Cazul a explodat dupa ce un fost asociat al "Rechinului", devenit rival, a fost impuscat mortal de bodyguardul liderului gruparii, dupa o cearta pornita de la bani. Autoritatile din Mexic, SUA (FBI) si Romania (DIICOT) au facut simultan primele arestari in acest caz in iulie 2019.

Publicatia mexicana Am a publicat acum investigatia "Pe urmele mafiei romanesti din Cancun", in care prezinta detalii inedite despre acest caz si cum s-a ajuns la prinderea membrilor acestei grupari.

Totul ar fi inceput in luna martie 2019, atunci cand la o intalnire a grupului de coordonare a securitatii din statul Quintana Roo, unul din cele 31 de state federale ale Mexicului, s-a discutat problema unor presupusi cetateni de nationalitate rusa care se deplasau inarmati pe una din rutele importante, Ruta de los Cenotes, si au iesit in evidenta ca achizitionau suprafete mari de pamant.

A doua zi, Armata a stabilit un filtru de circulatie in vecinatatea orasului Puerto Morelos. In aceeasi zi, doi straini au fost arestati, nu erau cetateni rusi, ci romani. Este vorba de Florian Tudor si Adrian Nicolae Cosmin. Cei doi erau intr-o masina de lux, aveau asupra lor o arma, cartuse si aproximativ 26.000 de dolari.

Dupa ce au interogat bazele de date internationale, politistii mexicani au observat ca Tudor Florian, zis "Rechinul", era cercetat in Romania pentru infractiuni cibernetice, furt de date informatice si clonare de carduri. In Mexic, acesta era actionarul principal al unei companii care monteaza bancomate, care cu sprijinul administratiilor de stat din trecut a reusit sa instaleze mai multe aparate de acest fel in orasele Cancun, Isla Mujeres, Playa del Carmen si Tulum.

Jurnalistii descriu un adevarat razboi care s-a dat intre interlopii romani si un afacerist roman, care s-a soldat cu impuscarea lui Constantin Marcu, un personaj care era cautat de Interpol, fiind garda de corp a lui Tudor Florian. Jurnalistii dezvaluie ca fratele lui Constantin Marcu ar fi oferit insa ofiterilor mexicani date importante despre Florian Sandu, cum ca a interlopul roman avea legatura cu mafiile din China, India si Indonezia, cu ajutorul carora transfera banii furati de pe cardurile clonate.

Erau vizati in special turistii straini. Profiturile ar fi ajuns chiar la 200.000 de dolari pe zi. Florian Tudor si partenerul sau, Adrian Nicolae Cosmin, au fost initial retinuti de Armata. Totusi, cei doi au fost eliberati la scurt timp de un judecator care le-a ordonat sa apara sa semneze la fiecare 15 zile, ca o masura de precautie (un fel de control judiciar). In 2019, un tovaras al acestora, Sandu Ioan Laurentiu, unul dintre cei care trimisese un mesaj amenintator afaceristului roman rival, a fost retinut pe aeroportul din Mexico City pentru tentativa de omor.

Jurnalistii mexicani conchid aceste dezvaluiri cu faptul ca interlopii romani au sprijinul judecatorilor, politicienilor si al politiei, si leaga numele acestora de o campanie de presa impotriva ofiterilor din serviciile secrete mexicane. "Mafia romana are sprijinul judecatorilor, politicienilor si politiei. A stabilit conexiuni importante, chiar si la nivel federal. Se atribuie presiunilor sale demiterea, in august anul trecut, a delegatului procurorului general al Republicii, a carui activitate a fost incomoda.

De asemenea, ea este creditata cu campania curenta dezlantuita in mass-media impotriva oficialilor din securitatea de stat. Clonarea cardurilor din Cancun si imprejurimi obtine profituri de milioane de dolari in fiecare an. Este una dintre afacerile ilegale pe care pandemia le-a oprit. Cand se va termina totul, ii va permite guvernul sa reinfloreasca?," se intreaba retoric jurnalistii mexicani.