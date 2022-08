Percheziții la Mar-a-Lago: Acuzații teribile pentru Donald Trump - Lista documentelor ridicate

Peste 100.000 de oameni din Marea Britanie s-au angajat să-și anuleze debitările directe pentru gaz și electricitate din octombrie, în semn de protest față de creșterea prețurilor la energie, potrivit unui grup de campanie, informează The Guardian.

Celebrul scriitor Salman Rushdie a fost înjunghiat în gât și în abdomen, în timpul unei întâlniri cu cititorii săi din Chautauqua, New York. A fost spitalizat. Trăiește. E asistat de medici. Pus sub ventilație mecanică, probabil își va pierde un ochi, spun sursele The Washington Post.