Petrache, pe sestache, da tunul din Tunari!

Marian Petrache, liderul CJ Ilfov, se pregateste de un nou "tun" pe banii contribuabililor, taman la final de mandat, inaintea alegerilor locale. Pe langa reabilitarile de drumuri din judet prevazute pe lista investitiilor si aprobate de consiliu, a mai bagat si lucrari-fantoma, asa zis de reparatii si intretinere, care sunt "lucrate" de mantuiala cu firmele de casa.

In 2007 drumul DJ 200B, care face legatura intre Balotesti si Tunari a fost asflatat temeinic rezolvand problemele de deplasare ale locuitorilor din zona. In 2012 se face o prima reabilitare in care apar reparatii de intretinere normale, iar in 2017 drumul este reasfaltat cu covor asfaltic in valoare de 4.000.000 lei. Lucrare din octombrie 2017, deci acum aproape 3 ani, ceea ce a facut ca legatura DJ 200B sa fie in conditii optime.

Acum, la final de mandat, Petrache a decis sa mai bage o serie de lucrari de asfaltare, in valoare de 12 milioane de lei. Dar ca sa vireze aceasta suma catre firmele "de casa" s-a folosit de un artificiu, caci pe lista reabilitarilor CJ Ilfov de anul asta nu apare DJ 200B. Pe 3 august, insa, a inceput reabilitarea DJ 101 care e de la Balotesti, Moara Vlasiei la Sitaru. In acelasi timp, pe 6 august era declarat sa inceapa construirea unui sens giratoriu de legatura intre DJ 200B si soseaua de centura. Asa ca profitand de aceste doua aprobari, "pe sestache", Petrache a bagat in lucru - tot de mantuiala - tot drumul.

Iata ce ne transmite un locuitor al zonei, cel care a dat redactiei si mai multe poze cu "reabilitarea": "Pe o lucrare incheiata in 2007, unde s-a facut infrastructura si 3 straturi de asfalt de calitate cu agregate de cariera (concasate), s-a turnat asfalt fara a se intra in lucrarea veche, deci peste cea existenta. Asfaltul dupa cum se poate vedea in poze este de foarte proasta calitate, are in componenta pietre de rau (neconcasate) care nu formeaza legaturi si la primul inghet-dezghet de desprind si vor aparea gropi. De asemenea asfaltul nou este atat de prost si din cauza ca s-a pus prea mult bitum, este doar o smoala moale ce se deformeaza de la rotile masinilor care trec dupa numai cateva zile de la punere in opera. Dupa cateva luni de zile de trafic cu camioane pe acolo (care este uzual), vor aparea sleauri si denivelari, care vor atrage la randul lor balti, gropi si altele in suprafata carosabila pe langa disconfortul creat in mers sau eventualele pericole de accidente din cauza ca rotile viratoare ale masinilor vor urma sleaurile formate, existand riscul ca masinile sa scape de sub control. Doar prin asternerea asfaltului peste lucrarea veche, drumul s-a inaltat cu peste 8-10 cm si creeaza un real disconfort pentru cei cu accesele auto la drum (dificultate in acces auto din curte in drum si la ploaie, toata apa va veni de pe drum in curte). Nu mai spun de masinile care, in caz de urgenta, vor sa traga pe dreapta pe acostament in afara localitatii, risca din cauza diferentei de nivel sa se rastoarne efectiv in sant! Este curios de vazut daca la aceasta lucrare s-a pretins ca s-a facut si ceva la infrastructura , cand in mod real tot ceea ce s-a facut a fost sa se puna un asfalt sub orice critica pe o lucrare facuta cu simt de raspundere si a rezistat impecabil timp de 13 ani."

Implicarea Consiliului Județean Ilfov în dezvoltarea județului în timpul mandatului lui Marian Petrache, început în 2012, cuprinde arii largi de dezvoltare: apă și canalizare, drumuri, grădinițe și școli. Unul dintre drumurile județene la care CJI a contribuit financiar este și DJ 200B, Bucureşti - Voluntari - Tunari - Dimieni - Baloteşti - Dumbrăveşti - DN 1 (Săftica). Realizat în asociere cu Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Tunari printr-un contract încheiat în 2016, lucrările la DJ 200B au prevăzut amenajarea de trotuare și a rețelei de ape pluviale și apoi turnarea covorului asfaltic pentru care Consiliul Județean Ilfov a contribuit cu suma de 4.000.000 lei iar comuna Tunari cu 2.301.741 lei.

Cezar Petre, ing. proiectant de drumuri și consultantul primăriei Tunari explică: "Rolul Consiliului Județean Ilfov a apărut în partea a doua a proiectului nostru de amenajare când, așa cum este logic, s-a făcut operațiunea de asfaltare în urma reamenajărilor. Concret, Consiliul Județean Ilfov a mai pus un strat de covor asfaltic. Înainte de amenajare DJ 200B avea 6 m lățime și două benzi și acum are 6 metri, 2 benzi plus încă o bandă de câte 2,5 m pe fiecare parte pentru parcare. Deci, a pornit de la 6m și s-a ajuns la 11 metri lățime."

Între Centura București și DJ 200B va fi construit un sens giratoriu, a cărui realizare este prevăzută să înceapă la sfârșitul acestei luni. Tot la Tunari ar trebui realizat și Tronsonul II din A0. Firma care va câștiga licitația de realizare a proiectului tehnic și construirea Tronsonul II din A0 Nord va avea obligația să realizeze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al legăturii rutiere dintre A3 și Aeroportul Otopeni, în așa fel încât să poată fi permis accesul riveranilor la acest drum.