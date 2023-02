Pițurcă zice că n-are nicio legătură cu afacerea dar au apărut stenograme care arată rolul jucat de fostul selecționer

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă și fiul său, Alexandru Pițurcă, se află sub control judiciar într-un dosar în care sunt acuzați de afaceri ilegale cu măști medicale, în timpul pandemiei de Covid-19. Victor Pițurcă a jucat rolul finanțatorului în toată această afacere și a fost cel care a încasat profiturile de la Gabriel Țuțu, șeful Romarm.

GABRIEL ȚUȚU: Am uitat să vă întreb numele firmei (emoticon)

NEACȘU IONEL: Helios DentserV SRL

GABRIEL ȚUȚU: Ok

GABRIEL ȚUȚU: Mulțumesc

NEACȘU IONEL: Cu drag

NEACȘU IONEL: Măsură pe care mi-ai trimis-o, se aplică și nu se aplică

GABRIEL ȚUȚU: Păi e obligatorie

GABRIEL ȚUȚU: Mai ales dacă beneficiarul este instituție de stat

NEACȘU IONEL: Poate doar așa..

GABRIEL ȚUȚU: Mergem cu contractul cu Mapn și se aplică sigur

NEACȘU IONEL: La privați.. nu prea

GABRIEL ȚUȚU: Mda... nu știu ce să zic. Teoretic nu trebuie făcută diferența pentru că sunt toate produsele antivirus

NEACȘU IONEL: Acum am primit confirmarea. Dacă e vorba de stat, se aplică

NEACȘU IONEL: (emoticon)

GABRIEL ȚUȚU: Deci nu mai e nevoie de clauză suplimentară (emoticon)

GABRIEL ȚUȚU: Vă va contacta avocatul investitorului să vă trimită contractul în draft

NEACȘU IONEL: Ok. Mâine începând cu ora 09:00. Cu TAF

GABRIEL ȚUȚU: Sigur

NEACȘU IONEL: (emoticon)

NEACȘU IONEL: (emoticon)

NEACȘU IONEL: După ce încheiem afacerea, vreau să ne cunoaștem

NEACȘU IONEL: Păi ne vom cunoaște înainte

O altă conversație, de data aceasta cu Hudea Andrei Alexandru, surprinde modalitatea în care acesta și șeful Romarm au negociat sumele de bani care urmau să ajungă în conturi după încheierea contractului, potrivit stenogramelor din dosarul DNA.

HUDEA ANDREI - ALEXANDRU: Cum se împarte profitul?

HUDEA ANDREI - ALEXANDRU: 5 mil măști x 0.15 euro profit.

HUDEA ANDREI - ALEXANDRU: Îs 75.000 de euro

INTERLOCUTOR "GABI ȚUȚU": Nu știu șef... Nu m-am gândit la asta îți dai seama. Eu tre să îmi aduc scula (emoticon cu semnificația nu știu)

HUDEA ANDREI - ALEXANDRU: Eu zic așa

HUDEA ANDREI - ALEXANDRU: Ei 400 k

HUDEA ANDREI - ALEXANDRU: Noi 350 k

HUDEA ANDREI - ALEXANDRU: Din ăștia 350 tu 200 eu 150

HUDEA ANDREI - ALEXANDRU: Sună ok?

INTERLOCUTOR "GABI ȚUȚU": Păi nu cred că vrea

INTERLOCUTOR "GABI ȚUȚU": (emoticon cu semnificația nu știu) Că el bagă banu

INTERLOCUTOR "GABI ȚUȚU": Cre că sub 500 nu coboară

HUDEA ANDREI - ALEXANDRU: Tu dai preț

INTERLOCUTOR "GABI ȚUȚU": Las că e posibil să vă găsesc client la 0.70 și nu mai plânge nimeni

INTERLOCUTOR "GABI ȚUȚU": Sau pot să îi spun că i le aduc la 0,4 și gata

Conform documentului DNA, Hudea Andrei Alexandru „a contactat pe finanțatorul afacerii în persoana lui Pițurcă Victor, prin firma fiului său Pițurcă Victorio Alexandru - S.C. PAV GREEN ENERGY S.R.L, și l-a ajutat pe Țuțu Gabriel să încaseze foloase necuvenite, transmițându-i direct, prin transferul bancar între conturile pe care le utilizau, suma de 50.000 de lei".

Potrivit unui convorbiri din data de 21 aprilie 2020 cu Neacșu Ionel, șeful Romarm se arată interesat de stadiul operațiuni.

ȚUTU GABRIEL: Ai semnat ceva?

ȚUTU GABRIEL: Să trimiți o copie de pe contract să îl aibă și investitorul. Merci. Poze ceva.