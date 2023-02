Planul bazei militare americane în Delta Dunării e secret în România dar e public în SUA. Canalul Bîstroe va asigura armament pentru noul front din Transnistria!

Klaus Iohannis iarăși tace ca mortu-n păpușoi si nu -i informeaza pe români ce li se pregăteste din partea "partenerului strategic". Americanii vor o bază militară în Delta Dunării cu scopul de a controla direct regiunea Odessa, precum si Transnistria prin accesul direct dinspre canalul Chilia catre zonele Ismail si Cahul din sudul Ucrainei.

Ziuanews a anuntat de ceva timp ca SUA doreste o baza militara in regiunea Deltei Dunarii care sa functioneze "in tandem" cu baza de la Kogalniceanu. Aceasta ar urma sa detina armament de top, inclusiv rachete nucleare de ultima generatie, si care sa controleze noul front care se deschide in Transnistria, unde exista un depozit militar cu peste 20.000 de tone de munitie, plus arme de artiliere grea. Pentru asta, americanii au nevoie de canalul Bîstroe, navigabil inclusiv pentru fregate militare (un exercitiu militar NATO a avut loc in Deltă in octombrie 2022 - vezi foto mai sus).

O știre in acest sens a fost difuzata de Radio Europa Liberă, post finanțat de Congresul american, despre această bază americană în Delta Dunării in data de 17 februarie, asupra al cărei continut ne atrage atentia jurnalistul Andrei Bădin de la flux24:

"Un proiect de lege aflat în Senatul Statelor Unite trasează criteriile de care ar urma să țină cont administrația de la Washington în finalizarea și aplicarea viitoarei Strategii de dezvoltare și securitate a regiunii Mării Negre. Documentul intitulat Black Sea Security Act of 2022 a fost introdus în Senat vara trecută de senatori din ambele partide - Republican și Democrat - și a fost adoptat în decembrie de Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA.

Finalizarea acestei strategii, pentru care Departamentul de Stat a început, de altfel, lucrul, coincide cu sosirea noului ambasador al Statelor Unite în România, Kathleen Kavalec, care i-a prezentat, marți, președintelui Klaus Iohannis, scrisorile de acreditare. Black Sea Security Act punctează nevoia unei prezențe maritime NATO 'stabile, rotaționale în Marea Neagră'.

Este unul dintre punctele de dezacord cu Turcia, care nu este dispusă să ia în discuție o modificare/adaptare la realitățile curente ale Convenției de la Montreaux din 1936. Aceasta limitează accesul în Marea Neagră al navelor care nu aparțin statelor riverane, iar Turcia controlează accesul prin strâmtorile Bosfor și Dardanele.

Într-o analiză publicată în octombrie de Iulia Joja, directorul programului pentru Marea Neagră al Middle East Institute, organizație cu sediul la Washington, împreună cu fostul ambasador al Georgiei în SUA, Batu Kutelia, cei doi pledează pentru găsirea unor soluții de eludare a cadrului strict al Convenției.

'Dacă Convenția de la Montreaux nu poate fi anulată sau modificată, o flotă NATO ar putea opera sub pavilion românesc'. Dar, adaugă autorii analizei, ar trebui, de fapt, ca Statele Unite să ia în considerare o a patra bază în care forțele sale să fie prezente, pe lângă cele de la Mihail Kogalniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii.

Aceasta a patra bază, cu o componentă maritimă în Delta Dunării 'ar necesita o investiție din partea Statelor Unite - și contribuții din partea aliaților săi - într-o flotă mică, flexibilă a Mării Negre, cu componente de apărare și supraveghere aeriană', recomandă Iulia Joja și Batu Kutelia.", se arată in stirea de la Europa Liberă.

"Americanii au, deci, un proiect depus în Congres pentru Marea Neagră cu o bază militară în Delta Dunării, care a și fost adoptat în decembrie anul trecut în Comisia de Politică Externă a Senatului american. A spus cineva românilor de acest plan? I-a întrebat cineva dacă vor o bază militară în Delta Dunării? Adică votează Congresul american un proiect militar care privește direct România și Delta Dunării care e o zonă protejată UNESCO? Nu Parlamentul României? De negocieri nu mai întrebăm. România nu negociază, România dă totul gratis.... Nici măcar Schengen nu am primit în această afacere care miroase foarte urât, dar care este de importanță strategică pentru America. Probabil Iohannis va mai primi o șapcă...", comentează Bădin.