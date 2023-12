Planul SPARS 2025-2028 - Un insider al OMS avertizează: "Ei vor să creeze o pandemie perpetuă" VIDEO

Dr. Astrid Stuckelberger PhD, om de știință, expert internațional în domeniul sănătății, autor și denunțător al Organizației Mondiale a Sănătății a avertizat:

"Johns Hopkins a publicat un plan de pandemie pentru SPARS 2025-2028. Ei nu se vor opri.... Ei creează o pandemie perpetuă"

World Health Organisation whistleblower Dr. Astrid Stuckelberger:



“Johns Hopkins has released a pandemic plan for SPARS 2025-2028. They will not stop.”



