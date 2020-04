Pneumolog italian: De ce în 2019 când 8.000 de oameni au murit, nu a existat nicio psihoză? Nanopatolog italian: E o mega înșelătorie a giganților Pharma!

Francesco Oliviero, medic specialist în psihiatrie și pneumologie, a acordat un interviu unui post de radio din Italia, în care vorbește despre cele mai importante specificități pentru a înțelege ce se întâmplă astăzi, când psihoza coronavirusului a pus stăpânire pe peninsulă. Doctorul Francesco Oliviero își expune teoria despre coronavirus.

„Nu suntem doar un corp fizic, ci avem și o minte, avem emoții, iar la un nivel și mai profund suntem suflete. Cu toate acestea suntem conectați cu mediul și informațiile pe care le oferim și le primim", a spus medicul italian.

Oliviero a explicat că, în momentul în care astăzi cineva primește un diagnostic de Covid 19, imediat se stabilește o serie întreagă de mecanisme legate de conflictele biologice personale, iar cel mai grav este cel privind moartea, care survine de la un organ vital precum plămânul. Astfel, au ajuns la mine informații, de la departamentele din Bergamo, Brescia, cu persoane care odată ajunse la spital cu simptome de gripă, imediat după ce le-a fost pus diagnosticul de Covid-19 pozitiv, cazul clinic s-a agravat într-un timp foarte scurt și a devenit, în decurs de 12-24 de ore, pneumonie interstițială. Deși nu exista înainte ".

Medicul italian susține că asta confirmă faptul că, interacționând cu mediul înconjurător, suntem supuși informațiilor din exterior. „Tot ce ne aduce frică și panică, este somatizat în organul țintă care este acum plămânul", continuă în analiza sa Oliviero.

El a prezentat și o altă teorie a sa despre ce sunt virușii: „Este pur și simplu informație electromagnetică. Virușii se găsesc în fiecare dintre nucleele noastre celulare, în special în ADN. 97% din ADN-ul nostru sunt viruși ancestrali. Deci, întrucât virușii sunt deja în noi, a merge împotriva lor înseamnă a merge împotriva vieții ", susține medicul, a cărui teorie personală nu estereflectată în niciun studiu științific.

De aceea, continuă el, apare o mare problemă la pneumonia interstițială, dar care s-a constatat și în trecut, dacă se ia în considerare că au existat peste 60 de mii de decese în ultimii 4 ani, majoritatea complicații cardio-respiratorii, în special cauzate de insuficiența respiratorie a pneumoniei interstițiale. „Pentru a ieși din această situație de panică, trebuie să ne eliberăm de temerile ancestrale, pe care le ducem cu noi și de toate informațiile destabilizatoare și legate de frica de moarte, pe care le descărcăm pe plămân".

O altă teorie lansată de Oliviero este aceea conform căreia virusul nu se combate stând în casă. „Bătrânii ar trebui să meargă într-un parc, pentru a respira aer curat. Nu-i putem ține în case", afirmă pneumologul italian, care mai susține ceva: că toate persoanele decedate sunt "hiper vaccinate".

În același timp, Oliviero subliniază că „anul trecut, în 2019, în timpul epidemiei de gripă sezonieră, au murit peste 8.000 de oameni. Sper că anul acesta nu vor muri 8.000 de oameni, nu din cauza coronavirusului. Dar de ce nu a fost aceeași psihoză anul trecut? Nu este clar de ce nu a existat psihoză. Au fost morții din 2019 de categoria B?", se întreabă medicul italian.

Care susține că, în mod sigur, victimele de anul trecut „nu au inundat secțiile de terapie intensivă pentru că nu au fost trimiși acolo". "Aici, discursul este unul politic: nu poți avea la o națiune de 60 de milioane de oameni, 5.000 de paturi de terapie intensivă, de 6 ori mai puțin decât în ​​Germania. Într-o țară care a tăiat aproape 50 de miliarde de dolari de la asistența medicală în ultimii 10 ani, ai asistente care sunt prost plătite, cu aceste responsabilități și care se află în situații fără concurență de ani buni. Acesta este motivul pentru care medicii și asistentele care lucrează în zonele cele mai afectate sunt eroi: pentru că o fac în condiții dramatice", a adăugat medicul.

Un alt expert italian, Stefano Montanari. nanopatolog din Bologna, doctor în farmacie, susține într-un interviu care circulă pe rețelele d socializare că epidemia în curs de desfășurare este doar o cascadorie mediatică a giganților farmaceutici, o mega-înșelătorie.

Doctorul Stefano Montanari și-a explicat teza, considerată de unii conspiraționistă, privind companiile farmaceutice din spatele epidemiei Covid-19. Montanari afirmă că epidemia se va încheia doar atunci când economia va fi la pământ, iar vaccinurile vor fi obligatorii pentru șapte miliarde de pacienți. Companiile farmaceutice sunt ținta nanopatologului, care susține că cifra de afaceri din spatele Big Pharma, nici măcar nu concurează nici măcar cu traficul de droguri, este o putere care cumpără state întregi. O afacere de proporții inimaginabile, care a corupt totul, chiar și Biserica Catolică, afirmă el.

Montanari explică apoi că Institutul Superior de Sănătate vorbește clar și anume că există doar trei decese confirmate cu Coronavirus.Restul morților ar fi, spune el, persoane în vârstă, care au avut afecțiuni medicale grave, cancer sau diabet. Într-un an în Italia mor aproximativ 650.000 de oameni, 20.000 au murit din cauza gripei și 49.000 din infecțiile contractate în spitale. „Dacă sar de la etajul 10 și am și o răceala, nu se poate spune că am murit de o răceală", afrimă el.

„Răceala obișnuită este unul dintre numeroșii viruși din familia Coronavirus. Alții din aceeași familie provoacă hepatită virală, gripă, diverse răceli, nu ale sistemelor vii, ci ale lanțurilor chimice care pot infecta uneori ficatul, intestinele sau plămânii, spune Montanari. Păstrăm sute de astfel de viruși în corpul nostru.Coronavirusul italian este diferit de cel chinezesc. Este posibil să fi existat un accident în drumul către un laborator, poate cineva a făcut-o în mod intenționat", susține nanopatologul.

De asemenea, el susține că febra trebuie considerată un simptom pozitiv, pentru că înseamnă că organismul nostru reacționează la boli. În plus, crede că este necesar să ne vindecăm pe cont propriu, pentru că avem „apărări imune puternice pe piele, motiv pentru care este inutil să purtăm mănuși".

Nanopatologul, ale cărui teorii sunt însă puternic criticate, mai afirmă că nici o gripă nu va fi eradicată vreodată cu un vaccin, la fel cum Coronavirusul este doar o înșelătorie. De asemenea, el pretinde că măștile și carantina sunt o nebunie și că persoanele în vârstă, care acum sunt obligate să stea în casă, ar trebui să fie la soare și la aer, interdicțiile care li se aplică echivalând cu o condamnare a lor.

Concluzia lui: infecția cu coronavirus este o înșelătorie menită să forțeze 7 miliarde de oameni să se vaccineze. Și, desigur cea mai mare afacere de până acum. Când totul se va termina, unii oameni vor stăpâni lumea.