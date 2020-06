Presiunile facute de Cristian Muntean si Florin Pandele in zona ASF asupra a doua cele mai importante societati de asigurari

Am prezentat in articolul precedent legaturile pe care si le-a creat Florin Pandele pentru a-si spori afacerea cu cele trei service-uri si ascensiunea sa bazata pe increngaturile pe relatia ASF - ASSAI - COTAR, ca si cu alti politicieni care sa sustina legislatia RCA in forma actuala si deosebit de profitabila in Parlament. In continuare vom dezvolta relatia Pandele - Muntean - Rangu si jocurile de culise pentru a elimina de pe piata asigurarilor City Insurance si Euroins, principalii asiguratori, cu milioane de clienti.

După ce a văzut că are succes și chiar poate influența anumite persoane din lumea politică și inclusiv pe președintele ASSAI, Cristian Muntean, să-i susțină bunul mers al afacerii de succes, Florin Pandele a reușit - cum scriam si-n episodul precedent - in anul 2017 schimbarea legii RCA făcând un puternic lobby in Parlamentul României, unde existau deja anumite persoane care aveau înființate service-uri în țară prin intermediul unor rude. După publicarea legii 132/2017 in Monitorul Oficial, firmele de asigurări din România au constatat ca un service putea factura o lucrare de reparație decontată de o firmă de asigurări și cu o valoare de câteva ori mai mare decât altă unitate reparatoare din aceeași categorie.

Bineînțeles ca toate firmele de asigurări au sesizat ASF-ul pentru a reglementa cumva aceste nereguli, dar acolo era deja instalat in anul 2018 ca și consilier al vicepreședintelui pe zona de asigurări, Ovidiu Wlassopol, acelasi Cristian Muntean, fostul președinte al ASSAI, acesta luând apărarea și influențând anumite persoane din ASF să susțină unitățile de service în detrimentul companiilor de asigurări.

In perioada 2018 companiile de asigurări care emiteau RCA pe teritoriul României au achitat tarife pentru ora manopera și de 1.000 lei, nefiind luată nicio măsură de ASF in acest sens. În toată această perioadă, Pandele a fost primit cu brațele deschise în ASF de Cătălin Rangu, directorul de pe zona de reclamații/ petiții. Prin această prietenie cu Rangu, Muntean și Wlassopol, acesta își rezolvă la ASF o multitudine de probleme prin trimiterea unor petiții redactate în numele clienților, iar companiile de asigurări care nu răspundeau promt solicitărilor transmise Rangu, erau invitate săptămânal la ASF pentru discuții, la unele fiind trimise ulterior și anumite controale.

Călin Rangu, șeful departamentului de brokeraj la ASF și, înainte de această funcție, al departamentului de relații cu clienții, se interesează mult mai mult de numărul și mărimea reclamațiilor lansate împotriva asigurătorilor, decât de comportamentul brokerilor pe piață. E drept, pentru că, la o privire mai atentă, comportamentul cordial față de brokeri poate fi explicat și prin aceea că Rangu este șeful Institutului Financiar Român, unde sunt școliți chiar brokerii.

Călin Rangu e legat de ceva timp de Florin Pandele, unul dintre cei mai influenți afaceriști din domeniul reparațiilor auto. Desigur, șuvoiul de petiții și reclamații pe care-l poate dirija către ASF un mare atelier de reparații auto poate justifica existența direcției. Mai mult, cu cât sunt mai multe petiții, cu atât ceilalți contribuabili, cei plătiți cu salarii modeste, dar muncite, pot înțelege de ce există un salariu de o jumătate de milion de lei. În această etapă, nu ne vom opri la zvonurile despre rolul considerabil al experților de nivel inferior de la ASF, care protejează interesele acestei adevărate grupări de presiune a afacerilor de reparații auto.

Este bine cunoscută și plecarea din țară, în Bulgaria - asupra careia vom reveni pe larg -, împreună cu un reprezentantul ASF Cristian Muntean in anul 2019, la sediul companiei de asigurări Euroins, pentru a pune presiune pe aceștia să îi achite dosarele de daune la niște prețuri și de 4,5 ori peste o reprezentanța de marcă din România. Pentru ca bulgarii nu au cedat de buna voie, ASF i-a amendat si apoi i-a pus in administrare speciala. Administratorul special a fost... FGA (Fondul de Garantare a Asigurarilor) - institutie din subordinea ASF, care a luat masura platii tuturor facturilor emise de firmele lui Pandele si apoi a plecat. Asta a fost toata administrarea speciala facuta cu mana Monei Cucu de la FGA! Mona Cucu fiind pupila Angelei Toncescu - fosta sefa a ASF, condamnata in dosarul Carpatica, o alta firma de asigurari asupra careia s-au facut presiuni imense.

Revenind la Cristian Muntean, consilier al vicepresedintelui sectorului de Asigurari din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) Cristian Roșu - varul lui Dragnea - și fost Presedinte ASSAI (Asociatia Societatilor de Service Auto Independente), a scris pe Facebook că a fost țepuit de firma de asigurări City Insurance, tocmai in acel interes de care scriam mai devreme de a pune presiuni pe cele doua mari societati de asigurari.

Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administrează unități service, a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la cererea de faliment a societății de asigurări City Insurance și a înaintat instanțelor de judecată solicitarea, potrivit unui comunicat de presă transmis astazi.

Cristian Muntean a scris pe Facebook:

"Daca v-a placut titlul, acum am sa va dau 2 informatii care au directa legatura cu povestea de mai jos, dar care ma vor face mai putin simpatic. Lucrez la ASF de un an si jumatate. Conduc de 4 ani si jumatate una dintre masinile familiei, respectiv un Porsche Cayenne. Bun. Daca ati mai pastrat o bruma de simpatie, intru direct in subiect: In data de 9 iulie, un domn mai in varsta, neatent si cu reflexe intarziate, nu a pastrat distanta regulamentara fata de masina mea si nu pune nici piciorul pe frana. Rezultatul: imi loveste masina in spate. Vinovatul are asigurare RCA la City, dar macar isi recunoaste vina. Intreb la reprezentanta Porsche. Imi spun ca o repara, dar pe banii mei. Ei refuza sa repare mașini in baza unei polite RCA emise de catre City Insurance. Oare de ce?

Imi repar masina in service-ul unui prieten, ocazie cu care imi inchiriez si o masina din aceeasi clasa sau clasa inferioara (exact cum e prevazut in art. 25 al 1 punctul a, din norma 20/2017). Imi inchiriez un Audi Q8. Joi ma suna mama ca am primit un plic de la City Insurance prin care sunt anuntat de faptul ca societatea este dispusa sa achite mai putin de 50% din costul de reparatie si inchiriere. Ca principiu, sunt de acord ca pot exista discutii pe marginea costurilor de reparatie atunci cand exista diferente de plata sub 10%. Am vreo 11 ani de experienta in domeniul reparatiilor auto si in asigurari. Retineti: Cand exista diferente de peste 50%, una dintre parti este clar un TEPAR. Citesc argumentatia lor. City nu este de acord cu tariful practicat de catre unitatea service, cu adaosul lor comercial si cu valoarea costului de inchiriere.

Cu toate ca legea RCA prevede la articolul 14 aliniatul c, urmatoarele: Valoarea reparației se stabilește folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise în condițiile legii în care unitatea reparatoare auto ISI POATE UTILIZA PROPRIA VALOARE A OREI DE MANOPERA AFISATA. Pe principiul pietei libere, in care asiguratorii isi pot stabili propriile tarife de RCA, la fel si service-urile isi pot stabili propriul cost de reparatie. Cu toate ca vorbim despre o INCALCARE EVIDENTA A LEGII, am zis sa fac un mic studiu comparativ, fără valoare juridică. Porsche are un tarif 400 de lei + TVA pe ora pt masina mea si tipul meu de reparatie si A REFUZAT POLITICOS sa imi repare masina in baza tichetului RCA emis de catre City Insurance.

Amicul meu are un service comparabil din toate punctele de vedere cu reprezentanta Porsche, dar are un tarif de 460 lei + TVA. Practic, e cu 15% mai scump, dar va recupera banii doar in instanta (sau de la Fondul de Garantare a Asiguratilor. Termen estimat 3 - 5 ani). Amicul meu isi asuma un risc mare in schimbul unui cost majorat cu 15% fata de reprezentanta care nu doreste sa isi recupereze banii doar in instanta sau de la FGA de la acest asigurator, ceea ce ii va genera costuri suplimentare: va trebui sa achite piesele, materialele, angajatii, leasingul la Q8-ul inchiriat, taxele si impozitele la niste sume neincasate, va trebui sa se imprumte de la banca, adica va trebui sa achite o dobanda si sa isi angajeze niste avocati pentru a da in judecata societatea City Insurance. Am curiozitatea sa vad cat costa o masina ca a mea de inchiriat. Intre 270 si 330 de euro/zi (TVA inclus) este la firmele de rent a car, care imi cer suplimentar 1900 euro garantie si plata integrala. Amicul meu mi-a inchiriat masina cu 295 euro + TVA/zi, fara garantie necesara de 1900 euro si fara 'plata integrala la livrarea masinii'.

Nu mai spun de faptul ca firma de asigurari nu achita costul de inchiriere pentru zilele nelucratoare. Ex: daca lucrarea ta dureaza 10 zile lucratoare, respectiv 2 saptamani calendaristice, asiguratorii NU deconteaza zilele de weekend. Practic, ai 2 variante: A. Predai masina pt perioada weekend-ului la firma de rent a car si o iei inapoi luni (daca intre timp nu a inchiriat altcineva acea masina). B. O pastrezi peste weekend, dar pe banii tai. Aici este o lacuna legislativa care trebuie obligatoriu corectata. Pe scurt, exista lege si fara de lege. Legea prevede ca unitatea service isi stabileste propriul tarif orar, iar in cazul meu, tariful orar se situeaza in zona reprezentantei auto sau a firmelor de rent a car (+15%).

Ce face City? Imi scrie ca accepta doar 300 de lei tariful orar si imi calculeaza ei un cost de inchiriere de 118 euro + TVA. In baza carui temei legal? NICIUNUL. Ce poate face o persoana in acest caz? In primul rand sa faca o reclamatie la ASF. Vedeti atasata reclamatia. Va intrebati daca mi se va rezolva situatia in urma reclamatiei transmisa la ASF? In proportie de 99% va spun de acum ca NU. NU in cazul lui City Insurance. Pe ei nu ii afecteaza o sanctiune de 'avertisment' sau amenda de 50 000 de lei. Doar din 2 tepe precum cea data mie, isi acopera acea amenda de 50 000 de lei. In cazul altor societati de asigurari, aveti cam 60% sanse sa se rezolve daca veti depune reclamatie la ASF. Va intrebati de ce? Simplu. ASF NU POATE LEGAL OBLIGA UN ASIGURATOR SA ACHITE DAUNELE NICI DACA PAGUBITUL ARE DREPTATE. Ce poate face ASF? Poate sanctiona firma de asigurari pentru nerespectarea legii. Cel mai probabil, voi ajunge sa ma judec cu ei in instanta, daca nu cumva in urmatoarele luni aceasta firma de asigurari va calca pe urmele lui Astra si Carpatica si va trebui sa depun o noua cerere de plata catre FGA.

Pentru ca ma alatur incepand de astazi miilor de pagubiti RCA tepuiti de catre City Insurance DOAR IN PRIMELE 7 luni ale acestuit an, imi voi asuma 3 promisiuni publice: 1. In situatia in care se va organiza un miting de protest impotriva acestei societati, promit sa imi iau o zi libera si sa protestez indiferent de locul de desfasurare a acestui miting. 2. Promit ca voi face public raspunsul primit de la ASF in urma acestei petitii. 3. Daca o persoana din conducerea ASF ma va apostrofa pentru aceasta postare, promit sa ii fac public numele, functia si continutul discutiei noastre. Inca ceva: Daca cumva aceasta postare ajunge si la domnul Bogdan Chiritoiu, Presedintele Consiliului Concurentei, il rog sa aiba in vedere faptul ca avem un asigurator cu o cota de piata de aproximativ 45% in RCA, care stabileste preturi si adaosuri comerciale in piata de reparatii si rent a car. Cristian Muntean (cu totul intamplator, fost Presedinte ASSAI, actual Consilier al Vicepresedintelui sectorului de Asigurari din cadrul ASF) PS: mai exista inca o promisiune pe care nu o pot exprima in public. Va veti prinde voi curand despre ce e vorba!"





Fireste, din scriitura de mai sus deducem lesne ca "amicul" cu service-ul e nimeni altul decat Florin Pandele care ceruse un tarif de manopera astronomic celor de la City Insurance, pe modelul deja mentionat anterior, ca atare cei de la asigurari au fost dispusi sa achite doar jumatate in eventualitatea ca reparatia se face conform legislatiei in vigoare. Se vede inca o data cum cuplul Pandele - Muntean au exercitat presiuni asupra asiguratorului pentru a factura suma ceruta, la fel ca si in cazul Euroins. Sa mai spunem ca aceste presiuni s-au transformat in procese in instanta pentru a da "greutate" actiunii. Conducerea ASF a luat decizia de a îl cerceta disciplinar pe Cristian Muntean. Decizia conducerii Autorității vine la două luni după producerea faptei investigate și nu vine întâmplător, ci în urma unei solicitări făcute de către comisia de combatere a abuzurilor din cadrul Camerei Deputaților.

În fapt, acțiunea declanșată de ASF vine chiar în ultima zi a perioadei puse la dispoziție de către deputați pentru a răspunde unei solicitări privind o postare pe Facebook în care Muntean acuza City Insurance că nu achită integral și la timp daunele. Dacă nu ar fi declanșat acțiunea, șefii ASF ar fi trebuit să răspundă deputaților dacă Muntean a încălcat regulamentele interne atunci când a făcut respectivele afirmații. Așa, răspunsul care îi scapă pe șefii ASF de responsabilitate, într-un stil deja consacrat a fost: avem o anchetă în desfășurare. De menționat că postarea lui Muntean a fost făcută la jumătatea lui august, sesizarea de la Camera Deputaților a venit la jumătatea lui septembrie, iar ASF ia măsuri abia acum, la finalul lui octombrie, forțat de împrejurări.

Comisia de abuzuri a fost sesizată chiar de către City Insurance , care s-a îndreptat și în instanță împotriva lui Cristian Muntean, arătând că afirmațiile făcute de acesta, potrivit cărora City Insurance obișnuiește să nu achite integral și la timp daunele din RCA, i-au adus prejudicii de 300.000 de euro și cerând ca Muntean să nu mai aibă posibilitatea de a se exprima public în legătură cu City Insurance. Pe fond, Muntean a câștigat deja unul dintre cele două procese. City Insurance a cerut comisiei de abuzuri să solicite ASF sancționarea dură a lui Muntean. Amintim și că postarea consilierului vicepreședintelui Cristian Roșu, responsabil de asigurări, a venit în imediata apropiere a declanșării procesului în care un grup de service-uri au solicitat falimentul City Insurance.

În altă ordine de idei, Cristian Muntean, fost președinte al ASSAI, asociația service-urilor independente, a fost mai mereu una dintre cele mai puternice voci care au acuzat City de practici care defavorizează consumatorii. Numit politic de cele două partide care au controlat fără drept de apel Parlamentul (PSD și ALDE), consiliul ASF se află zilele acestea într-o perioadă de maximă incertitudine și este extrem de sensibil la stimulii politici. Starea de neasumare, altfel specifică conducerii acestei instituții, este accentuată și de plecarea la BNR a fostului președinte Leonardo Badea. De partea cealaltă, Cristian Muntean a arătat, de-a lungul timpului, că este, la rândul său bine conectat politic, inclusiv în zona PNL.





Iată, mai jos și cum a răspuns Muntean acuzațiilor aduse de City și solicitărilor venite de la comisia de abuzuri:

"Postarea de pe Facebook a fost facuta in calitate de persoana fizica si nu am pretins nicio clipa ca exprima punctul de vedere al Autoritatii de Supraveghere Financiara; Postarea de pe Facebook a fost realizata in timpul meu liber, intr-o zi de duminica. Acea postare a fost facuta in calitate de persoana prejudiciata de catre asiguratorul City Insurance. Libertatea de exprimare este garantata prin Art.30 de catre Constitutia Romaniei. Am sesizat public faptul ca societatea de asigurari a incalcat Art. 14 alin. C din legea 132/2017 care prevede urmatoarele: Valoarea reparatiei se stabileste folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise in conditiile legii in care unitatea reparatoare isi poate utiliza propria valoare a orei de manopera. Imi mentin opinia exprimata, societatea City Insurance a incalcat acel articol si a decis sa plateasca atat cat considera, fara a exista niciun temei legal.

Consiliul ASF a luat hotararea in sedinta din data de 24 septembrie (la o luna de la postarea mea) sa amendeze societatile City Insurance si Euroins cu amenda in cuantum de 50.000 de lei, ambele societati aflandu-se la a doua abatere in ultimele luni. Ambele societati au fost amendate pentru conduita defectuoasa privind onorarea obligatiilor de despagubire in relatia cu pagubitii RCA. In situatia prezentata de catre mine se afla mii de pagubiti RCA, societatea City Insurance fiind pe locul 2 la reclamatii inregistrate in primul semestru al anului 2019, acesta firma de asigurari inregistrand in primele 6 luni un numar de 2146 de petitii, fata de 702 de petitii cat a inregistrat in primele 6 luni ale anului 2018. Practic, in primele 6 luni ale anului 2019, numarul de reclamatii inregistrate de catre City Insurance a crescut cu peste 300%.

Daca ne referim la modul in care societatea City Insurance isi indeplineste obligatiile de despagubire in relatia cu clientii sai, aceasta firma de asigurari inregistreaza cele mai multe litigii in instanta, fiind inregistrate peste 5800 de dosare doar in perioada 1 ianuarie 2018 - 1 iulie 2019. Din dosarele solutinate de catre instantele de judecata (1588 dosare), putem observa faptul ca societatea de asigurari a pierdut procesele in aproximativ 93% din cazuri (1474). Doresc sa va aduc la cunostinta faptul ca societatea de asigurari a decis sa ma actioneze in instanta (in civil) procedand exact la fel cum a procedat domnul Ilie Carabulea, fostul presedinte al firmei Carpatica Asig cand am facut publice niste informatii despre acea societate de asigurari din pozitia de Presedinte al Asociatiei Societatilor de Service Independente (ASSAI) pe care o detineam de la acea vreme. Ambele societati de asigurari folosesc aceleasi mijloace rudimentare bazandu-se pe banii si relatiile pe care le detin, pentru a intimida persoane care indraznesc sa le deranjeze afacerile.

Mi-am angajat un avocat platit de catre mine pentru a ma reprezenta in instanta, iar hotararea instantei o voi face publica. Imi mentin toate cuvintele exprimate in calitate de persoana fizica trannsmise pe Facebook in data de 25 August 2019 cu privire la societatea City Insurance. Opinia mea ramane neschimbata: daca nu va aparea in scurt timp un investitor miraculos care sa cumpere societatea City Insurance, piata de asigurari va fi zguduita de un nou faliment, de aceasta data de mult mai mari proportii, societatea City Insurance avand in prezent o cota de piata de aproape 3 ori mai mare decat o avea Carpatica Asig in momentul declansarii falimentului. In situatia in care este necesar, sunt dispus si chiar mi-as dori sa ma prezint in fata Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Coruptiei si pentru Petitii din cadrul Camerei Deputatilor, pentru a raspunde la intrebarile adresate de catre domniile lor.

In ciuda faptului ca a fost transmisa in data de 23 august 2019 o reclamatie la adresa firmei City Insurance catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, am fost informat in data de 9 octombrie 2019 (dupa 47 de zile!!!) in mod politicos de catre Autoritate ca societatea de asigurari isi mentine punctul de vedere si ca ar fi bine ma adresez pentru rezolvarea situatiei catre Sal-Fin sau catre instantele de judecata, ceea ce voi face in continuare pana la recuperarea intregului prejudiciu suferit si nedespagubit de catre City Insurance."