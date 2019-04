Primarul din Eforie, Robert Serban, si-a marit leafa de fix 12 ori, dar taxeaza in schimb copiii de la creșă!

In episodul precedent l-am adus in prim plan pe primarul orasului Eforie, candva o perla intre statiunile litoralului romanesc, primar care - alaturi de oamenii sai din localitate - a pus la cale o super-afacere, pe care noi am denumit-o "Algoritmul Belona". In urma unei asa-zise amenajari a lacului Belona, au fost jonglate si escamotate mai multe terenuri din zona, foarte valoroase, tinand cont ca se afla in chiar epicentrul turistic.

Robert Serban, primarul liberal din Eforie, foloseste bugetul local precum buzunarul propriu. Am argumentat cum se scurg banii, care sunt achizitiile si alte cheltuieli din contributiile localnicilor. In acest episod vom vorbi despre leafa primarului, una de-a dreptul fabuloasa. Iar pentru a strange o astfel de retributie, fireste, banii trebuie sa intre la buget, impovarandu-i pe contribuabili cu taxe majorate si taxe noi, inventate dupa bunul plac, aprobate de camarilla sa din consiliul local. Vorba lui Caragiale: "Ce să zici? Famelie mare, renumeraţie mică, după buget, coane Fănică". Probabil ca lui Robert Serban si asa suma i s-o fi parand mica, pentru ca altul in locul lui, la o asemenea leafa, nu s-ar mai fi aruncat si la alte matrapazlacuri.

Ei bine, ca sa incepem cu stirea, salariu de primar la Eforie este de 148.200 de lei. Adica 32.000 de euro pe luna. Si dovada consta in documentul pe care-l alaturam in facsimil. Asta in conditiile in care taxele locale si alte impozite s-au dublat si ele pentru contribuabili. A fost introdusa, de pilda, o taxa de habitat de 15 lei pe luna pe cap de locuitor. Intre multe altele. Dar in rest, lefurile celorlalti lucratori din primarie au ramas la fel, sau au fost majorate putin. De pilda viceprimarul are doar 9.500 de lei pe luna, restul sefimii locale lefuri cumprinse intre 6.500 de lei si 8.500 de lei, exceptie facand seful politiei locale cu 11.500 de lei plus norme de hrana si tinuta (uniforma).

Iata si cateva dintre comentariile cele mai relevante ale localnicilor dupa ce s-a aflat ce salariu si-a dat primarul din Eforie. Sunt zeci de astfel de comentarii si cine vrea sa le citeasca le poate accesa pe internet, pe Facebook:

"Cum naiba sa faci asa ceva in conditiile in care noua ne-a dublat taxele? Cumva ne-a dublat taxele ca sa-i ajunga banii cu care se plateste singur lunar? Chiar nu are pic de bun simt fata de pensionarii din Eforie care au o pensie mizerabila de cateva sute lei? Nu s-a gandit la familiile din Eforie care abia se intretin de la o luna la alta", scrie pensionarul Marian A. pe o pagina de socializare legata de Eforie.

"El sta frumos la caldurica in noua ta vila din Agigea, se plimbă cu BMW-urile lui noi, modele de lux, iar concubina lui Andreea poarta genti si pantofi care valoreaza zeci de mii de euro... iar noi amaratii din Eforie nu stim cum sa ne calculam banii in asa fel incat sa ne ajunga de lemne (ca lucrarile de gaze au fost intrerupte pentru ca nu au mai intros firmele spaga), el fura si noi nu dormim noaptea ca nu avem bani de taxe.", scrie si Anghel V. in aceeasi pagina.

"Taxa de salubrizare a fost supramarita, impozitul pe cladiri si terenuri l-a majorat cu 100%, a inventat taxe noi, la vara vrea sa intre si in casele oamenilor sa-i verifice daca inchiriaza si cate camere inchiriaza, ca sa mai incaseze niste taxe... Dupa ce ca veniturile sunt mici, deoarece turistii nu ne mai viziteaza statiunea fiindca de la an la an arata jalnic, acest primar mai vrea sa ne si taxeze si sa trimita inspectorii primariei sa ne intre in case! Ce lege ii da dreptul acestui incompetent sa ne verifice casele? De ce nu se ocupa de curatenia orasului? De ce nu se ocupa de faleza? Intr-un interviu acordat de el, declara ca nu poate sa reabiliteze faleza deoarece este in administratia Apelor Romane, dar sa amplaseze tarabe si sa ocupe domeniul public de pe faleza poate? Sa incaseze 'taxa de smecher' de pe faleza prin Toto si Gelmambet poate?", continua seria comentariilor Serghei N. din localitate pe Facebook.

Prefectura Constanţa, proces câştigat în instanţă impotriva taxelor

Taxele instituite de primarul Robert Serban in Eforie au fost atacate in instanta de prefectura, care a fost sesizata la randul ei de catre localnici. Magistraţii din cadrul Secţiei a II-a Civile de contencios administrativ şi fiscal din Curtea de Apel Constanţa au dispus anularea Dispoziţiei nr. 517/06.11.2017 emise de primarul oraşului Eforie. Decizia este definitivă.

În motivarea acţiunii, Prefectura Constanţa a arătat că Dispoziţia nr. 517/06.11.2017, prin intermediul căreia s-a dispus majorarea secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare ale bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Eforie, emisă de către Primarul oraşului Eforie, este nelegală. Şi asta pentru că Primarul oraşului Eforie nu are competenţă în materie, atribuţia având-o doar Consiliul Local.

Prefectura Constanţa a înregistrat si un al doilea dosar pe rolul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Constanţa, prin care solicită instanţei anularea a inca unui act administrativ emis de Consiliul Local Eforie, respectiv de primarul oraşului Eforie. Dosarul 2618/118/2018, înregistrat pe 24.05.2018, are ca obiect anularea unui act administrativ conex dispoziţiei nr. 517/ 06.11.2017, care dispozitie a fost deja anulata de magistrati printr-o sentinta definitiva, dupa cum am aratat anterior. Si de data asta reprezentanţii Prefecturii Constanţa declară că în această speţă s-a procedat greşit, rectificarea bugetară s-a făcut fără hotărâre de Consiliu Local Eforie, doar prin dispoziţie de primar.

Majorarea indemnizatiilor lui Robert Serban s-a realizat la 28.09.2018 (dupa cum se vede in actul prezentat in facsimil), in bataie de joc fata de sentintele judecatorilor si fata de actiunile in instanta ale Prefecturii Constanta, care au atacat taxele si impozitele instituite ilegal in 24.05.2018.

Primarul Robert Serban a dublat ilegal taxele si impozitele din Eforie

Au crescut salariile la primarie, in principal cel al primarului Robert Serban, care s-a multiplicat fix de 12 ori, însă au crescut și prețurile la bunuri și servicii, cât și taxele și impozitele. Unele administrații locale au anunțat deja că păstează taxele la nivelul anului trecut (de pilda vecinii din Techirghiol), ajustate doar cu inflația, în timp ce altele încă nu au decis ce anume să voteze, motiv pentru care se va aplica, potrivit legislației, cea mai mare impozitare!

La Eforie, taxele și impozitele trebuiau să fie, teoretic, la nivelul anului trecut. Practic, oamenii s-au trezit că au de achitat taxe și de două ori mai mari, situație evocată de aceștia în mai multe mesaje de nemulțumire! Robert Șerban, primarul le-a explicat celor nemultumiti, printr-o adresa oficiala ca: "Începând cu data de 1 ianuarie 2019, se aplică prevederile art. 66 pct. 28 din OUG nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, unde se prevede că în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate. Rata inflaţiei comunicată de către Ministerul Finanţelor Publice este 1,34. Nivelurile impozitelor şi taxelor locale precum şi cotele de impozitare aplicabile pentru anul fiscal 2019, calculate potrivit prevederiloR art. 491 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată. In acelasi timp, Consiliul Local a aprobat, la propunerea primarului loclitatii Eforie, anumite scutiri și facilități, prin intermediul HCL nr. 13/30.01.2019. Măsurile menite să sprijine contribuabilii care vor suporta repercusiunile aplicării O.U.G. nr. 114/2018 sunt: acordarea bonificaţiei pentru plata cu anticipaţia a impozitelor şi taxelor locale la nivelul maxim prevăzut de Codul fiscal, respectiv 10% (în loc de 5 % cum a fost până în 20018 inclusiv); menţinerea tuturor prevederilor referitoare la scutirile şi facilităţile fiscale acordate prin HCL nr. 202/2015, şi acordarea acestora în aceleaşi condiţii; menţinerea aceoraşi niveluri pentru taxele speciale prevăzute în HCL nr. 202/2015 şi taxele specifice activitătii funerare, prevzute în HCL nr. 27/2017".

Ce a omis edilul să menționeze în legătură cu OUG 114 este alineatul 3, în care se precizează foarte clar: "Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1)".

In ședința de la Eforie organizată pe seama taxelor și impozitelor, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, ca urmare a solicitării unor aleși locali, care au precizat că: "Nu avea sens să votăm majorarea, care de fapt reprezintă o ajustare la inflație. Adică, să punem în aplicare ce spune legea, cu inflația, fără să mai și votăm în Consiliul Local", conform procesului verbal de sedinta, o sedinta care a fost filmata.

Taxa de creșă, bani luati de la gura sugarilor

Si nu in ultimul rand, Robert Serban primarul orasului Eforie incearca sa acopere gaurile facute in bugetul local impreuna cu gasca sa de interlopi si, mai nou, vrea sa sustraga banii copiilor de la cresa. Prezentam alaturat si instituirea acestei taxe la cresa, pe numarul de copii, pentru fiecare parinte. Nici copiii nu scapa de suprataxare in Eforie, iar lumea se mira ca populatia in zona este in scadere. Pai cu ce sa mai iti permiti atatia copii, daca primarul jupoaie parintii inca de cand acestia sunt la creșă.