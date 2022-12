Primii trei oameni în stat își țin banii în băncile austriece. Iohannis, Ciucă, Gorghiu și jumătate din guvern sunt clienți BCR și Raiffeisen!

Președintele României, premierul, președintele Senatului, precum și o jumătate din membrii guvernului sunt clienți ai băncilor austriece, informează Fanatik.ro.

Din cauza deciziei Austriei de a bloca intrarea României în spațiul Schengen, foarte mulți români au ales ales să boicoteze companiile austriece din țara noastră. În sectorul bancar, BCR (deținută de Erste) și Raiffeisen au milioane de clienți și sunt în top 10 ca valoare a activelor (locul 2, respectiv locul 5, în anul 2021). Potrivit sursei citate, printre clienții acestor bănci se află și câțiva dintre cei mai importanți oameni din statul român.

Președintele României, Klaus Iohannis, deține un cont curent deschis la BCR încă din anul 1999. In iunie 2022, la ultima declarație de avere, președintele avea 170.000 de lei la banca austriacă. Acesta nu mai deține un alt cont sau depozit bancar și nici nu are credite, singurul său venit suplimentar venind din chirii (41.041 lei pe an).

Premierul Nicolae Ciucă își ține banii la Banca Transilvania, bancă cu capital românesc, unde are și un credit de 100.000 de lei pe care trebuie să-l plătească în 5 ani. Cu toate acestea, si el este clientul unei bănci austriece, Raiffeisen, la care deține 121.711 lei într-un fond de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare).

Pe langă salariul de la guvern, Nicolae Ciucă încasează și o pensie de la Ministerul Apărării Naționale, în valoare de 214.990 de lei (17.900 de lei pe lună). Președintele Senatului, Alina Gorghiu, are trei conturi curente la Raiffeisen Bank. La momentul completării declarației de avere pentru anul 2022, Gorghiu avea, cumulat, peste 320.000 de lei la banca austriacă.

Aceasta mai are patru conturi la Unicredit, în timp ce soțul ei, Lucian Isar, își ține banii la bănci din Marea Britanie și chiar în numerar (270.000 de lei, 323.000 euro, 215.000 dolari și 5.000 lire sterline). Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, are nu mai puțin de șase conturi curente și două depozite la Banca Transilvania, iar anul trecut și-a făcut și un card Revolut.

Șeful PSD mai are la Banca Transilvania patru credite pe care le-a contractat în ultimii 10 ani, în valoare totală de 35.000 de lei și 85.000 de euro. Potrivit aceleiasi surse, aproape o jumătate dintre miniștrii Guvernului României (10 din 21) au conturi în bănci austriece:

Sebastian Burduja, ministrul cercetării, inovării și digitalizării - două conturi la Reiffeisen Bank (2.226 euro și 40.456 lei),

Ioan Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene - două depozite la BCR (4.557 lei și 25.075 lei)

Florin Marian Spătaru, ministrul economiei - cont la BCR (145.000 de lei)

Barna Tanczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor - patru depozite la BCR (în total, peste 20.000 de lei)

Alexandru Rafila, ministrul sănătății - cinci conturi și depozite la Raiffeisen (417.000 lei, 350.000 euro și 15.600 dolari) și unul la BCR (386.000 lei)

Ligia Deca, ministrul educației - trei conturi și un depozit la BCR (în total, 70 de lei),

Constantin Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului - trei conturi la Raiffeisen (3.046 lei, 85.000 euro și 40.000 dolari)

Lucian Romașcanu, ministrul culturii - trei conturi la Reiffeisen (aproximativ 6.500 de lei)

Carol Eduard Novak, ministrul tineretului și sportului - șapte conturi la BCR (aproximativ 550.000 lei)

Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale - două conturi la BCR (150.000 lei) și două la Raiffeisen (12.000 lei).

Lucian Bode, Bogdan Aurescu si Rareș Bogdan nu au conturi la bănci austriece.

Într-un comunicat de presă, reprezentanții Raiffeisen au declarat că: „În contextul votului negativ pentru aderarea României la spaţiul Schengen, nu suntem în măsură să comentăm asupra deciziilor cu caracter politic, mai mult decât că ne arătăm surprinşi de această decizie".

Șeful Erste Group a transmis că: „Regretăm rezultatul votului de astăzi din Consiliul JAI. Obiectivul nostru comun trebuie să fie acela de a găsi rapid o soluție viabilă".