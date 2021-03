Procurorii DIICOT au descoperit un club porno pornind de la o şampanie mult prea scumpă

Premieră în justiţia românească. Un club de noapte din Ploieşti a fost condamnat de instanţă să plătească o amendă penală pentru că a organizat show-uri pornografice în care protaginistă era o fată minoră, în vârstă de 17 ani la data săvârşirii faptei. Clubul ”Déjà vu” din Ploieşti a fost găsit vinovat de pornografie infantilă, faptă pentru care a fost condamnat de Tribunalul Prahova la plata unei amenzi de 63.000 de lei.

Este o deschidere de drumuri în practica judiciară, afirmă surse DIICOT, care au precizat că şi alţi procurori antimafia din ţară au în lucru, în prezent, un dosar similar, cu un club din judeţul Olt care angaja adolescente pentru spectacole erotice. Pentru că nu a respectat legislaţia muncii şi a angajat un minor fără să respecte condiţiile legale, acelaşi club din Ploieşti a fost condamnat la o altă amendă penală în valoare de 42.000 de lei. În urma contopirii pedepselor, societatea care administrează clubul ploieştean va trebui să plătească 77.000 de lei amendă penală. Instanţa a decis totodată să suspende activitatea clubului pentru o perioadă de şase luni. Decizia TribunaluluI Prahova, dată pe 18 martie 2021, nu este definitivă.

Procurorii DIICOT au trimis în judecată, în ianuarie 2020, prima societate care are ca punct de lucru un club de noapte din Ploieşti, sub acuzaţiile de pornografie infantilă şi încadrarea în muncă a unui minor fără respectarea condiţiilor legale. Surse judiciare au precizat că ancheta în acest caz a pornit după ce un client al clubului de noapte ploieştean a depus o plângere la poliţie, nemulţumit de preţurile exagerat de mari cerute la bar pentru o sticlă de şampanie, omul considerându-se înşelat de practicile localului. În plus, clientul a reclamat şi faptul că în incinta clubului respectiv este un posibil cuib de proxeneţi. Acuzaţiile din plângerea ploieşteanului nu au putut fi probate, însă în urma verificărilor, poliţiştii au dat peste filmări deochiate în care protagonistă era o fată de 17 ani, suficient pentru a deschide un dosar penal.

Potrivit rechizitoriului procurorilor DIICOT, în clubul din Ploieşti, aflat chiar în centru, lângă cel mai mare hotel din oraş, dar şi lângă sediul Judecătoriei, erau organizate spectacole erotice, iar printre animatoare se afla şi o angajată minoră. Scenele erotice, în care tânăra apărea topless, erau filmate de camerele de luat vederi montate în club, susţin procurorii DIICOT Ploieşti, care au instrumentat acest caz.

Ce pedeapsă au primit patronii clubului, dar şi vedeta show-urilor erotice

"Prin reprezentanţii săil legali, la datele 31.07.2019, 1.08.2019, 6.08.2019, 7.08.2019, 8.08.2019, 10. 08.2019 şi 11.08.2019, în vederea obţinerii de profit, a îndemnat-o pe minora C.I.M să participe la spectacole cu caracter pornografic organizate în incinta punctului de lucru al societăţii intitulat XXX din municipiul Ploieşti, obţinând foloase patrimoniale de pe urma acestor activităţi care erau filmate cu camerele de luat vederi amplasate în incinta localului", se arată în rechizitoriu. Patronii clubului, doi bărbaţi şi o femeie, au fost şi ei condamnaţi la câte un an şi opt luni de închisoare cu suspendare, în urma unui acord de recunoaştere făcut cu procurorul de caz. Aceştia au primit ca pedeapsă complementară 60 de zile de muncă în folosul comunităţii în cadrul Serviciului de Gospodărire Urbană Ploieşti, dar şi obligaţia de a urma un curs de pregătire şcolară, ori de calificare profesională.

Vedeta clubului de noapte, minora care era filmată în timpul show-urilor erotice, a fost şi ea condamnată la măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână pentru că s-a folosit de o carte de identitate falsă, ce figurează eliberată de SPCLEP Pantelimon la data de 10.02.2016, pentru a se putea angaja în localul incriminat. Buletinul fals dovedea că tânăra este majoră, susţin surse judiciare. Sentinţa dată de Tribunalul Prahova în data de 18 martie 2021 nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Ploieşti în termen de zece zile. O anchetă similară a fost demarată anul trecut de către procurorii DIICOT din Olt şi Argeş care au descoperit într-un club de noapte din Caracal o grupare de proxeneţi care realizau spectacole pornografice cu fete minore pentru clienţii localului. În acest caz acuzaţiile sunt cu mult mai grave, suspecţii fiind acuzaţi şi de constituire de grup infracţional organizat şi trafic de minori.