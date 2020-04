Procurorii nu sunt in linia intâi? Ordonanta somajului tehnic al bugetarilor ii aduce in imposibiliatea de a ancheta tunurile financiare ale speculantilor starii de urgenta

Guvernul Orban se pregateste sa scoata o Ordonanta de Urgenta cu privire la somajul tehnic al bugetarilor, dupa ce a invocat o situatie speciala de criza economica, dupa ce ministrul Finatelor, Florin Catu, a declarat ca "acest cost trebuie suportat de toata lumea, nu numai de mediul privat", iar ministrul Muncii, Violeta Alexanrdu a si gasit solutia prin care trebuie "platit acest cost".

Pe scurt, cu exceptia institutiilor care "lupta direct cu pandemia", adica cele din Sanatate, din MAI, MApN, din alte cateva centre bugetare, Parchetul General, sau DNA nu se regasesc pe lista. Adica fix procurorii care ar trebui sa ancheteze marile tunuri financiare prilejuite de criza coronavirusului si de viitoarele crize economice si alimentare. In aceasta zona apar marii speculanti, care pe baza de "achizitii" prin licitatii trucate sau prin incredintari directe se imbogatesc peste noapte cu sute de milioane de euro. Pe langa acestia mai vorbim si de zona infractionala "mica", jafuri, furturi, violente, crime, la care trebuie sa ne asteptam sa ia amploare, mai ales pe fondul reintoarcerii in tara a infractorilor internationali, ca si a reorganizarii clanurilor interlope locale.

In orice tara normala, cand institui stare de urgenta te referi si la institutiile de forta, care nu sunt doar Armata si Politia, Jandarmeria etc., ci si organele statului de ancheta, ca si serviciile secrete. Cum o sa poata sa faca procurorii dosare penale daca vor fi in somaj tehnic cate 15 zile pe luna, cu o leafa ciuntita cu 75% din salariul de baza pe perioada celor 15 zile? Procurorul de caz nu poate preda dosarul mai departe, caci el si echipa lui lucreaza contracronometru la prinderea faptasilor. Daca ei se vor duce acasa 15 zile pe rand, dosarele respective sunt suspendate de facto in aceasta perioada. O ancheta "cu hopuri" nu-i o ancheta, dand timp infractorilor sa stearga urmele. La fel si cu instantele de judecata, care ar trebui sa judece rechizitoriile acestor infractori cu celeritate maxima, intr-un regim de urgenta absoluta, pentru ca populatia sa fie in siguranta.

Cum sa lucreze procurorii de la domicilii, sa ancheteze prin teleconferinte si sa cerceteze prin mediul online? E o aberatie fara precedent. Asta daca nu cumva taman Guvernul Orban nu vrea sa le puna bete-n roate, ca sa nu mai ancheteze nimic, iar clanurile "de casa" sa faca milioane de euro pe seama crizei COVID. Adica, prin oamenii-cheie numiti deja in posturi importante desi s-au dovedit a fi compromisi. Sa nu uitam ca au fost si voci publice care au spus textual la televizor ca in aceasta perioada ar trebui data o hotarare prin care nimeni sa nu se atinga de anumite persoane puse la conducerea crizei, niciodata - nici acum nici in viitor - pentru ca dupa ce trece criza sa nu inceapa anchetele asupra lor referitor la anumite masuri, la incalcari ale legilor, la achizitii, la suspiciuni de deturnari de fonduri.

Sigur, e de discutat aici ca procurorii sa nu faca abuzuri, ca si serviciile secrete, in anumite dosare. Dar aici nu e vorba sa li se dea puteri sporite, ci doar ca aceste institutii sa functioneze, ca de obicei, la capacitatea lor completa, nu in somaj tehnic. Tocmai de aceea si instantele de judecata trebuie sa functioneze ca sa ne fereasca de abuzuri. Daca Guvernul Orban vrea sa demonstreze ca e de buna intentie trebuie sa aduca si procurorii in linia intai, sa lase Justitia sa-si faca treaba. Mai ales ca toate aceste crize, sanitare, economice, sociale vor dura un timp destul de indelungat.