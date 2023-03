Propaganda neo-marxistă ne arată cum vor "elitele" Clubului de la Roma să reducă populația planetei cu 1 miliard de oameni

Populația globală ar putea scădea la șase miliarde de locuitori doar dacă se fac „investiții fără precedent" în combaterea sărăciei, a stabilit un grup de cercetători, potrivit Sky News.

Concluziile cercetătorilor sunt în contrast cu previziunile ONU, care arată că populația va ajunge la 9,7 miliarde de locuitori în 2050 și va atinge un vârf de 10,4 miliarde după 2080. Potrivit cercetătorilor, populația globală ar putea scădea la șase miliarde de locuitori până la sfârșitul secolului dacă se vor face "investiții fără precedent" în combaterea sărăciei și a inegalităților.

Într-un studiu care evaluează impactul pe care l-ar avea diferite politici la nivel mondial, populația ar putea atinge un vârf de 8,5 miliarde de locuitori în 2040, înainte de a scădea până în 2100, dar numai dacă „sărăcia extremă este eliminată", alături de adoptarea unor „politici de succes pentru dezvoltarea economică". Pe baza tendințelor economice actuale, experții au stabilit că populația ar putea atinge un vârf de 8,6 miliarde de locuitori în 2050, înainte de a scădea la 7 miliarde în 2100.

Studiul a fost comandat de Clubul de la Roma, o organizație non-profit care se ocupă de „multiplele crize cu care se confruntă omenirea și planeta". Într-unul dintre scenarii, denumit „Saltul uriaș", populația va ajunge la șase miliarde de locuitori doar dacă se vor face investiții specifice în educație și sănătate „împreună cu schimbări extraordinare de politică în ceea ce privește securitatea alimentară și energetică, inegalitatea și egalitatea de gen".

Per Espen Stoknes, liderul proiectului Earth4All și director al Centrului pentru durabilitate de la Norwegian Business School, a declarat: „Știm că dezvoltarea economică rapidă în țările cu venituri mici are un impact uriaș asupra ratelor de fertilitate. Ratele de fertilitate scad pe măsură ce fetele au acces la educație, iar femeile sunt împuternicite din punct de vedere economic și au acces la servicii medicale mai bune", a explicat Per Espen Stoknes, unul dintre cercetătorii implicați în proiect.

Deși se spune că o populație mai mică ar fi mai bună pentru mediu, cercetătorii au constatat că mărimea populației „nu este principalul factor care determină schimbările climatice". „O viață bună pentru toți este posibilă doar dacă se reduce consumul extrem de resurse al elitei bogate", este una dintre concluziile specialiștilor.

