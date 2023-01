Prostituatele de la Davos dezvăluie culisele murdare ale Forumului din 2023

Forumul Economic Mondial de la Davos reunește nu numai oameni de afaceri, deținători de fonduri, politicieni și experți de toate felurile, ci și o altă categorie de persoane implicate activ în viața summitului - prostituatele. Munca lor aici este legală, deoarece prostituția este legală în Elveția - profesioniștii trebuie să se înregistreze, să plătească taxe și să se supună unor examene medicale regulate. Unii dintre ei sunt de acord să vorbească cu jurnaliștii și să dezvăluie unele detalii din "culisele" forumului.

Salome Baltus, în vârstă de 36 de ani, care își conduce propria agenție de escorte din Berlin, a povestit pentru Daily Mail despre unii dintre clienții ei de la Davos. Ea spune că a fost chemată aici anul acesta de un client vechi, care a fost suficient de generos să o aducă din Germania. Salomé susține că bogatul client o aprecia nu numai pentru calitatea serviciilor sale intime, ci și pentru inteligența sa. Ea i-a spus lui DM că clienții de acest calibru doresc, pe lângă plăcerea fizică, și un bun conversator erudit.

Colega ei Amy, care conduce o agenție de escorte în Amsterdam, a declarat jurnaliștilor că a trimis o întreagă echipă de angajate la Davos. Ei locuiesc în hoteluri de lux, mănâncă mese gourmet și țin companie clienților."

"Fetele mele sunt în mare parte studente care muncesc pentru a-și plăti studiile universitare", a spus Amy. - De cele mai multe ori, fetele sunt rezervate la Davos pentru două zile, care încep de la 6.000 de euro. Este o mare oportunitate pentru ei să câștige bani și sper că își vor face legături și acolo și vor crea o clientelă stabilă pentru noi."

Potrivit lui Amy, cei mai mulți clienți din Davos comandă prostituate doar pentru sex, dar sunt unii care nu au relații intime - folosesc fetele ca interlocutori, cineva cu care să vorbească după o zi grea de muncă.

Unul dintre cele mai populare hoteluri din Davos pentru prostituate este luxosul Grandhotel Belvedere; există, de asemenea, multe prostituate în AlpenGold și Hotel Rixos Fluela Davos. Trăsătura distinctivă a prostituatelor de aici în timpul forumului este înfățișarea lor - fetele preferă să se îmbrace strict ca și cum ar merge la birou, aleg un machiaj discret și se comportă în public cu discreție și seriozitate. În acest fel, nu ies în evidență din mulțime și au șansa de a fi văzuți la eveniment.

Tiffany, în vârstă de 30 de ani, a povestit reporterilor cum reușește să se strecoare în hoteluri pentru a se întâlni cu clienții, ocolind paza: "Discreția este cheia în escortare, mai ales pentru o escortă de acest nivel. Port haine simple - un costum burgundy și un palton negru - pentru a arăta ca un participant la conferință. La recepție spun că sunt oaspete aici...".

Unul dintre participanții la conferință, care a venit din SUA pentru a munci, a descris o parte din logistica cu prostituatele. Potrivit acestuia, agențiile de escortă din toată Europa trimit fete aici cu trenuri, avioane, mașini, uneori chiar cu elicoptere. De multe ori, agenția închiriază camere de hotel, cazează fetele acolo și, din motive de siguranță, acestea nu părăsesc incinta până când nu vine comanda: "Apoi îl întrețin pe client timp de câteva ore și se întorc la locul lor, așteptând următorul apel.

Exista si prostituate "de teren", iar afacerile lor sunt in plina ascensiune. La Davos este suficient să arăți spre tavan într-un bar pentru a comanda sex.

Grandhotel Belvedere se află maiestuos pe un deal care domină Davos. Numele său este foarte potrivit. Belvedere seamănă cu o magnifică casă domnească alpină. Un oaspete recent a descris șederea aici ca fiind "de cinci stele plus cu farmec de modă veche".

Cât costă o cameră? Este imposibil de spus în momentul de față, deoarece acest stabiliment aurit, aflat la doar câteva minute mai jos de Klosters, este în prezent închis pentru publicul "obișnuit".

Totuși, iată un indiciu. Prețul unei camere de bază în Davos - fără televizor sau birou - este în prezent de 800 de lire sterline pe noapte, ceea ce ne dă o idee despre cât cheltuiesc oaspeții care au fost cazați la Belvedere.

Dar, din nou, nota de plată pe care o ridică la Belvedere este puțin mai mult decât un mărunțiș pentru acești oameni: ei sunt investitori de fonduri speculative, bancheri, directori executivi, investitori - așa-numiții "stăpâni ai universului" - care au venit în stațiunea elvețiană, la două ore de Zurich, pentru o reuniune a Forumului Economic Mondial.

Aproape 3.000 de delegați la conferință au fost prezenți în oraș pentru această reuniune de cinci zile, prima din era post-pandemică, despre care se spune că va aduce un impuls de 80 de milioane de lire sterline economiei locale.

Dar mai există o altă "economie" în Davos (cu puțin peste 11.000 de locuitori) care primește, de asemenea, un impuls considerabil de la summit - o lume care există în paralel cu discuțiile serioase de la etajul de dezbateri al Centrului de Congrese, și care este așa-numita "cea mai veche profesie din lume".

Salome Balthus: "Davos este despre putere, bani și sex, iar toate trei fac casă bună. Am un client obișnuit și m-a rugat să mă întâlnesc cu el la Davos, deoarece participa. I-am spus că sunt în Germania, dar el mi-a aranjat zboruri și o mașină. Am stat într-un hotel frumos din Davos, am băut șampanie și am mâncat mese fabuloase. I-am oferit ceea ce a cerut și a fost foarte mulțumit. Îmi place munca mea și nu e vorba doar de a sta întinsă pe spate, ci și de a ajuta pe cineva să se relaxeze și să se destindă ... dar chiar nu vă puteți aștepta să vă spun cine este clientul meu."

Salome a spus: "Faptul că sunt licențiată în filozofie și literatură germană garantează că se vor distra nu doar sexual, ci și intelectual. Tot ce voi spune este că are mulți bani și că nu vrei să ai probleme la tribunal... . Aș avea mari probleme dacă aș împărtăși unele dintre secretele pe care am învățat să le păstrez. Clienții mei sunt întotdeauna de un nivel foarte ridicat, iar faptul că am o diplomă în filozofie și literatură germană garantează că se vor simți bine nu numai din punct de vedere sexual, ci și din punct de vedere intelectual".

Ea a adaugat: "Am un client minunat, un vulpoi argintiu, căruia relația cu mine îi amintește de o dragoste interzisă pe care a avut-o când era elev. Avea doar 12 ani, iar profesoara lui de franceză avea 20 de ani și era uluitor de frumoasă. Avea fantezii cu ea, așa că asta își dorește de la mine - să mă îmbrac cu o bluză transparentă și să vorbesc în franceză".

Salome nu este deloc singură. Davos oferă, de asemenea, multe afaceri pentru Amy, care conduce agenția de escorte Pink Sheets din Amsterdam și care a trebuit să trimită o echipă de fete pentru a satisface poftele celor mai mari jucători economici ai lumii. "Am trimis șase fete la Davos și a fost un lucru bun pentru noi, de fapt am început să primim cereri de informații în urmă cu aproximativ două luni. Afacerile au fost atât de bune acolo încât câteva dintre fete au fost rugate de clienți să își prelungească șederea pentru weekend. Se distrează de minune, au hoteluri de lux, mâncare bună și sunt o companie excelentă pentru clienți. Nu măresc tarifele.

Amy mai spune: "Ne ocupăm de tot ceea ce își dorește un client, în limitele rezonabilului, iar feedback-ul pe care l-am primit de la fetele mele în Davos a fost foarte bun. Ele îmi trimit emoticoane cu zâmbete și emoticoane cu degetul mare în sus. Tot ce vă pot spune este că clienții sunt un amestec de politicieni și lideri de afaceri".

Și prostituatele britanice pot fi găsite în Davos. Pe site-ul web al agenției internaționale de escorte Swiss Eve, există o serie de fete britanice. Una dintre ele, care anunță un "tur Davos", este "Crystal", în vârstă de 26 de ani, un "model elegant și cu clasă", stabilită în mod normal la Londra, care cere 3.000 de lire sterline pentru o rezervare de șase ore la hotelul "clientului". Swiss Eve evaluează foarte bine Belvedere pe site-ul său.

Acesta a fost unul dintre primele trei hoteluri din Davos la care tinerele sale femei s-au distrat - "un palat magnific" cu "apartamente luxoase și un personal incredibil de bine pregătit", după cum spune o tânără pe site-ul Swiss Eve, care a concluzionat: "În calitate de damă de companie, Grandhotel Belvedere este cea mai bună adresă din Davos pentru mine".

Această abordare de laissez-faire a fost creditată cu reducerea violenței împotriva lucrătorilor sexuali și a traficului de persoane, dar, desigur, cei care lucrează în industria sexului ocupă toate straturile sociale și economice. Femeile care coboară la Davos sunt foarte diferite de cele care își desfășoară activitatea în "cabine de sex" din marile orașe elvețiene, care arată și funcționează foarte asemănător cu garajele închiriate, și în cartierele roșii, cunoscute sub numele de "Strassenstrich", unde femeile pot fi agățate de clienți doar la ore fixe.

Femeile din Davos, în schimb, sunt îmbrăcate elegant, în costume de afaceri, astfel încât nu ies în evidență, și sunt adesea bine educate. Motivul pentru aceasta este, desigur, clientela. Trei sferturi din cei peste 2.700 de delegați adunați în stațiunea de schi sunt bărbați, iar locul este inundat de bani.

Magazinele de pe promenadă, banda principală care traversează Davos, fuseseră transformate în saloane de ospitalitate corporatistă pentru companii de tehnologie și mai multe bănci. Chiar și Manchester United avea unul amenajat cu scaune de catifea și cafea servită de personal cu papion. În timpul săptămânii, legendarul portar al lui United, Peter Schmeichel, a fost gazda unui pahar de vorbă pentru oaspeți, cu tartine și un cocktail special "Red devil".

Linia oficială privind escortele, nu doar în Elveția, ci și în multe țări, inclusiv în Marea Britanie, este că acestea sunt remunerate pentru timpul lor, iar ceea ce fac cu el depinde de ele. Nopțile de aici sunt o rundă nesfârșită de petreceri private. Una dintre ele avea loc la Belvedere când am ajuns joi, în jurul orei 2 dimineața. Agentul de securitate a refuzat intrarea tuturor celor care nu aveau un permis de intrare.

Tiffany: "Discreția este abilitatea numărul unu pentru o escortă - mai ales una de lux. Port haine normale - un costum mov și un palton negru - pentru a face să pară că fac parte cu adevărat din scena conferințelor. Sigur că pot să intru baby, am buletin, pașaport și carnet de vaccinare. Am spus doar la recepție că sunt aici în calitate de oaspete.... Am putere în dormitor și în sala de ședințe".

La întoarcerea de la Belvedere, la primele ore ale zilei de joi, când petrecerea era încă în plină desfășurare, am trecut pe lângă Hotelul Europe, unde se află Piano Bar. Un loc de băutură notoriu pentru lumea interlopă de la Davos. Un manager elvețian de active a fost observat de două ori intrând în cabina de la toaleta femeilor cu o tânără blondă. Când au ieșit, un prieten al bărbatului i-a spus unui reporter sub acoperire că aceasta fusese plătită pentru un act sexual.

Una dintre persoanele care au ieșit din învălmășeală a fost un tânăr american de la o firmă de tehnologie care tocmai participase la o petrecere în penthouse-ul de deasupra. "La Europe stai la bar și arăți cu degetul la etaj, în timp ce la Belvedere trebuie să dai un telefon. În mod normal, în Davos se procedează așa: dai un telefon la Swiss Eve sau la Salome Balthus. Aceste agenții folosesc foarte multe modalități pentru a aduce fete la Davos - mașini, trenuri și chiar elicoptere. Ele sunt apoi cazate în apartamente de către agențiile de escortă."