Războiul gunoaielor a ajuns in faza pe parcuri sub patronajul mafiei USR si sub protectia lui Nicușor Dan

Compania Municipală de Parcuri si Gradini a fost penetrata de către apropiatii neomarxisti ai Clotildei Armand, de pildă Alina Draghiciu, director general al institutiei, de mare intimitate cu primărita, precum si prin cinci din cei sapte membri ai Consiliului de Administratie proveniti la randul lor din USR.

Compania Municipala de Parcuri si Gradini (CMPG) are obligativitatea sa facă curat in parcurile din Bucuresti conform unui contract de delegare semnat de către Primarul General și directorul institutiei amintite. In baza acestui contract, cei de la CMPG au obligat firmele care și desfășoară activitatea in aceste zone de agrement sa încheie contracte cu societatea municipala condusă de prietena Clotildei Armand. Asa au inceput razboaile intre societatile de salubrizare. Cel putin una din ele încasa banii de la CMPG, dar lua și arunca gunoiul in containerele altei firme. Fireste, fără a avea contract cu aceștia.

Societatea de salubritate pagubita, care e si in conflict cu Primaria Sectorului 1, si-a trimis angajatii sa scoata gunoaiele din containere pe motiv ca "nu-s ale lor", ci ale CMPG, si le-au pe sol, in parc. Asa ca, userista Armand, scandalizata toata, a sarit in ajutorul prietenei sale Draghiciu și l-a chemat pe colegul de partid pe Octavian Berceanu, care e comisarul general al Gărzii de Mediu sa amendeze - culmea! - păgubitul.

In urma razboiului deschis, Parcul Herăstrău din Sectorul 1 al Capitalei, cel mai mare din România, a fost invadat de munți de gunoaie, iar la varful CMPG a ramas Alina Drăghiciu, numită în funcție de USR, și de primarul Capitalei, Nicușor Dan, care primar general s-a facut ca nu observa ilegalitatea flagranta a mafiei neomarxiste.