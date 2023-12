Răzvan Dumitrescu: Despre achizitia de VACCINURI si statul roman... Documentele prezentate la SUBIECTIV!

In acest stat roman, un senator sau un deputat nu poate primi raspuns la o simpla intrebare: cine si cu ce mandat a reprezentat Romania in Comitetul Director( in care toate statele membre UE au fost reprezentate!) care s-a ocupat de achizitia de vaccinuri la nivelul UE?

O astfel de interpelare facuta in octombrie 2022 de catre senatorul Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii a fost tratata cu un fel de sictir: a intrebat cine a fost persoana si ce mandat a avut si i s-a raspuns ca nu pot da date despre contract desi nu despre contract intreba!

Le spun celor care tin la secret numele ca din documentele de mai jos de la UE, chiar daca sunt anonimizate, rezulta clar ca inca de la inceputul negocierilor ROMANIA a avut reprezentant iar acesta era de la Ministerul Sanatatii.

Ghinion pentru cei care pitesc date: chiar daca corespondenta este anonimizata, rezulta clar ca se trimiteau mailuri la o adresa cu terminatia @ms.ro.

GHINION! Chiar daca noi si nici chiar parlamentarii( desi era obligatie ca ei sa primeasca raspuns!) nu avem acces la nume in clar, DNA are! Pentru ca DNA ridica toate documentele de la Guvern, toata corespondenta interministeriala, inclusiv aceea care la momentul respectiv putea fi clasificata ca fiind secret de serviciu...

Asa ca mai jos avem DOCUMENT dovada ca RO a fost reprezentata la negocieri inca din prima zi-veti vedea in clar invitatia la pima sedinta pentru toate statele membre- documente din care rezulta ca toate convocarile facute, pentru RO ajungeau la o adresa din Ministerul Sanatatii( incercuita cu rosu) si tabelul cu tarile membre in Comitetul Director in care se afla si Romania.

Lectura placuta pentru cei care credeau ca nu se poate afla acest...mic amanunt!

DOCUMENTELE AICI

PERSONAJUL care ne-a reprezentat stie tot. A participat la toate sedintele. Cei care v-au spus ca UE a bagat pe gatul statelor cu pompa vaccinuri, v-au mintit sau habar nu aveau. Decizia am luat-o noi, aici!

Atasez pasajul din care rezulta ca s-a cerut parerea fiecarui stat. Scrie clar acolo negru pe alb: "Comisia a remarcat că este important ca statele membre să precizeze în mod clar dacă doresc sau nu să ia în considerare aceste vaccinuri în sfera de aplicare a schemei de achiziții publice a UE și, în caz afirmativ, volumul pe care sunt interesați să-l achiziționeze și prețul pe care sunt dispuși să-l plătească. Fără această informație ar fi dificil de a face progrese în aceste negocieri".

Răzvan Dumitrescu

P.S. Se strange latul...Ceea ce vedem public este doar varful icebergului, oameni pentru care era nevoie de ridicarea imunitatii pentru a se incepe cercetarea. Pentru o cohorta intreaga nu este insa nevoie de ridicarea imunitatii pentru ca nu o au prin natura functiei.