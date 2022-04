Răzvan Dumitrescu prezintă o altă fațetă a războiului din Ucraina: "Miza reală e un trilion de dolari!"

Răzvan Dumitrescu, jurnalist Antena 3, a publicat pe pagina de Facebook a emisiunii Subiectiv, pe care o moderează, o altă fațetă a războiului din Ucraina, care se pare că aduce Republica Populară Chineză în prim planul jocului geopolitic din regiunea Mării Negre.

„Ce nu știați despre Ucraina. Adevăratul motiv al războiului! Cine crede ca 'denazificarea' a fost motivul pentru care Putin a plecat la război și că existenta Batalionului Azov, considerat fascist, a declanșat ditamai războiul, sa se întrebe cat de logic e sa pleci la o lupta de sute de miliarde de dolari pentru o unitate militara care numără doar 900 de oameni!

Miza reala: Un trilion de doari! Restul tine de capacitatea de a face corect diferența intre Pretext si Motiv! Diferența dintre Pretext si Motiv! V-am promis aici analiza care ne spune cine cu cine se bate de fapt in Ucraina si pentru ce anume! Aveam in 1999 o discuție cu un consultant politic din SUA, despre cat de interesați sunt americanii de Romania.

Nu eram atunci in NATO, ne respinseseră aderarea in acel prim val de extindere in ciuda eforturilor președintelui de atunci si in ciuda unei campanii mediatice interne, foarte agresiva, menita sa-i convingă pe americani de determinarea noastră. La un moment dat a venit vorba despre asta si despre ceea ce consultantul numea inteligenta politica. 'Va trebuie mai multa inteligenta politica' - spunea el. L-am rugat sa definească ce înțelege prin asta. 'Un om inteligent politic știe sa facă întotdeauna diferența intre Motiv si Pretext', mi-a spus el!

Cine sunt combatantii din umbra! Și acum sa revenim la Ucraina... Câți reușesc oare cu adevărat să facă diferența dintre motiv și pretext când vine vorba despre războiul de acolo? În 2016, revista The Diplomat, care e mai mult pentru cunoscători, vorbea despre de ce China este interesata de Ucraina. În analiza respectiva apăreau date puțin cunoscute la acea vreme. În esență, analiștii semnalau faptul că încă din 2013 președintele Xi anunțase viziunea strategică pe termen lung, One Belt Road, denumita si Drumul Mătăsii.

Era vorba despre traseele comerciale care sa asigure comerțul Chinei iar in acest sens investiția preconizata era de, atenție, un trilion de dolari! Din acel moment intre multe tari asiatice si europene a început o adevărata competiție pentru a fi incluse in traseul asta foarte apetisant. Cum a încercat China sa ocolească Rusia prin Ucraina! Si acum vine bomba!

'Unele țări prezintă un interes deosebit pentru China. Printre acestea se numără și Ucraina, unde interesul Chinei este reprezentat de mai mulți factori cheie. Acești factori includ locația geografică a Ucrainei și potențialul acesteia de a deveni un important centru de tranzit în cadrul OBOR, pe lângă Acordul de liber schimb profund și cuprinzător dintre Ucraina și UE și industria agricolă a Ucrainei.'

Privind pe hartă, Ucraina este situată strategic de-a lungul rutei terestre dintre China si UE. In decembrie 2013, chinezii au semnat cu ucrainenii (era Ianukovici la putere!) mai multe acorduri printre care si unul pentru construirea unui terminal de mare adâncime în Crimeea! V-a picat fisa? Crimeea era prevăzuta sa devina un centru de mare tranzit iar China tocmai se pregătea sa investească acolo... 13 miliarde de dolari!

Crimeea, prima parte a planului chinezesc. E clar ca Rusia nu-si permitea sa fie ocolita in așa hal. A urmat anexarea Crimeei in 2014, lucru ce a dat planurile chinezilor peste cap. Dar ei nu s-au descurajat. The Diplomat scria in 2016 ca aceste planuri se pot reconfigura după ce Ucraina a pierdut Crimeea, pe direcția sud, in regiunile Mykolaiv si Odesa care se bucura de acces la Marea Neagra!

Concluzia analizei din 2016: 'În acest context, chiar dacă doar unele dintre mărfurile care își fac drum spre și dinspre China și UE ar trece prin teritoriul ucrainean, Ucraina ar putea să-și valorifice pozi'ia geografică unică și să devină o nouă legătură importantă de tranzit de marfă pe Drumul Mătăsii'!

Ce planuri aveau chinezii cu Ucraina. Era limpede ca orientarea Chinei pe termen lung era sa ocolească Rusia. The Diplomat scrie explicit acest lucru încă din 2016. De altfel, La sfârșitul lunii ianuarie 2016, chinezii și-au anunțat sprijinul oficial pentru un tren de marfă din Ucraina către Kazahstan și China, ocolind Rusia.

Trenul pleacă din portul de la Marea Neagră Illichivsk, lângă Odesa, cu destinația Georgia, Azebaijan, Kazahstan și în cele din urmă China. Include feriboturi peste Marea Neagră și Marea Caspică (Illichivsk - Batumi și Portul Alat-Aktau) și face parte din Ruta Internațională de Transport Transcaspică. Întregul traseu către China este de 5.475 km. Prima încercare a acestei rute s-a întâmplat pe 15 ianuarie 2016 când trenul plecat din Ucraina ajungea in 15 zile la granița kazah-chineză. Specialiștii își propuneau să reducă timpul de livrare de la 15 la 9 zile!

Tot in 2016 Beijingul nu numai că a salutat lansarea unui tren care ocolește Rusia, dar împreună cu guvernul ucrainean a stabilit o comisie pentru funcționarea „Drumului Mătăsii" pentru a conveni asupra unui pachet de proiecte de infrastructură de transport, pentru a crește capacitatea de tranzit a Ucrainei. Sa nu îmi spuneți ca toate aceste proiecte care in timp scoteau Rusia din joc de pe Drumul Mătăsii l-au bucurat pe Putin!

Terminale chinezești la...Mariupol si Mykolaiv! China urmarea si investiții in terminale portuare maritime de mare capacitate in Ucraina. Si aici apare numele unui oraș-port, Mariupol! Este vorba despre un complex de procesare a semințelor de floarea soarelui cu o capacitate zilnică de 1.500 de tone și o capacitate de depozitare de 180.000 de tone. A doua instalație era un terminal portuar de cereale nou construit in Mykolaiv, care avea o capacitate de transbordare de 2,5 milioane de tone pe an și o capacitate de stocare de 125.000 de tone.

Si acum sa sărim din 2016 când toate aceste lucruri erau clare, in 2022 si sa ne întrebam care este cel mai bombardat oraș din Ucraina, distrus in proporție de peste 80% de către rusi? Mariupol! Cine urmează după Mariupol la capitolul bombardamente? Mykolaiv! A naibii coincidenta!

SCURT REZUMAT AL ADEVARATELOR MIZE:

Sa adunam acum de pe traseu cele mai importante elemente... Încă din 2013 China punea bazele unui proiect gigant care sa ii consolideze rutele economice spre UE, o investiție totală estimata la un trilion de dolari. Rusia era ocolita de acest traseu, prin Ucraina! Crimeea juca un rol esențial in planurile chinezești din 2013, dar a fost anexata de Rusia, așa ca Beijingul a reconfigurat totul prin sud, Odesa, Mykolaiv si Mariupol fiind esențiale! A investit peste 13 miliarde de dolari aici iar astăzi Mariupol este șters de ruși de pe fata pământului cu tot cu terminale iar Mykolaiv sta la rand. Este bombardata si Odesa!

The Diplomat încheia analiza din 2016 așa: 'În mod clar, China are un interes strategic în Ucraina. Acest interes se bazează pe o perspectivă pe termen lung care vede Ucraina drept o legătură cheie cu Europa. Pe măsură ce China își urmărește marea strategie pentru Eurasia , Ucraina este pe cale să fie un beneficiar major.'

Nu credeți ca beneficiarul major din 2016 a dispărut brusc in 2022, forțând China sa negocieze aceste trasee cu Rusia pe care o dorea scoasa din joc? Are China încotro? Pot fi mai bine înțelese in acest context ambiguitățile si prudentele declarații ale Chinei, concesia lui Putin de a nu ataca in timpul Olimpiadei si posibilele garanții ale Beijingului ca Rusia poate sa își mute efectivele armate din Est către Ucraina fără a avea surprize din partea Chinei? Mă opresc deocamdată aici.", își încheie jurnalistul Răzvan Dumitrescu mesajul.