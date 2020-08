Racolată de SRI înainte de BAC se ocupă de votul din diasporă

E vorba de ceea ce s-ar putea numi povestea unei SRI-iste, racolate de serviciu înainte să-și dea BAC-ul, care a ajuns să se ocupe, pe un salariul lunar fabulos, de felul în care votează diasporenii în alegerile din România.

Ingrid Bicu s-a ocupat la alegerile parlamentare din 2016 de implementarea votului prin corespondență pentru cetățenii din afara României. Bicu are 33 de ani și reprezintă România ca expert la Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA) - Stockholm. Toate costurile privind cazarea, diurna, salariul și transportul sunt suportate de România prin Autoritatea Electorală Permanentă.

Cariera lui Ingrid Bicu începe însă pe băncile liceului, când are primul contact cu SRI. La 19 ani este angajată de Serviciul Român de Informații, iar la 26 de ani predă ca lector la Academia Națională de Informații. Și-a dat demisia din SRI la 29 de ani pentru a se angaja la Autoritatea Electorală Permanentă. În ultimul an și jumătate, ea a reprezentat România într-un for important privind promovarea democrației la nivel mondial, organism internațional din care România nu face parte încă.

AEP susține că în "istoricul profesional" al lui Ingrid Bicu figurează faptul că între 2006 și 2016 aceasta a lucrat la SRI - Centrul Surse Deschise. Ținând cont de faptul că aceasta este născută în octombrie 1986, ea nu avea 20 de ani în momentul angajării în SRI ca subofițer. Era în primul an de facultate. Primul contact între Ingrid Bicu și SRI a avut loc în timpul liceului, înaintea examenului de Bacalaureat. Colaborarea lui Ingrid Bicu cu SRI se termină la finalul anului 2015, prin demisie.

După demisia de la SRI, Ingrid Bicu se angajează la AEP, la Departamentul de Comunicare. Ea a fost coordonator al biroului electoral pentru cetățenii români aflați în străinătate între octombrie 2016 și decembrie 2016, în timpul alegerilor parlamentare. Bicu încasează un salariu net de 5.932 lei pe lună, iar indemnizația de delegare este de 26.710 lei (aproximativ 5.564 de euro) pe lună.