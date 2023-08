Rafila acuzat de un fost lider PNL că i-a lăsat gravidă nevasta și învârte bani de la Big Pharma cu lopata

Într-un articol publicat de Ziar de Cluj, jurnalistul de investigații Liviu Alexa arată că a fost contactat de către Iulian Angheluș, fost lider PNL Suceava.

Acesta a relatat cu amănunte cum căsnicia sa a fost distrusă de către actualul ministrul al Sănătății, Alexandru Rafila, care și-a băgat "coada" în familia suceveanului și i-a lăsat soția (de atunci) gravidă. Redăm mai jos relatarea lui Iulian Angheluș către jurnalistul Liviu Alexa:

„In noiembrie 2017 am aflat ca Rafila era amantul sotiei mele. M-am dus peste el si s-a "spart", afland mult mai multe de la el.

Frumoasa poveste de dragoste incepe in 2015, cand sotia mea, Lorena Anghelus, medic specialist epidemiolog, era Secretarul general al Societatii Romane de Epidemiologie (SRE). Presedintele SRE era conf. univ. dr. Emilian Popovici, un bun prieten, care i-a fost Lorenei si indrumatorul de rezidentiat, in Timisoara. Locuiam in Timisoara la acea vreme.

Alexandru Rafila era presedintele Societatii Romane de Microbiologie (SRM), pozitie din care a facut tot posibilul sa-si subordoneze specialitatea epidemiologie.

Pe Emilian Popovici l-am ajutat sa ajunga presedintele SRE, dupa o lunga perioada in care Rafila hotara de facto prin interpusi soarta banilor veniti din sponsorizarile conferintelor medicale comune SRE-SRM. Daca SRM ar fi tinut conferintele separat de SRE multe firme de dezinfectanti sau de medicamente nu si-ar fi putut motiva sponsorizarile spre un domeniu de laborator cum e microbiologia. Rafila avea nevoie de un SRE docil pentru a fi el cel care hotaraste asupra banilor sponsorilor (peste 40.000E/conferinta, cate minim 10.000E de la Sanofi, Pfizer, MSD si x). Anual erau cel putin doua conferinte mari, RO-Vaccin si Conferintele reuite SRE-SRM. Deci bataia era pe bugete de aprox. 100.000E anual. Rafila pleca inclusiv in vacante pe banii SRM.

In acest context de interese financiare, relatia amoroasa incepe cu discutii pe Facebook, prin care Rafila reuseste sa o manipuleze pe Lorena sa se indragosteasca de el. Mirajul puterii, al serviciilor, al banilor a facut repede ca discutiile sa alunece spre sex, lucru consumat rapid.



Epidemiologia fiind o specialitate non-clinica, ca doctor nu lucrezi direct cu pacientii, deci nu poti sa-ti faci cabinet privat. Daca pe o sectie sunt 10 chirurgi, la un intreg spital este un singur epidemiolog. In acest context, Lorena a dat exemene pentru posturi la spitale mici din Timisoara (CFR), dar fiind slab pregatita, tot pica.

Brusc in 2016 apar 3 concursuri de epidemiolog de spital in Bucuresti la Institutul Clinic Fundeni, la Sfanta Maria si la Bagdasar-Arseni. In disperare de cauza Lorena se inscrie la toate 3 concursuri. Ulterior, am aflat ca Rafila ii „aranjase" examenul la IC Fundeni si i-a facut scandal fortand-o sa se retraga de la celelalte doua concursuri. Asa am ajuns in septembrie 2016 in Bucuresti. Relatia lor intra intr-o noua epoca, sexual vorbind fiind foarte facil contactul.

In 2017, Lorena imi propune sa stam in chirie intr-un apartament al lui Rafila din zona Baneasa (Carina Residence, pe Drumul Pocoavei).

Lorena pleaca cu Rafila la Budapesta (Comitet OMS), prin tara la congrese medicale, Rafila o baga la Aspen de unde este platita, ea devenind principala sursa de informatii din SRE, respectiv din IC Fundeni pentru Rafila.

Din motive de chirias, il vizitez pe Rafila acasa la el, el vine cu fiul la proprietate, mai mult, ii transport centrala schimbata in apartamentul inchiriat la casa de vacanta de la Rasnov. Avand incredere deplina in Lorena, nu mi-am imaginat niciodata ca ar fi amanti.

Spre sfarsitul anului 2017 o simt pe Lorena tot mai stresata, mai anxioasa, apar probleme la IC Fundeni in special cu sefa ei si cu asistentele. Totul culmineaza intr-o seara in care o vad ravasita, ea care isi considera telefonul o prelungire a mainii, il lasa in living.

Pe ecran apar push notifications cu mesaje de la Rafila si de la asistenta ei de la IC Fundeni, mesaje destul de panicate. Surprinzator pot accesa whatsapp-ul ei si raman mult timp socat. Sotia mea traia o viata paralela cu Rafila, iar el se hotarase sa puna capat relatiei in urma unui joc psihic si emotional de agresor. Lorena in acea seara a avut impulsul de suicid, fapt ce confirma starea ei.

La cateva zile dupa ce am aflat, l-am cautat pe Rafila la Bals unde am avut discutia de confruntare. Deosebit de las, mi-a prezentat mai multe detalii despre iubirea lor. Apoi am confruntat-o pe Lorena, fiind si ea obligata sa recunoasca idila.

In acel moment, cunoscand abilitatile securistice de manipulare ale lui Rafila, n-am acuzat-o foarte tare pe Lorena. Dimpotriva am ajutat-o sa iasa din santajul emotional al maestrului Rafila, indrumand-o inclusiv spre psihoterapie. Ne-am mutat de la Rafila din chirie, evident.

A urmat o perioada in care Lorena se lupta cu dragostea neimpartasita, cu gelozii, cu temeri si rusini, dar a reusit sa rupa legatura cu Rafila. Din pacate pentru ea, doar pentru o perioada.

In aceasta perioada, razbunandu-se pe Rafila, Lorena mi-a povestit toata relatia, mi-a trimis fotografii, arhiva whatsapp a discutiilor dintre ei, imi arata cum Rafila incerca sa o contacteze pentru a relua relatia. Agresorul trebuia sa-si devoreze victima. Si victima a cedat insistentelor lui, astfel ca relatia lor sexuala a reinceput.

In vara lui 2018, in vacanta din Franta, Lorena isi face testul barza care confirma ca e insarcinata. Ne bucuram, anuntam familiile noastre.

Doar ca, la doua zile dupa intoarcerea acasa, imi spune ca ea nu poate trai cu povara minciunii si ca, de fapt, e insarcinata cu Rafila. Ma intreaba ce vreau sa faca cu copilul. I-am spus ca nu pot sa-i cer sa faca avort, dar nici nu pot sa-i ofer garantii ca vom ramane impreuna. N-aveam cum. La putin timp se dovedeste a fi sarcina neviabila, fatul moare si Lorena face avort spontan.

Din nou, Rafila pune abrupt punct relatiei fiind terifiat de complicatiile ce ar fi putut aparea.

In acel context de tumult emotional, Lorena ma convinge sa cautam sa ne cumparam o casa. Ca garantie a dorintei ei de a ramane cu mine, imi spune ca de data asta casa va fi pe numele la amandoi (casa din Timisoara achizitionata in 2012 a fost trecuta pe numele tatalui ei). Stabilim ca zona apropiata de IC Fundeni strada Matei Millo, venim sa vizionam Avangarde, Bogdan ne prezinta mai multe variante, iar cand ne simte ca ezitam, ne recomanda complexul ce incepuse sa se construiasaca vis-a-vis, Millo Village. Ne hotaram sa cumparam un duplex acolo.

In 2019 la niste cursuri de specializare ma intalnesc cu psihoterapeuta Lorenei care imi sugereaza ca Rafila din nou face presiune pe Lorena, pe cand eu stiam de la Lorena ca el nu o mai cauta de la momentul avortului. Atunci a fost primul moment in care m-am distantat cu adevarat de sotia mea. Eram de 10 ani casatoriti.

Deoarece constructia casei mergea greoi, m-am implicat in urmarirea lucrarilor, negocierea finisajelor, designul interior, gasirea solutiilor tehnice si a implementarii lor etc. Ne-am mutat abia in vara lui 2020 cu un pat, o canapea si un televizor. Mobila a venit abia spre sfarsitul anului.

Odata cu pandemia (martie 2019), Lorena s-a mutat la MAI (pe relatia persoala cu ministrul Vela), devenind responsabila cu protectia epidemiologica a aparatului central. Din nou brusc, dupa ce-si gasise SUV-ul BMW X3 cu toate anvelopele taiate in parcarea spitalului IC Fundeni ziua in amiaza mare, ajunge sa aiba birou langa cel al ministrului, masina la scara cu sofer, toti politistii salutau masina in intersectii. Lorena e luata din nou de valul puterii.

Chiar daca viata noastra sexuala disparuse cu desavarsire, in vacanta de vara din 2020, din Creta facem sex, ca apoi sa ma anunte ca din nou e insarcinata. Prima mea reactie este sa o intreb daca de data asta e al meu.

Se simte lezata si lucrurile raman asa. Apare Alexia, ne bucuram de ea total, trecem prin cumpana unei operatii pentru a elimina sursa unor infectii urinare tot mai dese si mai periculoase pe care le facea micuta (ultima inainte de operatie fiind pana la nivel de septicemie). Alexia creste sanatoasa, multumesc lui Dumnezeu si doctorilor de la Marie Curie, toata vara lui 2022 mergand in cateva vacante. Eu devin cel mai bun tata, inclusiv dormind cu ea un an noapte de noapte pentru a-i oferi oportunitarea Lorenei de a se odihni dupa efortul de a sta cu Alexia peste zi.

Doar ca relatia dintre noi ramane rece, iar in toamna, dupa niste excese verbale si fizice ale Lorenei, respectiv ale maica-sii, ma decid sa fac un test de paternitate. Surpriza, testul e negativ.

Ii comunic Lorenei ca avem o problema, ea din nou, exact ca in 2017 cand am aflat de Rafila, vine cu prima intrebare: Dar de unde stii? Dupa o saptamana recunoaste ca a avut o aventura cu un „tip periculos de la 2.15" cat a fost la MAI. Apoi imi fura buletinul si actele necesare eliberarii unui nou buletin si fuge in Dubai, unde sta „sa se linisteasca" 3 saptamani jumatate.

In acest timp o contactez pe singura ei prietena, tot doctor la IC Fundeni de la care aflu ca Lorena i-a spus ca ea si cu Rafila sunt cei mai buni (si singurii) ei prieteni. In conditiile in care Lorena ma asigura ca a rupt orice legatura cu Rafila de 5 ani. In plus aflu ca Rafila, din pozitia de ministru a intervenit pentru tratamentul si operatia Alexiei. Mai mult, realizez ca Alexia vine de la Alexandru, marea ei dragoste, care nu pare chiar atat de moarta.

Chiar daca la intoarcerea din Dubai, Lorena imi spune inclusiv numele presupusului tata, exista prezumtia rezonabila ca Alexia sa fie copilul lui Rafila, Lorena manipulandu-l la randul ei pe ofiterul MAI ca in urma relatiei amoroase dintre ei ar fi rezultat Alexia. Siguranta o va da doar testul de paternitate.

Eu am depus actiune de divort si tagada de paternitate in instanta, unde il invoc inclusiv pe Alexandru Rafila.

Facand ordine in hartii si in mediile de stocare magnetice, am gasit arhiva discutiilor pe whatsapp dintre Lorena si Rafila, fisier trimis chiar de Lorena pe vremea cand il ura sincer pe Rafila.

Nivelul discutiilor din acele foldere, intarite de materiale foto/video, fac incompatibile functiile de ministru si de lider politic PSD detinute vremelnic de A. Rafila cu valorile etice si morale ce reies din conversatii, aducand deservicii majore increderii populatiei atat in partidul care il sustine, ca si in autoritatea functiei guvernamentale."

Liviu Alexa a încercat să afle punctul de vedere al ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, și al femeii infidele.

„Din pacate, desi a citit solicitarea mea, a evitat sa imi raspunda, desi am insistat si telefonic.

Pentru echilibru, am sunat-o si pe doamna Lorena Anghelus care traieste azi o poveste de dragoste spumanta cu secretarul Federatiei Romane de Fotbal, Justin Stefan.

Dupa momentul de perplexitate, Lorena Anghelus m-a acuzat ca sunt amator de cancanuri, a refuzat sa comenteze acuzatiile fostului sot si m-a amenintat cu ‹probleme›, daca voi scrie acest articol", a arătat jurnalistul la finalul.