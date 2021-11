Raport-bombă INS din Italia: Doar 2,9% din decese au fost cauzate de Covid-19 cu adevarat. Il Tiempo afirma ca "mai puțin decât o gripă obișnuită"!

Potrivit noului raport al Institutului Național de Sănătate din Italia privind mortalitatea cauzată de Covid, virusul care a îngenuncheat lumea a ucis mult mai puțini oameni decât o gripă obișnuită.

Sună ca o afirmație aberantă, dar, potrivit eșantionului statistic de dosare medicale colectate de institut, doar 2,9% dintre decesele înregistrate de la sfârșitul lunii februarie 2020 si până luna trecută s-au datorat Covid 19. Astfel, din cele 130.468 de decese înregistrate de statisticile oficiale la momentul întocmirii noului raport (actualizat la inceputul lui octombrie 2021), doar 3.783 s-au datorat potenței virusului în sine. Pentru că toți ceilalți italieni care și-au pierdut viața aveau între una și cinci boli care, potrivit Institutului Național de Sănătate din Italia, le lăsau deja puține speranțe de viață. Nu mai puțin de 67,7% dintre aceștia ar fi avut mai mult de trei boli împreună, iar 18% cel puțin două boli împreună.

"Cunosc personal o mulțime de oameni, dar niciunul care să aibă ghinionul de a avea cinci boli grave în același timp. Aș vrea să am încredere în oamenii noștri de știință, dar apoi mă duc și citesc bolile enumerate, care nu ar fi un motiv neînsemnat pentru pierderea atâtor italieni, și, ca profan, încep să am îndoieli.", comenteaza autorul articolului din "Il Tiempo".

Potrivit INS din Italia, 65,8% dintre italienii care și-au pierdut viața după ce au fost infectați cu Covid au avut hipertensiune arterială. 23,5% sufererau, de asemenea, de demență senilă, 29,3% aveau diabet și 24,8% aveau fibrilație atrială. Și asta nu e tot: 17,4% aveau deja plămânii bolnavi, 16,3% avuseseră cancer în ultimii cinci ani; 15,7% sufereau de insuficiență cardiacă, 28% aveau cardiopatie ischemică, mai mult de unul din zece era și obez, mai mult de unul din zece suferise un accident vascular cerebral, iar alții, deși într-un procent mai mic, aveau probleme hepatice grave, dializă și boli autoimune.



"Poate că totul este adevărat, nu mă îndoiesc de oamenii noștri de știință. Dar dacă nu virusul este cel care îi ucide pe italieni, atunci explicați-mi de ce știința a impus tot ceea ce am văzut în ultimul an și jumătate? De la măști, la spațiere, la blocaj și așa mai departe? Și cum de am ajuns ca aproape 126.000 de italieni să fie reduși în această stare cu 3, 4 sau 5 boli grave, destinați oricum să plece dacă coronavirusul nu ar fi existat în scurt timp?", mai spune editorialistul ziarului italian.

Aceste cifre ar fi o acuzație răsunătoare la adresa sistemului de sănătate italian din care provin. Folosesc condiționalul pentru că am îndoieli cu privire la ceea ce a fost scris în acel raport încă din prima zi. La fel ca orice comunicare a Institutului Național Italian de Sănătate sau a Centrului Italian de Control al Bolilor, raportul este afectat de directivele guvernamentale emise de-a lungul lunilor, care au fost adevăratul și singurul far al celor pe care continuăm să îi numim "oameni de știință".



La început, guvernul de la acea vreme, cel al lui Giuseppe Conte, în timp ce Italia se arăta cea mai nepregătită țară din lume și chiar incapabilă să facă față pandemiei, a cerut date pentru a-i liniști pe italieni. Îmi amintesc foarte bine conferințele de presă săptămânale ținute de Institutul Național de Sănătate și de Protecția Civilă din Italia, în care aceste decese erau întotdeauna minimalizate, punându-se accentul pe numeroasele patologii găsite la cei care nu au supraviețuit

Trebuie spus că acest virus nu ucide în sine, dar împreună cu alte boli la persoanele fragile poate grăbi un sfârșit care totuși era aproape. Apoi, în timpul campaniei de vaccinare, nevoia guvernului a devenit diametral opusă: să dramatizeze și să împingă pe toată lumea spre salvarea fiolelor puse la dispoziție. Dar au uitat să actualizeze instrucțiunile privind raportul de mortalitate, care a urmat în publicarea sa din ce în ce mai subțiat în timp. O mare confuzie, așadar, care alimentează temerile și înăsprește rezistența încă a câtorva milioane de italieni care au ales să evite vaccinarea. Poate că dacă ar fi fost mai puțină propagandă, mai puțină rigiditate și mai multă informație corectă, toate acestea nu ar fi fost așa.

Franco Bechis

Sursa: Il Tiempo