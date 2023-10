Raportul Clubului de la Roma 2012 - sub organizarea lui Mugur Isarescu - a anuntat lumea in care traim azi: pandemii, razboaie, crize

Un text din 2012 despre un summit al Clubului de la Roma, care s-a intrunit la Bucuresti si a fost organizat de Mugur Isarescu, membru marcant al organizatiei ce tine de Oculta Globala (ca si grupul Bilderberg, Trilaterala etc.), a anuntat lumea in care traim azi, mai precis de trei ani incoace. Il redam in cele ce urmeaza:

"În perioada 30 septembrie - 2 octombrie, în timp ce toată lumea era preocupată cu privatizarea Oltchim, a avut loc la București, la sediul BNR, sub patronajul guvernatorului Mugur Isărescu, Conferința Internațională „Clubul de la Roma", marcând a 40 aniversare a acestei entități financiare mondiale, asociată cu ocultismul bancar și cu crearea Guvernului Mondial și a Noii Ordini Internaționale.

Previziuni pentru următorii 33 de ani extrase din discutii:

În 2040, Pământul va atinge un numar de 8,1 miliarde de locuitori, după care va începe o scădere controlată a populației planetei. Asta, deoarece Terra nu va putea suporta un număr mai pare de 5 miliarde de oameni, fără a distruge iremediabil mediul înonjurător și a secătui resursele planetei. Conform unor directive ale ocultei mondiale, numărul maxim de locuitori ai planetei raportat la procesul evolutiv tehnologic este de 2 miliarde. Adepții teoriei susțin că se va ajunge la acest număr prin războaie, dar și prin pandemii, control al produselor, precum temutul Codex Alimentarius.

O altă previziune este aceea că actualele puteri economice vor stagna, în special SUA, în timp ce alte economii, precum Brazilia, India, Rusia si Africa de Sud, vor creste. China va continua succesul datorită capacității de reactie la noile cerințe ale pieței. PIB-ul mondial va creste mai încet decât s-a estimat, în principal din cauza diminuarii productivității. În 2045, produsul intern brut la nivel mondial va fi de 2,15 ori mai mare decât cel actual. Rata creșterii economice va scădea din cauză ca o bună parte din PIB va fi cheltuit pentru contrabalansarea epuizarii resurselor naturale, creșterea poluarii mediului, deteriorării factorilor climatici și de înmulțire a nedreptatilor sociale. Cu toate acestea, vor fi dezvoltate noi surse de energie alternativă.

De asemenea, până în 2020 vor fi luate măsuri ca populația planetei să fie arondată noilor măsuri informatice, prin existența „cipului unic personal", în care vor fi înmagazinate datele personale, cele de sănătate, precum si conturile bancare de venituri și plăți, nemaiexistând bani în formă fizică, ci unități de cont, ceea ce va permite apariția până în 2030 a unei monezi unice mondiale, sub o formă virtuală.

În același timp, se vor intensifica neliniștile generate de dezechilibrele sociale și de agravarea dezechilibrului climatic. Încălzirea globală se va accentua, cu o medie de 3,4-4,8 grade Celsius, până în 2035, determinând transformări sociale și mari migrații spre nordul și spre sudul planetei, unde se vor plasa statele dezvoltate. Totodată, rata consumului de bunuri și servicii va atinge cota maximă până în 2045, păstrând actuala rată de creștere a populației de până la 8 miliarde de locuitori."