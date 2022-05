Rechizitoriul COVID: Care este adevărul?

Pandemia COVID-19 este unul dintre cele mai manipulate evenimente legate de boli infecțioase din istorie, caracterizat de minciuni oficiale într-un flux nesfârșit condus de birocrațiile guvernamentale, asociațiile medicale, consiliile medicale, mass-media și agențiile internaționale. Am asistat la o listă lungă de intruziuni fără precedent în practica medicală, inclusiv atacuri asupra experților medicali, distrugerea carierelor medicale în rândul medicilor care refuză să participe la uciderea pacienților lor și o înregimentare masivă a asistenței medicale, condusă de indivizi necalificați, cu averi, putere și influență enorme.

Pentru prima dată în istoria Americii, un președinte, guvernatori, primari, administratori de spitale și birocrați federali stabilesc tratamentele medicale nu pe baza unor informații exacte bazate pe știință sau chiar pe experiență, ci mai degrabă pentru a forța acceptarea unor forme speciale de îngrijire și "prevenire" - inclusiv remdesivir, utilizarea aparatelor respiratorii și, în cele din urmă, o serie de vaccinuri cu ARN mesager, în esență netestate. Pentru prima dată în istoria tratamentului medical, protocoalele nu sunt formulate pe baza experienței medicilor care tratează cu succes cel mai mare număr de pacienți, ci mai degrabă a unor persoane și birocrații care nu au tratat niciodată un singur pacient - inclusiv Anthony Fauci, Bill Gates, EcoHealth Alliance, CDC, OMS, ofițerii de sănătate publică de stat și administratorii de spital.

Mass-media (TV, ziare, reviste etc.), societățile medicale, consiliile medicale de stat și proprietarii de rețele sociale s-au desemnat pe ei înșiși ca fiind singura sursă de informare cu privire la această așa-zisă "pandemie". Site-urile web au fost eliminate, medici clinicieni cu înaltă acreditare și experiență și experți științifici în domeniul bolilor infecțioase au fost demonizați, carierele au fost distruse și toate informațiile divergente au fost etichetate drept "dezinformare" și "minciuni periculoase", chiar și atunci când proveneau de la experți de top în domeniul virologiei, al bolilor infecțioase, al îngrijirii critice pulmonare și al epidemiologiei. Aceste tăinuiri ale adevărului au loc chiar și atunci când aceste informații sunt susținute de citate științifice extinse de la unii dintre cei mai calificați specialiști medicali din lume. În mod incredibil, chiar și indivizi, precum Dr. Michael Yeadon, un fost cercetător-șef pensionat și vicepreședinte al diviziei științifice a companiei farmaceutice Pfizer din Marea Britanie, care a acuzat compania de fabricarea unui vaccin extrem de periculos, este ignorat și demonizat. Mai mult, acesta, împreună cu alți oameni de știință de înaltă calificare au declarat că nimeni nu ar trebui să ia acest vaccin.

Dr. Peter McCullough, unul dintre cei mai citați experți în domeniul său, care a tratat cu succes peste 2000 de pacienți cu COVID prin utilizarea unui protocol de tratament precoce (pe care așa-zișii experți l-au ignorat complet), a fost victima unui atac deosebit de violent din partea celor care beneficiază financiar de pe urma vaccinurilor. El și-a publicat rezultatele în reviste de specialitate, raportând o reducere cu 80% a spitalizărilor și cu 75% a deceselor prin utilizarea tratamentului precoce. În ciuda acestui fapt, el este supus unei serii neîncetate de atacuri din partea controlorilor de informații, dintre care niciunul nu a tratat un singur pacient.

Nici Anthony Fauci, nici CDC, nici OMS și nici vreo instituție medicală guvernamentală nu au oferit vreodată vreun tratament precoce în afară de Tylenol, hidratare și chemarea unei ambulanțe odată ce ai dificultăți de respirație. Acest lucru este fără precedent în întreaga istorie a îngrijirii medicale, deoarece tratamentul precoce al infecțiilor este esențial pentru a salva vieți și a preveni complicațiile grave. Nu numai că aceste organizații medicale și cățeii federali nici măcar nu au sugerat un tratament precoce, dar au atacat pe oricine a încercat să inițieze un astfel de tratament cu toate armele de care dispun - pierderea licenței, eliminarea privilegiilor spitalicești, rușine, distrugerea reputației și chiar arestarea.

Un bun exemplu al acestui ultraj împotriva libertății de exprimare și a furnizării de informații privind consimțământul informat este suspendarea recentă de către consiliul medical din Maine a licenței medicale a Dr. Meryl Nass și obligarea acesteia de a se supune unei evaluări psihiatrice pentru că a prescris Ivermectină și și-a împărtășit expertiza în acest domeniu. O cunosc personal pe Dr. Nass și pot garanta pentru integritatea, strălucirea și dedicarea sa față de adevăr. Referințele sale științifice sunt impecabile. Acest comportament al unei comisii de autorizare medicală amintește de metodologia KGB-ului sovietic în perioada în care dizidenții erau încarcerați în gulaguri psihiatrice pentru a le reduce la tăcere disidența.

ALTE ATACURI FĂRĂ PRECEDENT

O altă tactică fără precedent este înlăturarea medicilor disidenți din funcțiile de editori de reviste, recenzenți și retragerea lucrărilor științifice din reviste, chiar și după ce aceste lucrări au fost tipărite. Până la acest eveniment pandemic, nu am văzut niciodată atâtea lucrări din reviste care să fie retractate - marea majoritate promovând alternative la dogma oficială, mai ales dacă lucrările pun la îndoială siguranța vaccinurilor. În mod normal, o lucrare sau un studiu prezentat este revizuit de experți în domeniu, ceea ce se numește peer review. Aceste revizuiri pot fi destul de intense și de minuțioase în detaliu, insistând ca toate erorile din lucrare să fie corectate înainte de publicare. Astfel, cu excepția cazului în care se descoperă o fraudă sau o altă problemă majoră ascunsă după ce lucrarea este tipărită, aceasta rămâne în literatura științifică.

În prezent, suntem martorii unui număr tot mai mare de lucrări științifice excelente, scrise de experți de top în domeniu, care sunt retrase din reviste medicale și științifice importante la săptămâni, luni și chiar ani după publicare. O analiză atentă indică faptul că, în mult prea multe cazuri, autorii au îndrăznit să pună la îndoială dogma acceptată de către controlorii publicațiilor științifice - în special în ceea ce privește siguranța, tratamentele alternative sau eficacitatea vaccinurilor. Aceste reviste se bazează pentru veniturile lor pe publicitatea extinsă a companiilor farmaceutice. S-au înregistrat mai multe cazuri în care companii farmaceutice puternice și-au exercitat influența asupra proprietarilor acestor reviste pentru a elimina articolele care pun în vreun fel la îndoială produsele acestor companii.

Și mai gravă este conceperea efectivă de articole medicale pentru promovarea medicamentelor și a produselor farmaceutice care implică studii false, așa-numitele articole scrise de fantome. Richard Horton este citat de The Guardian spunând că "revistele s-au transformat în operațiuni de spălare a informațiilor pentru industria farmaceutică". Articole frauduloase dovedite "scrise de fantome" sponsorizate de giganți farmaceutici au apărut în mod regulat în reviste clinice de top, cum ar fi JAMA și New England Journal of Medicine - fără a fi niciodată eliminate, în ciuda abuzurilor științifice dovedite și a manipulării datelor.

Articolele "ghostwritten" presupun folosirea unor companii de planificare a căror sarcină este de a concepe articole care conțin date manipulate pentru a susține un produs farmaceutic și apoi de a face ca aceste articole să fie acceptate de reviste clinice de mare impact, adică de revistele care au cea mai mare probabilitate de a influența deciziile clinice ale medicilor. Mai mult, acestea furnizează medicilor din practica clinică retipăriri gratuite ale acestor articole manipulate. The Guardian a găsit 250 de companii implicate în această activitate de ghostwriting. Pasul final în conceperea acestor articole pentru a fi publicate în cele mai prestigioase reviste este de a recruta experți medicali recunoscuți din instituții prestigioase, pentru a-și adăuga numele la aceste articole. Acești autori medicali recrutați sunt fie plătiți atunci când acceptă să-și adauge numele la aceste articole scrise în prealabil, fie o fac pentru prestigiul de a avea numele lor pe un articol dintr-o revistă medicală de prestigiu.

De o importanță vitală este observația experților din domeniul editării medicale că nu s-a făcut nimic pentru a opri acest abuz. Eticienii din domeniul medical au deplâns faptul că, din cauza acestei practici larg răspândite, "nu mai poți avea încredere în nimic". În timp ce unele reviste insistă asupra informațiilor de divulgare, majoritatea medicilor care citesc aceste articole ignoră aceste informații sau le scuză, iar mai multe reviste îngreunează divulgarea, cerând cititorului să găsească declarațiile de divulgare într-un alt loc. Multe reviste nu controlează aceste declarații, iar omisiunile autorilor sunt frecvente și fără pedeapsă.

În ceea ce privește informațiile puse la dispoziția publicului, practic toată mass-media se află sub controlul acestor giganți farmaceutici sau al altora care beneficiază de pe urma acestei "pandemii". Poveștile lor sunt toate la fel, atât în ceea ce privește conținutul, cât și în ceea ce privește formularea. Zilnic au loc mușamalizări orchestrate, iar datele masive care expun minciunile generate de acești controlori ai informației sunt ascunse publicului. Toate datele care vin prin intermediul presei naționale (televiziuni, ziare și reviste), precum și știrile locale pe care le urmăriți în fiecare zi, provin doar din surse "oficiale" - cele mai multe dintre ele fiind minciuni, distorsiuni sau complet fabricate din nimic - toate acestea având ca scop înșelarea publicului.

Mass-media de televiziune primește majoritatea bugetului de publicitate de la companiile farmaceutice internaționale - acest lucru creează o influență irezistibilă pentru a raporta toate studiile inventate în sprijinul vaccinurilor lor și a altor așa-zise tratamente. Numai în 2020, industriile farmaceutice au cheltuit 6,56 miliarde de dolari pe astfel de publicitate. Publicitatea farmaceutică la televizor s-a ridicat la 4,58 miliarde, un incredibil 75% din bugetul lor. Cu asta se cumpără multă influență și control asupra mass-media. Experți de renume mondial din cadrul tuturor domeniilor de boli infecțioase sunt excluși de la expunerea în mass-media și de pe rețelele de socializare în cazul în care se abat în vreun fel de la minciunile și denaturările puse la cale de producătorii acestor vaccinuri. În plus, aceste companii farmaceutice cheltuiesc zeci de milioane de dolari pe publicitatea în social media, Pfizer fiind în frunte cu 55 de milioane de dolari în 2020.

În timp ce aceste atacuri asupra libertății de exprimare sunt destul de terifiante, și mai rău este controlul practic universal pe care administratorii de spitale l-au exercitat asupra detaliilor îngrijirii medicale din spitale. Acești angajați le dau acum instrucțiuni medicilor cu privire la protocoalele de tratament pe care le vor respecta și la tratamentele pe care nu le vor folosi, indiferent cât de dăunătoare sunt tratamentele "aprobate" sau cât de benefice sunt tratamentele "neaprobate".

Niciodată în istoria medicinei americane, administratorii de spital nu au dictat medicilor săi cum vor practica medicina și ce medicamente pot folosi. CDC nu are autoritatea de a dicta spitalelor sau medicilor în ceea ce privește tratamentele medicale. Cu toate acestea, majoritatea medicilor s-au conformat fără cea mai mică rezistență.

Legea federală Care Act a încurajat acest dezastru uman prin oferirea tuturor spitalelor din SUA a până la 39.000 de dolari pentru fiecare pacient de la terapie intensivă pe care îl puneau pe aparate de respirație, în ciuda faptului că de la bun început a fost evident că aparatele de respirație erau o cauză majoră de deces în rândul acestor pacienți încrezători și nesperați. În plus, spitalele primeau 12.000 de dolari pentru fiecare pacient care era internat la terapie intensivă - ceea ce explică, în opinia mea și a altora, de ce toate birocrațiile medicale federale (CDC, FDA, NIAID, NIH etc.) au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a împiedica tratamentele timpurii salvatoare de vieți. A lăsa pacienții să se deterioreze până la punctul în care aveau nevoie de spitalizare, însemna bani mulți pentru toate spitalele. Un număr tot mai mare de spitale sunt în pericol de faliment, iar multe și-au închis porțile, chiar înainte de această "pandemie". Cele mai multe dintre aceste spitale sunt acum deținute de corporații naționale sau internaționale, inclusiv spitale universitare.

De asemenea, este interesant de observat că, odată cu apariția acestei "pandemii", am asistat la o creștere a numărului de lanțuri de corporații spitalicești care au cumpărat o parte din aceste spitale aflate în pericol financiar. S-a observat că miliarde de dolari din ajutorul federal Covid sunt folosite de acești giganți spitalicești pentru a achiziționa aceste spitale aflate în pericol financiar, sporind și mai mult puterea medicinei corporatiste asupra independenței medicilor. Medicii expulzați din spitalele lor întâmpină dificultăți în găsirea de personal pentru alte spitale, deoarece și acestea pot fi deținute de același gigant corporatist. Ca urmare, politicile privind mandatul de vaccinare includ un număr mult mai mare de angajați ai spitalelor. De exemplu, Clinica Mayo a concediat 700 de angajați pentru că și-au exercitat dreptul de a refuza un vaccin experimental periculos și, în esență, netestat. Mayo Clinic a făcut acest lucru în ciuda faptului că mulți dintre acești angajați au lucrat în perioada cea mai gravă a epidemiei și sunt concediați în condițiile în care varianta Omicron este tulpina dominantă a virusului, are patogenitatea unei răceli obișnuite pentru majoritatea, iar vaccinurile sunt ineficiente în prevenirea infecției.

În plus, s-a dovedit că persoana asimptomatică vaccinată are un titru nazofaringian al virusului la fel de ridicat ca și o persoană infectată nevaccinată. Dacă scopul vaccinarii este de a preveni răspândirea virusului în rândul personalului spitalicesc și al pacienților, atunci cei vaccinați sunt cei care prezintă cel mai mare risc de transmitere, nu cei nevaccinați. Diferența este că o persoană bolnavă nevaccinată nu ar merge la serviciu, iar cea vaccinată asimptomatică, care transmite virusul, o va face.

Ceea ce știm este că marile centre medicale, cum ar fi Mayo Clinic, primesc anual zeci de milioane de dolari din granturile NIH, precum și bani de la producătorii farmaceutici ai acestor "vaccinuri" experimentale. În opinia mea, acesta este adevăratul considerent care conduce aceste politici. Dacă acest lucru ar putea fi dovedit într-o instanță de judecată, administratorii care fac aceste mandate ar trebui să fie urmăriți în toată măsura legii și dați în judecată de toate părțile vătămate.

Problema falimentului spitalelor a devenit din ce în ce mai acută din cauza mandatelor de vaccinare din spitale și a numărului mare de angajați din spitale, în special asistente medicale, care refuză să fie vaccinați cu forța. Toate acestea sunt fără precedent în istoria asistenței medicale. Medicii din cadrul spitalelor sunt responsabili pentru tratamentul pacienților lor individuali și lucrează direct cu acești pacienți și cu familiile lor pentru a iniția aceste tratamente. Organizațiile externe, cum ar fi CDC, nu au autoritatea de a interveni în aceste tratamente și, dacă o fac, expun pacienții la erori grave din partea unei organizații care nu a tratat niciodată un singur pacient cu COVID-19.

Când a început această pandemie, spitalele au primit ordin de la CDC să urmeze un protocol de tratament care a dus la moartea a sute de mii de pacienți, dintre care majoritatea s-ar fi recuperat dacă s-ar fi permis tratamentele adecvate. Majoritatea acestor decese ar fi putut fi prevenite dacă medicilor li s-ar fi permis să folosească un tratament timpuriu cu produse precum Ivermectina, hidroxiclorochina și o serie de alte medicamente sigure și compuși naturali. S-a estimat, pe baza rezultatelor obținute de medicii care tratează cu succes cei mai mulți pacienți cu covidie, că din cele 800.000 de persoane despre care ni se spune că au murit din cauza covid, 640.000 nu numai că ar fi putut fi salvate, dar ar fi putut, în multe cazuri, să revină la starea de sănătate de dinaintea infecției, dacă s-ar fi folosit tratamentul precoce obligatoriu cu aceste metode dovedite. Această neglijare a tratamentului timpuriu constituie o crimă în masă. Aceasta înseamnă că 160.000 ar fi murit cu adevărat, mult mai puțin decât numărul celor care au murit din cauza birocrațiilor, asociațiilor medicale și consiliilor medicale care au refuzat să își apere pacienții. Conform studiilor privind tratamentul timpuriu a mii de pacienți de către medici curajoși și grijulii, șaptezeci și cinci până la optzeci la sută din decese ar fi putut fi prevenite.

În mod incredibil, acești medici pricepuți au fost împiedicați să salveze aceste persoane infectate cu Covid-19. Ar trebui să fie o rușine pentru profesia medicală faptul că atât de mulți medici au urmat fără minte protocoalele mortale stabilite de controlorii medicinei.

De asemenea, trebuie reținut faptul că acest eveniment nu a îndeplinit niciodată criteriile pentru o pandemie. Organizația Mondială a Sănătății a schimbat criteriile pentru a face din acesta o pandemie. Pentru a se califica pentru statutul de pandemie, virusul trebuie să aibă o rată mare de mortalitate pentru marea majoritate a oamenilor, ceea ce nu a fost cazul (cu o rată de supraviețuire de 99,98%), și nu trebuie să aibă niciun tratament existent cunoscut - ceea ce acest virus avea - de fapt, un număr tot mai mare de tratamente de mare succes.

Măsurile draconice stabilite pentru a limita această "pandemie" inventată nu s-au dovedit niciodată a fi de succes, cum ar fi mascarea publicului, închiderea și distanțarea socială. O serie de studii realizate cu atenție în timpul sezoanelor anterioare de gripă au demonstrat că măștile, de orice fel, nu au împiedicat niciodată răspândirea virusului în rândul publicului.

De fapt, unele studii foarte bune au sugerat că măștile au răspândit de fapt virusul prin faptul că au dat oamenilor un fals sentiment de siguranță și alți factori, cum ar fi observația că oamenii încălcau în mod constant tehnica sterilă prin atingerea măștii, prin îndepărtarea necorespunzătoare și prin scurgerea de aerosoli infecțioși în jurul marginilor măștii. În plus, măștile erau aruncate în parcări, pe traseele de plimbare, așezate pe mesele din restaurante și introduse în buzunare și poșete.

În câteva minute de la punerea măștii, o serie de bacterii patogene pot fi cultivate din măști, ceea ce expune persoanele imunodeprimate la un risc ridicat de pneumonie bacteriană, iar copiii la un risc mai mare de meningită. Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Florida a cultivat peste 11 bacterii patogene din interiorul măștii purtate de copiii din școli.

De asemenea, se știa că, în esență, copiii nu riscau nici să se îmbolnăvească de virus, nici să îl transmită.

În plus, se știa, de asemenea, că purtarea unei măști timp de peste 4 ore (așa cum se întâmplă în toate școlile) duce la o hipoxie semnificativă (niveluri scăzute de oxigen în sânge) și hipercapnie (niveluri ridicate de CO2), care au o serie de efecte dăunătoare asupra sănătății, inclusiv afectarea dezvoltării creierului copilului.

Am știut că dezvoltarea creierului continuă mult timp după anii de școală primară. Un studiu recent a constatat că copiii născuți în timpul "pandemiei" au un coeficient de inteligență semnificativ mai mic - însă consiliile de administrație ale școlilor, directorii de școli și alți birocrați din domeniul educației nu sunt în mod evident preocupați.

INSTRUMENTE DE ÎNDOCTRINARE

Cei care au conceput această pandemie au anticipat o reacție din partea publicului și că vor fi puse întrebări majore și jenante. Pentru a preveni acest lucru, controlorii au alimentat mass-media cu o serie de tactici, una dintre cele mai frecvent utilizate a fost și este înșelătoria "verificării faptelor" (fact checkers). La fiecare confruntare cu dovezi atent documentate, "verificatorii de fapte" din mass-media au replicat cu acuzația de "dezinformare" și cu o acuzație nefondată de "teorie a conspirației" care, în lexicul lor, a fost "demascată". Niciodată nu ni s-a spus cine erau verificatorii de fapte sau care era sursa informației lor de "demitizare" - trebuia doar să îi credem pe "verificatorii de fapte". Un caz recent în instanță a stabilit sub jurământ că "verificatorii de fapte" de pe facebook au folosit opinia propriului personal și nu experți adevărați pentru a verifica "faptele". Atunci când sursele sunt de fapt dezvăluite, acestea sunt invariabil corupții CDC, OMS sau Anthony Fauci sau doar opinia lor.

Iată o listă de lucruri care au fost etichetate ca fiind "mituri" și "dezinformări" care s-au dovedit ulterior a fi adevărate.

Vaccinații asimptomatici răspândesc virusul în egală măsură ca și cu cei infectați simptomatici nevaccinați.

Vaccinurile nu pot proteja în mod adecvat împotriva noilor variante, cum ar fi Delta și Omicron.

Imunitatea naturală este mult superioară imunității vaccinale și, cel mai probabil, durează toată viața.

Imunitatea vaccinală nu numai că se diminuează după câteva luni, dar toate celulele imunitare sunt afectate pentru perioade prelungite, ceea ce îi expune pe cei vaccinați la un risc ridicat de a contracta toate infecțiile și cancerul.

Vaccinurile COVID pot cauza o incidență semnificativă a cheagurilor de sânge și alte efecte secundare grave

Susținătorii vaccinului vor cere numeroase rapeluri pe măsură ce fiecare variantă apare în scenă.

Fauci va insista asupra vaccinului covid pentru copiii mici și chiar pentru bebeluși.

Pașapoartele vaccinale vor fi necesare pentru a intra într-o afacere, pentru a zbura cu avionul și pentru a folosi transportul în comun

Vor exista lagăre de internare pentru cei nevaccinați (ca în Australia, Austria și Canada)

Celor nevaccinați li se va refuza angajarea.

Există acorduri secrete între guvern, instituții elitiste și producătorii de vaccinuri

Multe spitale au fost fie goale, fie au avut un grad de ocupare scăzut în timpul pandemiei.

Proteina spike din vaccin intră în nucleul celulei, alterând funcția de reparare a ADN-ului celular.

Sute de mii de persoane au fost ucise de vaccinuri și de multe ori mai multe au fost afectate permanent.

Un tratament timpuriu ar fi putut salva viețile majorității celor 700.000 de persoane care au murit.

Miocardita indusă de vaccin (care a fost negată inițial) este o problemă semnificativă și se vindecă într-o perioadă scurtă de timp.

Loturile (loturile) speciale mortale ale acestor vaccinuri sunt amestecate cu masa altor vaccinuri Covid-19

Mai multe dintre aceste afirmații ale celor care se opun acestor vaccinuri apar acum pe site-ul CDC - majoritatea fiind încă identificate ca fiind "mituri". În prezent, numeroase dovezi au confirmat faptul că fiecare dintre aceste așa-zise "mituri" erau de fapt adevărate. Multe dintre ele sunt recunoscute chiar de "sfântul vaccinurilor", Anthony Fauci. De exemplu, ni s-a spus, chiar și de către președintele nostru cu deficiențe cognitive, că, odată ce vaccinul a fost lansat, toți cei vaccinați puteau să-și dea jos măștile. Oops! Ni s-a spus la scurt timp după aceea - cei vaccinați au concentrații mari (titrări) ale virusului în nas și gură (nazofaringe) și pot transmite virusul altor persoane cu care intră în contact - în special membrilor propriei familii. Se pun din nou măștile - de fapt se recomandă dubla mascare. Se știe acum că cei vaccinați sunt principalii superdiseminatori ai virusului, iar spitalele sunt pline de bolnavi vaccinați și de persoane care suferă de complicații grave ale vaccinului.

O altă tactică a susținătorilor vaccinului este de a-i demoniza pe cei care refuză să fie vaccinați din diverse motive. Mass-media se referă la aceste persoane cu gândire critică ca fiind "anti-vaxxeri", "negaționiști ai vaccinurilor", "rezistenți la vaccinuri", "criminali", "dușmani ai binelui suprem" și ca fiind cei care prelungesc pandemia. Am fost îngrozit de atacurile vicioase, adesea fără inimă, ale unor persoane de pe rețelele de socializare atunci când un părinte sau o persoană dragă relatează o poveste despre suferința teribilă și eventuala moarte pe care ei sau persoana dragă au suferit-o ca urmare a vaccinurilor. Unii psihopați scriu pe Twitter că se bucură că persoana iubită a murit sau că persoana vaccinată moartă a fost un dușman al binelui pentru că a povestit evenimentul și ar trebui interzisă. Acest lucru este greu de conceptualizat. Acest nivel de cruzime este terifiant și semnifică prăbușirea unei societăți morale, decente și pline de compasiune.

Este destul de rău ca publicul să coboare atât de jos, dar mass-media, liderii politici, administratorii de spitale, asociațiile medicale și consiliile de autorizare medicală acționează într-un mod similar, disfuncțional din punct de vedere moral și crud.

LOGICA, RAȚIONAMENTUL ȘI DOVEZILE ȘTIINȚIFICE AU DISPĂRUT ÎN ACEST EVENIMENT

Au avut oare dovezile științifice, studiile făcute cu atenție, experiența clinică și logica medicală vreun efect în oprirea acestor vaccinuri ineficiente și periculoase? Categoric nu! Eforturile draconice de a vaccina pe toată lumea de pe planetă continuă (cu excepția elitei, a lucrătorilor poștali, a membrilor Congresului și a altor persoane din interior).

În cazul tuturor celorlalte medicamente și al vaccinurilor convenționale anterioare aflate în curs de examinare de către FDA, decesul inexplicabil al unui număr de 50 de persoane sau mai puțin ar duce la oprirea distribuției ulterioare a produsului, așa cum s-a întâmplat în 1976 cu vaccinul împotriva gripei porcine. Cu peste 18.000 de decese raportate de sistemul VAERS pentru perioada 14 decembrie 2020 și 31 decembrie 2021, precum și 139.126 de leziuni grave (inclusiv decese) pentru aceeași perioadă, încă nu există niciun interes pentru oprirea acestui program de vaccinare mortală. Mai rău, nu există nicio investigație serioasă din partea vreunei agenții guvernamentale pentru a determina de ce acești oameni mor și sunt răniți grav și permanent de aceste vaccinuri. Ceea ce vedem este o serie continuă de mușamalizări și evaziuni din partea producătorilor de vaccinuri și a promotorilor acestora.

Războiul împotriva medicamentelor eficiente, ieftine și foarte sigure, reproduse și a compușilor naturali, care s-au dovedit dincolo de orice îndoială că au salvat milioane de vieți în întreaga lume, nu numai că a continuat, dar a crescut în intensitate.

Medicilor li se spune că nu pot oferi acești compuși salvatori de vieți pacienților lor și că, dacă o fac, vor fi scoși din spital, li se va retrage licența medicală sau vor fi pedepsiți în multe alte moduri. Foarte multe farmacii au refuzat să elibereze rețete pentru lvermectină sau hidroxi-clorochină, în ciuda faptului că milioane de oameni au luat aceste medicamente în condiții de siguranță timp de peste 60 de ani în cazul hidroxi-clorochinei și zeci de ani în cazul ivermectinei. Acest refuz de a elibera rețete este fără precedent și a fost pus la cale de cei care doresc să împiedice metodele alternative de tratament, toate bazate pe protejarea extinderii vaccinurilor pentru toți. Mai multe companii care produc hidroxiclorochina au fost de acord să își golească stocurile de medicament donându-le Rezervei Naționale Strategice, ceea ce face ca acest medicament să fie mult mai greu de obținut. De ce ar face guvernul acest lucru când peste 30 de studii bine făcute au arătat că acest medicament a redus numărul de decese cu 66% până la 92% în alte țări, cum ar fi India, Egipt, Argentina, Franța, Nigeria, Spania, Peru, Mexic și altele?

Criticii acestor două medicamente care salvează vieți sunt cel mai adesea finanțați de Bill Gates și Anthony Fauci, care fac milioane de euro din aceste vaccinuri.

Pentru a opri și mai mult utilizarea acestor medicamente, industria farmaceutică și Bill Gates/Anthony Fauci au finanțat cercetări false pentru a demonstra că hidroxiclorochina este un medicament periculos și că ar putea afecta inima. Pentru a demonstra acest caz fraudulos, cercetătorii au administrat celor mai bolnavi dintre pacienții cu covidă o doză aproape letală de medicament, într-o doză mult mai mare decât cea folosită pe orice pacient cu covidă de către Dr. Kory, McCullough și alți medici "adevărați" și plini de compasiune, medici care tratau efectiv pacienții cu covidă.

Mass-media controlată, desigur, a martelat publicul cu povești despre efectul mortal al hidroxiclorochinei, toate cu o privire îngrozită de panică falsă. Toate aceste povești despre pericolele ivermectinei s-au dovedit a fi neadevărate, iar unele dintre povești erau incredibil de absurde.

Atacul împotriva ivermectinei a fost chiar mai feroce decât împotriva hidroxicloroquinei. Toate acestea și multe altele sunt descrise cu meticulozitate în noua și excelenta carte a lui Robert Kennedy Jr. intitulată The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma și războiul global împotriva democrației și a sănătății publice. Dacă sunteți cu adevărat preocupați de adevăr și de tot ceea ce s-a întâmplat de când a început această atrocitate, trebuie nu numai să citiți, ci și să studiați cu atenție această carte. Ea este complet referențiată și acoperă toate subiectele în detaliu. Aceasta este o tragedie umană proiectată, de proporții biblice, de către unii dintre cei mai josnici, fără inimă și psihopați din istorie.

Milioane de oameni au fost uciși și schilodiți în mod deliberat, nu numai de acest virus creat, ci și de vaccinul în sine și de măsurile draconice folosite de aceste guverne pentru a "controla răspândirea pandemiei". Nu trebuie să ignorăm "morțile prin disperare" cauzate de aceste măsuri draconice, care pot depăși sute de mii. Milioane de oameni au murit de foame în țările din lumea a treia din această cauză. Numai în Statele Unite, din cei 800.000 de morți, revendicați de birocrațiile medicale, mai bine de 600.000 au fost rezultatul neglijării intenționate a tratamentului timpuriu, blocarea utilizării unor medicamente reproduse foarte eficiente și sigure, precum hidroxiclorochina și Ivermectina, și utilizarea forțată a unor tratamente mortale, precum remdesivirul și utilizarea ventilatoarelor. Acest lucru nu pune la socoteală decesele provocate de disperarea și de neglijarea îngrijirii medicale cauzate de măsurile de blocare și de spitalizare forțate asupra sistemelor de sănătate.

Pentru a agrava toate acestea, din cauza mandatelor de vaccinare în rândul întregului personal spitalicesc, mii de asistente medicale și alți lucrători din spitale au demisionat sau au fost concediați. Acest lucru a dus la o lipsă critică a acestor lucrători din domeniul sănătății vitale și la reducerea periculoasă a paturilor de terapie intensivă în multe spitale. În plus, așa cum s-a întâmplat în Lewis County Healthcare System, un sistem spitalicesc de specialitate din Lowville, N.Y., și-a închis unitatea de maternitate în urma demisiei a 30 de membri ai personalului spitalului din cauza ordinelor dezastruoase ale statului privind mandatul de vaccinare. Ironia în toate aceste cazuri de demisii este că administratorii au acceptat fără ezitare aceste pierderi masive de personal, în ciuda vociferărilor despre faptul că suferă din cauza lipsei de personal în timpul unei "crize". Acest lucru este cu atât mai nedumeritor cu cât am aflat că vaccinurile nu au împiedicat transmiterea virală, iar varianta predominantă actuală este de o patogenitate extrem de scăzută.

PERICOLELE VACCINURILOR SUNT DIN CE ÎN CE MAI MULT DEZVĂLUITE DE ȘTIINȚĂ

În timp ce majoritatea cercetătorilor, virusologilor, cercetătorilor în domeniul bolilor infecțioase și epidemiologilor au fost intimidați și au fost constrânși la tăcere, un număr tot mai mare de persoane de înaltă integritate și cu o expertiză extraordinară au ieșit în față pentru a spune adevărul - și anume că aceste vaccinuri sunt mortale.

Majoritatea vaccinurilor noi trebuie să treacă prin teste de siguranță extinse timp de ani de zile înainte de a fi aprobate. Noile tehnologii, cum ar fi vaccinurile cu ARNm și ADN, necesită cel puțin 10 ani de teste atente și o urmărire extinsă. Aceste noi așa-zise vaccinuri au fost "testate" timp de doar 2 luni, iar apoi rezultatele acestor teste de siguranță au fost și continuă să fie ținute secrete. Mărturiile depuse în fața senatorului Ron Johnson de mai multe persoane care au participat la studiul de 2 luni indică faptul că practic nu s-a făcut niciodată o monitorizare a participanților la studiul de dinaintea lansării. Plângerile privind complicațiile au fost ignorate și, în ciuda promisiunilor Pfizer că toate cheltuielile medicale cauzate de "vaccinuri" vor fi plătite de Pfizer, aceste persoane au declarat că nu a fost plătită niciuna.

Un exemplu al înșelăciunii Pfizer și a celorlalți producători de vaccinuri cu ARNm este cazul lui Maddie de Garay, în vârstă de 12 ani, care a participat la studiul Pfizer privind siguranța înainte de lansarea vaccinului. La prezentarea senatorului Johnson cu familiile celor vătămați de vaccinuri, mama ei a povestit despre crizele recurente ale copilului ei, despre faptul că acum este țintuită într-un scaun cu rotile, că trebuie să fie hrănită cu tubulatură și că suferă leziuni cerebrale permanente. În evaluarea de siguranță a Pfizer prezentată la FDA, singurul efect secundar al acesteia este menționat ca fiind o "durere de stomac". Fiecare persoană a prezentat povești îngrozitoare similare.

Japonezii au recurs la un proces FOIA (Freedom of Information Act) pentru a forța Pfizer să facă public studiul său secret de biodistribuție. Motivul pentru care Pfizer dorea ca acesta să fie ținut secret este acela că a demonstrat că Pfizer a mințit publicul și agențiile de reglementare cu privire la soarta conținutului vaccinului injectat (ARNm inclus în nano-lipidul purtător). Ei au pretins că acesta a rămas la locul de injectare (umărul), când, de fapt, propriul lor studiu a constatat că acesta s-a răspândit rapid în tot corpul prin fluxul sanguin în 48 de ore.

Studiul a constatat, de asemenea, că acești purtători nano-lipidici mortali s-au adunat în concentrații foarte mari în mai multe organe, inclusiv în organele de reproducere ale bărbaților și femeilor, în inimă, ficat, măduvă osoasă și splină (un organ imunitar important). Cea mai mare concentrație a fost în ovare și în măduva osoasă. Acești purtători nano-lipidici s-au depus, de asemenea, în creier.

Dr. Ryan Cole, un patolog din Idaho, a raportat o creștere dramatică a numărului de cancere foarte agresive în rândul persoanelor vaccinate, (nu a fost raportată în mass-media). El a constatat o incidență înspăimântător de mare a cancerelor foarte agresive la persoanele vaccinate, în special melanoame foarte invazive la tineri și cancere uterine la femei. Alte rapoarte de activare a unor cancere controlate anterior apar, de asemenea, în rândul bolnavilor de cancer vaccinați. Până în prezent, nu s-a făcut niciun studiu care să confirme aceste rapoarte, dar este puțin probabil ca astfel de studii să fie făcute, cel puțin studii finanțate prin granturi de la NIH.

Concentrația mare de proteine spike găsite în ovare în studiul de biodistribuție ar putea foarte bine să afecteze fertilitatea la femeile tinere, să modifice menstruația și ar putea să le expună la un risc crescut de cancer ovarian. Concentrația ridicată în măduva osoasă ar putea, de asemenea, să expună persoanele vaccinate la un risc ridicat de leucemie și limfom. Riscul de leucemie este foarte îngrijorător acum că au început să se vaccineze copii de la vârsta de 5 ani. Niciunul dintre acești producători de vaccinuri Covid-19 nu a efectuat studii pe termen lung, mai ales în ceea ce privește riscul de inducere a cancerului. Inflamația cronică este intim legată de inducerea, creșterea și invazia cancerului, iar vaccinurile stimulează inflamația.

Pacienților cu cancer li se spune că ar trebui să se vaccineze cu aceste vaccinuri mortale. Acest lucru, în opinia mea, este o nebunie. Studii mai noi au arătat că acest tip de vaccin introduce proteina spike în nucleul celulelor imunitare (și, cel mai probabil, în multe tipuri de celule) și, odată ajunsă acolo, inhibă două enzime foarte importante de reparare a ADN-ului, BRCA1 și 53BP1, a căror datorie este de a repara daunele aduse ADN-ului celulei. Deteriorarea nereparată a ADN-ului joacă un rol major în cancer.

Există o boală ereditară numită xeroderma pigmentosum, în care enzimele de reparare a ADN-ului sunt defecte. Acești indivizi nefericiți dezvoltă multiple cancere de piele și, ca urmare, o incidență foarte mare a cancerului de organ. Aici avem un vaccin care face același lucru, dar într-un grad mai puțin extins.

Una dintre enzimele de reparare defecte cauzate de aceste vaccinuri se numește BRCA1, care este asociată cu o incidență semnificativ mai mare a cancerului de sân la femei și a cancerului de prostată la bărbați.

Trebuie remarcat faptul că nu au fost efectuate niciodată studii privind mai multe aspecte critice ale acestui tip de vaccin:

Nu au fost niciodată testate pentru efectele pe termen lung

Nu au fost niciodată testate pentru inducerea de autoimunitate

Nu au fost niciodată testate în mod corespunzător în ceea ce privește siguranța lor în timpul oricărui stadiu al sarcinii

Nu au fost efectuate studii de urmărire asupra copiilor femeilor vaccinate

Nu există studii pe termen lung asupra copiilor femeilor gravide vaccinate după nașterea acestora (mai ales pe măsură ce apar etape de dezvoltare neurologică).

Nu a fost niciodată testat pentru efectele asupra unei liste lungi de afecțiuni medicale:

Diabet

Boli de inimă

Ateroscleroză

Boli neurodegenerative

Efecte neuropsihiatrice

Inducerea tulburărilor din spectrul autist și a schizofreniei

Funcția imunitară pe termen lung

Transmiterea verticală a defectelor și a tulburărilor

Cancer

Tulburări autoimune

Experiența anterioară cu vaccinurile antigripale demonstrează în mod clar că studiile de siguranță efectuate de cercetători și medici clinicieni care au legături cu companiile farmaceutice au fost, în esență, fie prost realizate, fie concepute în mod intenționat pentru a demonstra în mod fals siguranța și pentru a ascunde efectele secundare și complicațiile. Acest lucru a fost demonstrat în mod dramatic cu studiile false menționate anterior, concepute pentru a indica faptul că hidroxiclorochina și Ivermectina erau ineficiente și prea periculoase pentru a fi utilizate. Aceste studii false au dus la milioane de decese și la dezastre grave de sănătate în întreaga lume. După cum s-a afirmat, 80% din toate decesele au fost inutile și ar fi putut fi prevenite cu medicamente ieftine, sigure și reproduse, cu un istoric de siguranță foarte lung în rândul a milioane de oameni care le-au luat timp de zeci de ani sau chiar toată viața.

Este mai mult decât ironic faptul că cei care pretind că sunt responsabili de protejarea sănătății noastre au aprobat un set de vaccinuri slab testate care a dus la mai multe decese în mai puțin de un an de utilizare decât toate celelalte vaccinuri combinate administrate în ultimii 30 de ani. Scuza lor, atunci când au fost confruntați, a fost: "a trebuit să trecem cu vederea unele măsuri de siguranță, deoarece aceasta a fost o pandemie mortală".

În 1986, președintele Reagan a semnat Legea națională privind leziunile provocate de vaccinuri în copilărie, care a oferit protecție generală producătorilor farmaceutici de vaccinuri împotriva litigiilor intentate de familiile persoanelor rănite de vaccinuri. Curtea Supremă, într-o opinie de 57 de pagini, s-a pronunțat în favoarea companiilor producătoare de vaccinuri, permițând efectiv producătorilor de vaccinuri să producă și să distribuie populației vaccinuri periculoase, adesea ineficiente, fără teama de consecințe juridice. Instanța a insistat asupra unui sistem de compensare a prejudiciilor cauzate de vaccinuri care a plătit doar un număr foarte mic de recompense unui număr mare de persoane grav rănite. Se știe că este foarte dificil să primești aceste recompense. Potrivit Administrației pentru Resurse și Servicii de Sănătate, începând cu 1988, Programul de compensare a leziunilor provocate de vaccinuri (VICP) a fost de acord să plătească 3 597 de recompense între 19 098 de persoane rănite de vaccinuri care au solicitat o sumă totală de 3,8 miliarde de dolari. Acest lucru s-a întâmplat înainte de introducerea vaccinurilor Covid-19, în care numai decesele depășesc toate decesele legate de toate vaccinurile combinate pe o perioadă de treizeci de ani.

În 2018, președintele Trump a promulgat legea "right-to-try", care a permis utilizarea medicamentelor experimentale și a tuturor tratamentelor neconvenționale în cazul unor afecțiuni medicale extreme. După cum am văzut prin refuzul multor spitale și chiar refuzul general al statelor de a permite Ivermectina, hidroxiclorochina sau orice alte metode "oficiale" neaprobate pentru a trata chiar și cazurile terminale de Covid-19, acești indivizi neaveniți au ignorat această lege.

În mod ciudat, ei nu au folosit aceeași logică sau legea atunci când a fost vorba de Ivermectină și Hidroxiclorochina, ambele supuse unor teste de siguranță extinse prin peste 30 de studii clinice de înaltă calitate și care au primit rapoarte strălucitoare atât în ceea ce privește eficacitatea, cât și siguranța în numeroase țări. În plus, aveam un istoric de utilizare de până la 60 de ani de către milioane de oameni, care foloseau aceste medicamente în întreaga lume, cu un istoric de siguranță excelent. Era evident că un grup de oameni foarte puternici, împreună cu conglomeratele farmaceutice, nu doreau ca pandemia să se termine și doreau ca vaccinurile să fie singura opțiune de tratament. Cartea lui Kennedy prezintă acest caz folosind dovezi și citate ample.

Dr. James Thorpe, un expert în medicina materno-fetală, demonstrează că aceste vaccinuri administrate în timpul sarcinii au dus la o incidență de 50 de ori mai mare a avorturilor spontane decât cea raportată cu toate celelalte vaccinuri la un loc. Atunci când examinăm graficul său privind malformațiile fetale, s-a constatat o incidență de 144 de ori mai mare a malformațiilor fetale în cazul vaccinurilor Covid-19 administrate în timpul sarcinii, în comparație cu toate celelalte vaccinuri combinate. Cu toate acestea, Academia Americană de Obstetrică și Ginecologie și Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie susțin siguranța acestor vaccinuri în toate etapele sarcinii și în rândul femeilor care își alăptează copiii.

Este demn de remarcat faptul că aceste grupuri de specialitate medicală au primit finanțări semnificative din partea companiei farmaceutice Pfizer. Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie, doar în trimestrul al patrulea din 2010, a primit un total de 11.000 de dolari numai de la compania farmaceutică Pfizer. Finanțarea din granturile NIH este mult mai mare. Cel mai bun mod de a pierde aceste subvenții este să critici sursa fondurilor, produsele sau programele lor de companie. Peter Duesberg, din cauza îndrăznelii sale de a pune la îndoială teoria preferată a lui Fauci, conform căreia SIDA ar fi cauzată de virusul HIV, nu a mai primit niciuna dintre cele 30 de cereri de finanțare pe care le-a depus după ce a ieșit în public. Înainte de acest episod, în calitate de principală autoritate mondială în domeniul retrovirusurilor, nu fusese niciodată refuzat pentru o subvenție NIH. Iată cum funcționează sistemul "corupt", chiar dacă o mare parte din banii pentru granturi provin din taxele noastre.

LOTURI FIERBINȚI - LOTURI MORTALE ALE VACCINURILOR

Un nou studiu a ieșit acum la iveală, ale cărui rezultate sunt terifiante. Un cercetător de la Universitatea Kingston din Londra, a finalizat o analiză amplă a datelor VAERs (un subdepartament al CDC care colectează date voluntare privind complicațiile vaccinurilor), în care a grupat decesele raportate în urma vaccinurilor în funcție de numărul de loturi de vaccinuri al producătorului. Vaccinurile sunt fabricate în loturi mari. Ceea ce a descoperit el a fost că vaccinurile sunt împărțite în peste 20.000 de loturi și că unul din fiecare 200 dintre acestea este în mod demonstrabil mortal pentru oricine primește un vaccin din acel lot, ceea ce include mii de doze de vaccin!

El a examinat toate vaccinurile fabricate - Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson (Janssen) etc. El a constatat că, la fiecare 200 de loturi de vaccin de la Pfizer și de la alți producători, un lot din cele 200 s-a dovedit a fi de peste 50 de ori mai letal decât loturile de vaccinuri din alte loturi. Celelalte loturi de vaccinuri provocau, de asemenea, decese și dizabilități, dar nici pe departe în această măsură. Aceste loturi mortale ar fi trebuit să apară la întâmplare printre toate "vaccinurile" dacă ar fi fost un eveniment neintenționat. Cu toate acestea, el a constatat că 5% dintre vaccinuri au fost responsabile pentru 90% dintre evenimentele adverse grave, inclusiv decese. Incidența deceselor și a complicațiilor grave în rândul acestor "loturi fierbinți" a variat de la peste 1000% la câteva mii de procente mai mare decât în cazul loturilor comparabile mai sigure. Dacă credeți că acest lucru a fost un accident - mai gândiți-vă o dată. Aceasta nu este prima dată când "loturile fierbinți" au fost, în opinia mea, fabricate în mod intenționat și trimise în toată țara - de obicei vaccinuri destinate copiilor. Într-un astfel de scandal, "loturile fierbinți" ale unui vaccin au ajuns toate într-un singur stat, iar daunele au devenit imediat evidente. Care a fost răspunsul producătorului? Nu a fost acela de a elimina loturile mortale de vaccin. El a ordonat companiei sale să împrăștie loturile fierbinți în toată țara, astfel încât autoritățile să nu vadă efectul mortal evident.

Toate loturile unui vaccin sunt numerotate - de exemplu, Modera le etichetează cu coduri precum 013M20A. S-a observat că numerele loturilor se terminau fie în 20A, fie în 21A. Loturile care se termină cu 20A erau mult mai toxice decât cele care se terminau cu 21A. Loturile care se termină cu 20A au avut aproximativ 1 700 de evenimente adverse, față de câteva sute până la douăzeci sau treizeci de evenimente pentru loturile 21A. Acest exemplu explică de ce unele persoane au avut puține sau niciun eveniment advers după administrarea vaccinului, în timp ce altele au fost ucise sau au suferit leziuni grave și permanente. Pentru a vedea explicația cercetătorului, accesați AICI. În opinia mea, aceste exemple sugerează cu tărie o alterare intenționată a producției de "vaccin" pentru a include loturi mortale.

Am întâlnit și am lucrat cu o serie de persoane preocupate de siguranța vaccinurilor și pot să vă spun că nu sunt acei anti-vaxxeri malefici despre care vi se spune că sunt. Sunt oameni cu principii înalte, morali, plini de compasiune, mulți dintre ei fiind cercetători de top și oameni care au studiat îndelung această problemă. Robert Kennedy, Jr, Barbara Lou Fisher, Dr. Meryl Nass, profesorul Christopher Shaw, Megan Redshaw, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Joseph Mercola, Neil Z. Miller, Dr. Lucija Tomjinovic, Dr. Stephanie Seneff, Dr. Steve Kirsch și Dr. Peter McCullough, doar pentru a numi doar câțiva. Acești oameni nu au nimic de câștigat și au foarte mult de pierdut. Ei sunt atacați cu cruzime de mass-media, de agențiile guvernamentale și de miliardarii de elită care cred că ar trebui să controleze lumea și pe toți cei din ea.

DE CE A VRUT FAUCI SĂ NU SE FACĂ AUTOPSII ALE CELOR CARE AU MURIT DUPĂ VACCINARE?

Există multe lucruri despre această "pandemie" care sunt fără precedent în istoria medicală. Unul dintre cele mai surprinzătoare este faptul că, la apogeul pandemiei, se făceau atât de puține autopsii, în special autopsii totale. Un virus misterios se răspândea rapid în întreaga lume, un grup selecționat de oameni cu un sistem imunitar slăbit se îmbolnăvea grav și mulți mureau, iar singura modalitate prin care puteam obține rapid cele mai multe cunoștințe despre acest virus - o autopsie - era descurajată.

Guerriero a remarcat că până la sfârșitul lunii aprilie 2020 muriseră aproximativ 150.000 de persoane, însă au existat doar 16 autopsii efectuate și raportate în literatura medicală. Dintre acestea, doar șapte au fost autopsii complete, restul de 9 fiind parțiale sau prin biopsie cu acul sau biopsie incizională. Abia după 170.000 de decese prin Covid-19 și după patru luni de pandemie au fost efectuate efectiv primele serii de autopsii, adică mai mult de zece. Și abia după 280.000 de decese și încă o lună, au fost efectuate primele serii mari de autopsii, în număr de aproximativ 80. Sperhake, într-un apel pentru ca autopsiile să fie făcute fără discuție, a remarcat că prima autopsie completă raportată în literatura de specialitate împreună cu fotomicrografiile a apărut într-o revistă medico-legală din China în februarie 2020. Sperhake și-a exprimat confuzia cu privire la motivul pentru care a existat o reticență în efectuarea autopsiilor în timpul crizei, dar știa că aceasta nu venea din partea medicilor patologi. Literatura medicală era plină de apeluri ale patologilor pentru efectuarea mai multor autopsii. Sperhake a mai observat că Institutul Robert Koch (sistemul german de monitorizare a sănătății) a recomandat, cel puțin inițial, să nu se facă autopsii. De asemenea, el știa că, la momentul respectiv, 200 de instituții de autopsie participante din Statele Unite ale Americii efectuaseră cel puțin 225 de autopsii în 14 state.

Unii au susținut că această lipsă de autopsii s-a bazat pe teama guvernului de infecții în rândul medicilor legiști, însă un studiu efectuat pe 225 de autopsii în cazurile Covid-19 a demonstrat un singur caz de infecție în rândul medicilor legiști, iar concluzia a fost că acesta a fost o infecție contractată în altă parte. Guerriero își încheie articolul în care solicită mai multe autopsii cu această observație: "Umăr la umăr, patologii clinicieni și criminaliști au depășit obstacolele studiilor autopsiilor la victimele Covid-19 și au generat astfel cunoștințe valoroase despre fiziopatologia interacțiunii dintre SARS-CoV-2 și corpul uman, contribuind astfel la înțelegerea bolii."

Suspiciunea privind reticența la nivel mondial a națiunilor de a permite efectuarea de studii post-mortem complete asupra victimelor Covid-19 se poate baza pe ideea că a fost mai mult decât o întâmplare. Există cel puțin două posibilități care ies în evidență. În primul rând, cei care au condus progresia acestui eveniment "non-pandemic" într-o percepută "pandemie mortală" la nivel mondial, au ascuns un secret important pe care autopsiile l-ar putea documenta. Și anume, câte dintre decese au fost cauzate de fapt de virus? Pentru a pune în aplicare măsuri draconice, cum ar fi purtarea obligatorie a măștilor, închiderile, distrugerea întreprinderilor și, în cele din urmă, vaccinarea forțată obligatorie, aveau nevoie de un număr foarte mare de morți infectați cu covid 19. Frica ar fi fost forța motrice pentru toate aceste programe distructive de control al pandemiei.

În studiul său, Elder et al. a clasificat rezultatele autopsiei în patru grupe.

Moarte sigură Covid-19

Moarte probabilă de Covid-19

Posibil deces Covid-19

Nu este asociat cu Covid-19, în ciuda testului pozitiv.

Ceea ce i-a îngrijorat sau chiar îngrozit pe inginerii acestei pandemii a fost faptul că autopsiile ar putea arăta, și chiar au arătat, că un număr dintre aceste așa-zise decese cauzate de Covid-19 au murit, de fapt, din cauza bolilor comorbide. În marea majoritate a studiilor de autopsie raportate, patologii au observat multiple afecțiuni comorbide, dintre care majoritatea, la extremele vieții, puteau fi singure fatale. Anterior se știa că virusurile de răceală comună aveau o mortalitate de 8% în aziluri de bătrâni.

În plus, din autopsii se puteau obține dovezi valoroase care ar putea îmbunătăți tratamentele clinice și ar putea demonstra, eventual, efectul mortal al protocoalelor impuse de CDC pe care toate spitalele erau obligate să le urmeze, cum ar fi utilizarea aparatelor de respirație și a medicamentului mortal, distrugător de rinichi, remdesivir. Autopsiile au demonstrat, de asemenea, acumularea erorilor medicale și a îngrijirii de proastă calitate, deoarece protejarea medicilor din unitățile de terapie intensivă de ochii membrilor familiilor duce inevitabil la o calitate mai slabă a îngrijirii, după cum au raportat mai multe asistente medicale care lucrează în aceste zone.

Oricât de rău ar fi fost toate acestea, exact același lucru se face și în cazul deceselor cauzate de vaccinul Covid - foarte puține autopsii complete au fost făcute pentru a înțelege de ce au murit acești oameni, adică până de curând. Doi cercetători foarte calificați, Dr. Sucharit Bhakdi, un microbiolog și expert foarte calificat în boli infecțioase și Dr. Arne Burkhardt, un patolog care este o autoritate publicată pe scară largă, fiind profesor de patologie la mai multe instituții de prestigiu, au efectuat recent autopsii pe 15 persoane care au murit după vaccinare. Ceea ce au descoperit explică de ce atât de mulți mor și se confruntă cu leziuni ale organelor și cu cheaguri de sânge mortale.

Aceștia au stabilit că 14 din cele 15 persoane au murit din cauza vaccinurilor și nu din alte cauze. Dr. Burkhardt, patologul, a observat numeroase dovezi ale unui atac imunitar asupra organelor și țesuturilor persoanelor autopsiate - în special asupra inimii. Aceste dovezi includeau invazia extinsă a vaselor mici de sânge cu un număr masiv de limfocite, care provoacă o distrugere celulară extinsă atunci când sunt dezlănțuite. Au fost observate și alte organe, cum ar fi plămânii și ficatul, care prezentau, de asemenea, leziuni extinse. Aceste constatări indică faptul că vaccinurile determinau organismul să se atace singur, cu consecințe mortale. Se poate vedea cu ușurință de ce Anthony Fauci, precum și ofițerii de sănătate publică și toți cei care promovează intens aceste vaccinuri, au descurajat în mod public efectuarea autopsiilor la persoanele vaccinate care au murit ulterior. Se poate vedea, de asemenea, că în cazul vaccinurilor, care au fost practic netestate înainte de a fi aprobate pentru publicul larg, cel puțin agențiile de reglementare ar fi trebuit să fie obligate să monitorizeze și să analizeze cu atenție toate complicațiile grave, și cu siguranță decesele, legate de aceste vaccinuri. Cel mai bun mod de a face acest lucru este prin autopsii complete.

Deși am aflat informații importante de la aceste autopsii, ceea ce este cu adevărat necesar sunt studii speciale ale țesuturilor celor care au murit după vaccinare pentru prezența infiltrației de proteine spike în toate organele și țesuturile. Aceasta ar fi o informație critică, deoarece o astfel de infiltrare ar duce la deteriorarea gravă a tuturor țesuturilor și organelor implicate - în special a inimii, a creierului și a sistemului imunitar. Studiile pe animale au demonstrat acest lucru. La acești indivizi vaccinați, sursa acestor proteine spike ar fi purtătorii nanolipidici injectați ai ARNm producător de proteine spike. Este evident că autoritățile guvernamentale din domeniul sănătății și producătorii farmaceutici ai acestor "vaccinuri" nu doresc ca aceste studii critice să fie realizate, deoarece publicul ar fi indignat și ar cere încetarea programului de vaccinare și urmărirea penală a persoanelor implicate care au mușamalizat acest lucru.

CONCLUZII

Trăim cu toții una dintre cele mai drastice schimbări în cultura noastră, în sistemul economic, precum și în sistemul politic din istoria națiunii noastre, precum și a restului lumii. Ni s-a spus că nu ne vom mai întoarce niciodată la "normalitate" și că o mare resetare a fost concepută pentru a crea o "nouă ordine mondială". Toate acestea au fost prezentate de Klaus Schwab, șeful Forumului Economic Mondial, în cartea sa despre "Marea resetare". Această carte oferă multe informații despre modul de gândire al utopicilor care sunt mândri să revendice această "criză" pandemică pentru a introduce o lume nouă. Această nouă ordine mondială se află pe planșele de desen ale manipulatorilor de elită de peste un secol. În această lucrare m-am concentrat asupra efectelor devastatoare pe care aceasta le-a avut asupra sistemului de asistență medicală din Statele Unite, dar include și o mare parte din lumea occidentală. În lucrările anterioare am discutat despre eroziunea lentă a asistenței medicale tradiționale din Statele Unite și despre modul în care acest sistem a devenit din ce în ce mai birocratizat și regimentat. Acest proces s-a accelerat rapid, dar apariția acestei "pandemii", în opinia mea, fabricate, a transformat peste noapte sistemul nostru de asistență medicală.

După cum ați văzut, o serie de evenimente fără precedent au avut loc în cadrul acestui sistem. Administratorii de spitale, de exemplu, și-au asumat poziția de dictatori medicali, ordonând medicilor să urmeze protocoale derivate nu de la cei care au o experiență vastă în tratarea acestui virus, ci mai degrabă de la o birocrație medicală care nu a tratat niciodată un singur pacient cu COVID-19. De exemplu, utilizarea obligatorie a aparatelor de respirație la pacienții cu Covid-19 din secția de terapie intensivă a fost impusă în toate sistemele medicale, iar medicii disidenți au fost rapid înlăturați din funcțiile de îngrijitori, în ciuda faptului că au demonstrat metode de tratament net îmbunătățite. Mai mult, medicilor li s-a spus să folosească medicamentul remdesivir, în ciuda toxicității sale dovedite, a lipsei de eficacitate și a ratei ridicate de complicații. Li s-a spus să folosească medicamente care afectau respirația și să mascheze fiecare pacient, în ciuda faptului că pacientul avea probleme de respirație. În fiecare caz, cei care au refuzat să abuzeze de pacienții lor au fost îndepărtați din spital și chiar s-au confruntat cu pierderea licenței - sau chiar mai rău.Pentru prima dată în istoria medicală modernă, tratamentul medical timpuriu al acestor pacienți infectați a fost ignorat la nivel național. Studiile au arătat că tratamentul medical precoce salva 80% din numărul mai mare al acestor persoane infectate atunci când era inițiat de medici independenți. Tratamentul precoce ar fi putut salva peste 640.000 de vieți pe parcursul acestei "pandemii". În ciuda demonstrării puterii acestor tratamente timpurii, forțele care controlau asistența medicală au continuat această politică distructivă.

Familiilor nu li s-a permis să își vadă apropiații, obligându-i pe acești indivizi foarte bolnavi din spitale să își înfrunte singuri moartea. Pentru a adăuga insulta la rană, înmormântările erau limitate la câțiva membri ai familiei îndurerate, cărora nu li se permitea nici măcar să stea împreună. În tot acest timp, marilor magazine, cum ar fi Walmart și Cosco, li s-a permis să funcționeze cu restricții minime. De asemenea, pacienților de la azilurile de bătrâni nu li s-a permis să primească vizite din partea familiei, fiind din nou forțați să moară singuri. În tot acest timp, într-o serie de state, cel mai transparent fiind statul New York, bătrânii infectați au fost transferați în mod intenționat din spitale în aziluri de bătrâni, ceea ce a dus la o rată foarte ridicată a mortalității acestor rezidenți ai azilurilor de bătrâni. La începutul acestei "pandemii", peste 50% din totalul deceselor au avut loc în căminele de bătrâni.

De-a lungul acestei "pandemii" am fost hrăniți cu o serie nesfârșită de minciuni, distorsiuni și dezinformări de către mass-media, oficialii din domeniul sănătății publice, birocrațiile medicale (CDC, FDA și OMS) și asociațiile medicale. Medicii, oamenii de știință și experții în tratamente infecțioase care au format asociații menite să dezvolte tratamente mai eficiente și mai sigure, au fost în mod regulat demonizați, hărțuiți, rușinați, umiliți și au experimentat pierderea licenței, pierderea privilegiilor spitalicești și, în cel puțin un caz, li s-a ordonat să facă un examen psihiatric.

Anthony Fauci a primit practic controlul absolut asupra tuturor formelor de îngrijire medicală în timpul acestui eveniment, insistând inclusiv ca medicamentele de pe urma cărora a profitat să fie folosite de toți medicii curanți. El a ordonat utilizarea măștilor, deși la început râdea de utilizarea măștilor pentru a filtra un virus. Guvernatorii, primarii și multe întreprinderi au urmat ordinele sale fără să pună întrebări.

Măsurile draconice folosite, mascarea, închiderea, testarea persoanelor neinfectate, utilizarea testului PCR inexact, distanțarea socială și urmărirea contactelor se dovediseră anterior a fi puțin sau deloc utile în timpul pandemiilor anterioare, însă toate încercările de a respinge aceste metode au fost fără succes. Unele state au ignorat aceste ordine draconice și au avut fie același număr de cazuri, fie mai puține, precum și decese, ca statele cu cele mai strict aplicate măsuri. Din nou, nici o dovadă sau demonstrație evidentă în acest sens nu a avut vreun efect în a pune capăt acestor măsuri distructive din punct de vedere social. Chiar și atunci când țări întregi, cum ar fi Suedia, care a evitat toate aceste măsuri, au demonstrat rate egale de infecții și spitalizare ca națiunile cu cele mai stricte și foarte draconice măsuri, nu a avut loc nicio schimbare de politică din partea instituțiilor de control. Nici o cantitate de dovezi nu a schimbat nimic.

Experții în psihologia evenimentelor distructive, cum ar fi prăbușirile economice, dezastrele majore și pandemiile anterioare, au demonstrat că măsurile draconice au un cost enorm sub forma "morții disperării" și a unei creșteri dramatice a tulburărilor psihologice grave. Efectele acestor măsuri pandemice asupra neurodezvoltării copiilor sunt catastrofale și, în mare măsură, ireversibile.

În timp, zeci de mii de persoane ar putea muri ca urmare a acestor daune. Chiar și atunci când aceste previziuni au început să apară, controlorii acestei "pandemii" au continuat cu toată viteza. Creșteri drastice ale sinuciderilor, o creștere a obezității, o creștere a consumului de droguri și alcool, o înrăutățire a multor măsuri de sănătate și o creștere terifiantă a tulburărilor psihiatrice, în special a depresiei și a anxietății, au fost ignorate de oficialii care au controlat acest eveniment.

Am aflat în cele din urmă că multe dintre decese au fost rezultatul neglijenței medicale. Persoanele cu afecțiuni medicale cronice, diabet, cancer, boli cardiovasculare și boli neurologice nu mai erau urmărite corespunzător în clinicile și cabinetele medicale. Operațiile chirurgicale care nu erau de urgență erau puse în așteptare. Mulți dintre acești pacienți alegeau să moară acasă decât să riște să meargă în spitale și mulți dintre ei considerau spitalele "case ale morții".

Înregistrările privind decesele au arătat că a existat o creștere a numărului de decese în rândul persoanelor cu vârsta de 75 de ani și peste, explicată în principal prin infecțiile Covid-19, dar pentru cei cu vârste cuprinse între 65 și 74 de ani, decesele au crescut cu mult înainte de debutul pandemiei. Între vârstele de 18 și 65 de ani, înregistrările demonstrează o creștere șocantă a deceselor care nu sunt cauzate de Covid-19. Unele dintre aceste decese se explică prin creșterea dramatică a deceselor legate de droguri, cu aproximativ 20.000 mai multe decât în 2019. De asemenea, decesele legate de alcool au crescut substanțial, iar omuciderile au crescut cu aproape 30% în grupul de vârstă între 18 și 65 de ani.

Șeful companiei de asigurări OneAmerica a declarat că datele lor au indicat că rata de deces pentru persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani a crescut cu 40% față de perioada pre-pandemică. Scott Davidson, directorul general al companiei, a declarat că aceasta a reprezentat cea mai mare rată a mortalității din istoria înregistrărilor din domeniul asigurărilor, care face în fiecare an colecții extinse de date privind rata mortalității. De asemenea, Davidson a precizat că o creștere atât de mare a ratei de deces nu a mai fost văzută niciodată în istoria colectării de date despre decese. Catastrofele anterioare de o amploare monumentală nu au crescut ratele de deces cu mai mult de 10 procente, 40% este fără precedent.

Dr. Lindsay Weaver, medicul-șef din Indiana, a declarat că spitalizările în Indiana sunt mai mari decât în orice moment din ultimii cinci ani. Acest lucru este de o importanță critică, deoarece vaccinurile ar fi trebuit să reducă semnificativ numărul de decese, dar s-a întâmplat contrariul. Spitalele sunt inundate de complicații legate de vaccinuri și de persoane aflate în stare critică din cauza neglijenței medicale cauzate de închiderile și de alte măsuri pandemice.

Un număr dramatic de astfel de oameni mor acum, iar vârful de activitate a avut loc după introducerea vaccinurilor. Minciunile care curg de la cei care s-au numit dictatori medicali sunt nesfârșite. În primul rând, ni s-a spus că izolarea va dura doar două săptămâni, dar a durat peste un an. Apoi ni s-a spus că măștile sunt ineficiente și că nu este nevoie să fie purtate. Repede s-a revenit asupra acestei afirmații. Apoi ni s-a spus că masca de pânză era foarte eficientă, acum nu mai este și că toată lumea ar trebui să poarte o mască N95 și, înainte de asta, că ar trebui să poarte o mască dublă. Ni s-a spus că există o lipsă severă de aparate de respirat, apoi am descoperit că acestea stau nefolosite în depozite și în gropile de gunoi din oraș, încă în lăzile lor de ambalaj. Am fost informați că spitalele erau pline în cea mai mare parte de persoane nevaccinate, iar mai târziu am descoperit că exact contrariul este adevărat în întreaga lume. Ni s-a spus că vaccinul este eficient în proporție de 95%, pentru a afla apoi că, de fapt, vaccinurile provoacă o erodare progresivă a imunității înnăscute.

La lansarea vaccinurilor, femeilor li s-a spus că vaccinurile sunt sigure în toate stările de sarcină, pentru ca apoi să aflăm că în timpul "testelor de siguranță" dinaintea lansării vaccinului nu s-a făcut niciun studiu privind siguranța în timpul sarcinii. Ni s-a spus că testele amănunțite efectuate pe voluntari înainte de aprobarea EUA pentru utilizarea publică au demonstrat siguranța extremă a vaccinurilor, doar pentru a afla că acești subiecți nefericiți nu au fost urmăriți, complicațiile medicale cauzate de vaccinuri nu au fost plătite, iar mass-media a mușamalizat totul. Am aflat, de asemenea, că producătorii farmaceutici ai vaccinurilor au fost informați de FDA că testele suplimentare pe animale nu erau necesare (publicul larg ar fi fost cobai.) În mod incredibil, ni s-a spus că noile vaccinuri cu ARNm de la Pfizer au fost aprobate de FDA, ceea ce a fost o înșelăciune clevetitoare, în sensul că un alt vaccin avea aprobare (comirnație) și nu cel utilizat, vaccinul BioNTech. Vaccinul comirnaty aprobat nu era disponibil în Statele Unite. Mass-media națională a spus publicului că vaccinul Pfizer fusese aprobat și nu mai era clasificat ca fiind experimental, o minciună flagrantă. Aceste minciuni mortale continuă. Este timpul să oprim această nebunie și să îi aducem pe acești oameni în fața justiției.

Autor: Russell L. Blaylock