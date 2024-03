Regimul Trudeau vrea sa interzică creștinismul în Canada în conformitate cu noile legi radicale privind "discursul urii"! DOCUMENT

Regimul Trudeau face în liniște demersuri pentru a face din a fi creștin o infracțiune penală în Canada, în cadrul unor noi legi dure privind discursul de ură. Proiectul de lege C-367 va interzice canadienilor să exprime "o opinie bazată pe credința într-un text religios".

Dacă va fi adoptat, proiectul de lege C-367 va face ilegal ca orice persoană să citeze Biblia pe teritoriul canadian, deoarece acest lucru este "antisemit". Cunoscut oficial sub numele de "Proiectul de lege C-367: Eliminarea protecțiilor religioase pentru exprimarea antisemită", amendamentul ar elimina anumite secțiuni specifice din Codul Penal din Canada care protejează libertatea de exprimare religioasă.

"Acesta este un atac direct la adresa religiei", scrie Martin Armstrong de la Armstrong Economics. "Există nenumărate exemple de-a lungul istoriei, din toate zonele globului, în care urmărirea religioasă a dus la masacre odioase. Interzicerea directă a religiei începe cu o măsură mică, eliminând o prevedere sau două, până când guvernul consideră că grupuri întregi de oameni reprezintă un pericol pentru societate."

Înainte de atacul sub steag fals al Hamas din 7 octombrie, Canada a încercat numeroase alte modalități de a eradica creștinismul. În timpul "pandemiei" de coronavirus Wuhan (COVID-19), guvernul națiunii s-a luat de pastorul Artur Pawlowski pentru că și-a ținut biserica deschisă în conformitate cu scripturile, în loc să o închidă așa cum au cerut "autoritățile".

Canada a încercat, de asemenea, să elimine creștinismul susținând că este "homofob" și "transfob", încălcând "dreptul" persoanelor LGBTQ+ de a nu trebui să se confrunte niciodată cu niciun fel de opoziție față de stilul lor de viață. Acum, datorită atacului Hamas, Canada are o altă scuză pentru a încerca să elimine creștinismul, susținând că principiile sale sunt "antisemite".

"Religia cere ca adepții să creadă într-o putere superioară mai mare decât guvernul atotputernic", adaugă Armstrong despre importanța supunerii, în ciuda și chiar în așteptarea persecuției. "Un sondaj Angus Reid din aprilie 2022 a arătat că toleranța religioasă în Canada este la un nivel minim istoric, 22% dintre respondenți spunând că toate religiile sunt dăunătoare pentru societate."

Trebuie remarcat faptul că creștinii nu sunt singurii vizați de C-367. Musulmanilor și altor persoane religioase nesioniste li se va interzice, de asemenea, să rostească un cuvânt despre religiile sau credințele lor religioase, deoarece și acest lucru este "antisemit".

Chiar și evreii nereligioși se vor confrunta cu persecuții prin C-367, deoarece orice exprimare a credinței care contrazice corectitudinea politică va fi considerată o formă de discurs religios interzis.

"De exemplu, dacă cineva spune că este împotriva MAID (Asistența medicală la moarte), a transsexualității copiilor, a avortului sau a orice altceva care nu este considerat acceptabil de către religiile abrahamice, va fi acuzat de promovarea discursului urii și va fi urmărit penal pentru convingerile sale religioase", mai explică Armstrong.

Este suficient să spunem că C-367 este o mizerie de amendament care va declanșa persecuții pe scară largă în Canada. Totuși, este ceea ce Biblia a spus că se va întâmpla în zilele din urmă - sunt canadienii pregătiți pentru asta? "Ceea ce se întâmplă în Canada se va răspândi în toate națiunile Build Back Better sub conducerea Forumului Economic Mondial", avertizează Armstrong. "Acest lucru se întâmplă exact la țintă cu previziunile modelului nostru".

