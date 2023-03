Reportaj Epoch Times: Tot mai mulți americani se pregătesc pentru o societate post-apocaliptică

Așezată pe o pantă stâncoasă, Fortitude Ranch seamănă cu aproape orice altă fermă din deșert, împrăștiată de-a lungul autostrăzii sterile din nord-vestul statului Nevada, departe de orice oraș sau localitate.

Pe această întindere de 174 de acri, proprietate privată, se află vite în libertate, țarcuri pentru creșterea oilor și a găinilor, o casă principală și alte spații de locuit în construcție.

Ferma are un sol bun pentru culturi, pomi fructiferi, izvoare naturale pentru grădinărit și creșterea animalelor și munți austeri și ondulați de o parte și de alta a autostrăzii pentru a se adăposti.

Aici, asemănarea se termină, comentează The Epoch Times.

Fortitude Ranch este orice altceva decât o fermă tipică. Fondatorul său, Drew Miller, a declarat că scopul său este de a asigura siguranța locuitorilor săi în timpul unei dezintegrări a societății.

"Proiectul nostru este de a supraviețui oricărui colaps", a spus Miller.

"Noi definim un colaps ca fiind lipsa unei economii funcționale și pierderea pe scară largă a legii și a ordinii".

Acesta ar putea lua orice formă: o pandemie de gripă aviară cu numeroase victime, o depresiune economică, un război mondial sau o foamete globală care să ducă la tulburări civile și moarte.

În timpul unui astfel de scenariu, a spus Miller, "unii oameni vor sta acasă și vor muri de foame".

Alții nu vor merge în liniște în amurgul civilizației.

"O mulțime de oameni vor spune: "Știți ce? Voi ieși și voi fura mâncare de la vecinul meu și voi face tot ce pot pentru a-mi ține familia în viață".

Miller a spus că acest grup reprezintă un risc semnificativ pentru cei pregătiți.

În prezent, doar unii oameni simt urgența de a se aproviziona împotriva acestor scenarii terifiante sau chiar se gândesc la ele, a spus Miller, care a început să construiască ferme de supraviețuire în 2012, pe măsură ce nevoia a devenit mai evidentă.

Pe atunci, noțiunea de a se pregăti pentru un colaps al societății civile purta încă stigmatul pălăriilor de staniol și al teoriilor conspiraționiste.

Serialul de televiziune "Doomsday Preppers" a terfelit și mai mult imaginea "prepatorilor" timp de ani de zile.

Miller, un fost colonel al Forțelor Aeriene ale SUA, a declarat că, în urmă cu zece ani, oamenii fie zâmbeau, fie se întorceau cu spatele ori de câte ori menționa pregătirea.

Asta era atunci.

După închiderile COVID-19 și revoltele urbane din 2020, atacurile de la substațiile electrice din 2022, posibilitatea unui război iminent cu Rusia - și China - și deversările de substanțe chimice toxice din 2023, aproape nimeni nu mai zâmbește acum.

"Oamenii înțeleg acum. Există mult mai multă recunoaștere a faptului că trebuie să te pregătești pentru rețeaua electrică fragilă. Pentru contagiunea gripei aviare - și pentru oamenii răi", a spus Miller.

"Le spunem membrilor noștri că există o șansă ca un colaps să fie ceva la care nici măcar nu s-au gândit."

Compania enumeră 50 de factori declanșatori cunoscuți pentru un colaps societal pe site-ul său, luându-i în serios pe fiecare dintre ei, deoarece probabilitatea lor crește cu fiecare an care trece.

Miller a declarat că probabilitatea ca un eveniment neașteptat de tip "lebădă neagră" să se producă în acest an este cuprinsă între 1 și 21 la sută, pe baza tendințelor și modelelor actuale.

Scopul Fortitude Ranch este de a face față provocării prin intermediul unei rețele de comunități de supraviețuire cu aproape 500 de membri din Statele Unite.

Miller o vede ca pe o lucrare în curs de desfășurare, cu cinci locații corporative discrete și o a șasea franciză de ranch de supraviețuire.

El are în vedere până la 100 de francize la nivel național pentru a ține pasul cu cererea.

Din punctul de vedere al supraviețuirii, Fortitude Ranch este mai puțin costisitor decât să mergi singur, a spus Miller, deoarece "ai o comunitate de supraviețuire care împarte costurile".

"Avem personalul. Avem facilitățile. Când membrii noștri apar în cazul unui colaps, tot ce trebuie să facă este să urmeze instrucțiunile".

Cu toate acestea, Fortitude Ranch nu se adresează celor înstăriți. Membrii săi țintă sunt cei din clasa de mijloc.

În timp ce cotizațiile anuale sunt mici (aproximativ 1.000 de dolari de persoană), facilitățile sunt substanțiale și garantează depășirea colapsului în confort și siguranță, a declarat Miller.

"Suntem accesibili datorită numărului mare de membri și a economiilor de scară. Fortitude Ranch este atractivă pentru a se alătura pentru că este și o facilitate de recreere/vacanță", potrivit site-ului companiei.

Fiecare configurație a ranch-ului are un design de bază al adăpostului fortificat care variază în funcție de locație.

Există camere de locuit în stil cabană din bușteni și configurații subterane realizate din oțel ondulat, inclusiv spații comune, clădiri de carantină, zone de recreere și posturi de pază.

Simplitatea designului fiecărei locații este cheia eficienței sale, a declarat Miller.

"Acesta este motivul pentru care am format Fortitude Ranch. Sistemul nostru este pentru clasa de mijloc. Avem paturi supraetajate din placaj în unele dintre camere. Nu este ceva sofisticat. Avem niște locuințe frumoase, dar multe dintre camerele noastre se numesc camere Spartan".

"Nu dăm locațiile noastre pentru că ne supără membrii", a declarat Miller pentru The Epoch Times, dar "dacă ești în viață în timpul unui colaps, te vor găsi. Nu te poți ascunde. Trebuie să fii capabil să te protejezi".

Regula este siguranța în număr mare și securitate armată 24 de ore din 24. Când va fi timpul să "plece", membrii vor sosi cu alimente suplimentare, arme și muniție.

"Să sperăm că înainte de prăbușire - dacă prăbușirea are loc - le spunem să nu aștepte un avertisment", a spus Miller. "Dacă nu ne puteți contacta - acesta este un indiciu bun".

La Fortitude Ranch din Nevada, Brandon M a declarat că unitatea are tot ce ar avea nevoie o persoană sau o familie pentru a supraviețui în urma unui colaps general.

"Avem mâncare pentru mai mult de un an de zile pentru mai mulți membri decât avem noi", a spus Brandon. "Asta ne dă timp să avem agricultura și culturile noastre la locul lor. De asemenea, avem și animalele noastre".

Ferma, construită în 2020, este operațională cu generatoare alimentate cu energie solară și cu gaz pentru a trăi în afara rețelei. Brandon este manager cu normă întreagă, iar Heather este noul său asistent. Jason este tâmplar, ajutând la construirea noii Viking Lodge cu vedere la fermă.

"Am fost la unele dintre ferme. [Fortitude Ranch Nevada] este probabil preferata mea din punct de vedere strategic", a declarat Brandon. "Aveți multe puncte înalte, dar nu aveți mulți copaci, ceea ce poate fi un dezavantaj în ceea ce privește lipsa de lemn. Avantajul este să vezi cine vine spre tine."

Brandon, acum retras din armată, a spus că climatul politic din America a devenit mai instabil și mai divizat.

"Căutam să găsesc un loc cu [oameni] cu aceleași păreri. Mi-am dat seama că nu puteam să o fac singur", a spus el.

După un deceniu de serviciu în Forțele Aeriene, Heather a spus că a găsit Fortitude Ranch online și a aplicat pentru un loc de muncă. Ea este aici de aproximativ trei săptămâni și s-a bucurat de experiența ei.

"Îmi place acest lucru pentru că este mai realist. Nu știu dacă te gândești măcar la lux - apă, mâncare și adăpost. Acestea sunt prioritățile. Cred că toată lumea ar trebui să fie îngrijorată [în legătură cu un colaps societal]. Nu ca și cum ar fi frică - doar conștienți", a spus Heather.

Noul Viking Lodge prezintă o pereche de cabane din bușteni unite cu o incintă din oțel ondulat pentru a oferi și mai mult spațiu de locuit atunci când va fi finalizat. Ferma are, de asemenea, o mică clinică medicală, un atelier și un poligon de tragere de antrenament.

"Încă mai construim. Întotdeauna construim pe măsură ce continuăm să adăugăm membri", a declarat Brandon pentru The Epoch Times. "După ce vom termina Viking Lodge, am putea avea cu ușurință 200 [de persoane]".

"Ca și acum, lucrez la camere pentru membrii plătiți. Am fost doar eu aici pentru o lungă perioadă de timp, așa că a fost lent. Nu mă deranjează, îmi place izolarea. Nu poți să fugi la magazin și să iei niște medicamente pentru tuse."

Brandon a spus că Fortitude Ranch oferă o bună protecție împotriva hoților și a bandelor de rătăcitori. Având în vedere locația sa îndepărtată, găsirea fermei nu ar fi ușoară pentru cei înfometați și disperați în urma unui colaps în oraș.

"Fiind atât de departe, nimeni nu va dori să irosească calorii mergând pe jos și fără să știe ce va găsi", a spus Brandon. "La nord de noi, nu există nimic pe o rază de 50 de kilometri".

Ferma are în prezent peste 50 de membri, iar fiecare va avea câte o treabă de făcut la sosire, în funcție de aptitudinile sale.

Brandon a spus că doi membri sunt profesioniști în domeniul medical. Există, de asemenea, ingineri și profesori.

Un membru este bucătar culinar. Cel mai în vârstă membru are 90 de ani.

"Avem familii mari, familii mici, indivizi - tot felul de medii politice. În dreapta și în stânga. Ai crede că ar trebui să fie toți de dreapta [înclinați]. Avem câteva persoane [cu înclinații de stânga]. Avem din ce în ce mai mulți", a spus Brandon.

"Este ca în orice altă comunitate. Când a început civilizația, oamenii trebuiau să se adune într-un fel sau altul. Totul se reduce la asta: sunt lucrurile care vă unesc mai puternice decât cele care vă despart?

Cel mai apropiat oraș se află la aproximativ o jumătate de oră de mers cu mașina spre sud. Brandon a spus că unii oameni suspectează o comunitate de supraviețuire din apropiere ori de câte ori face cumpărături pentru provizii. Îl zăresc la supermarket, încărcând 20 de pungi de fasole și 20 de pungi de orez într-un cărucior.

Uneori, îi pun întrebări.

"Voi face o glumă. Nu vorbesc despre ce suntem sau unde suntem. Ei cred că ești de la un restaurant", a spus Brandon.

În casa principală de la Fortitude Ranch se află camere mobilate, cu paturi, lenjerie proaspătă și alte facilități. Ferma garantează un minim zilnic de 2.000 de calorii timp de un an pentru fiecare membru.

Cu toate acestea, unii membri preferă să își facă propriile rezerve de alimente pentru a le depozita pe termen lung.

Brandon a declarat că membrii sunt serioși în ceea ce privește pregătirile lor, pe măsură ce tensiunile naționale și globale se înrăutățesc.

"Mulți dintre ei vor veni aici și vor stoca lucruri. Mă întreabă în mod constant cum stăm, unde ne aflăm".

Membrii primesc lunar un buletin informativ online pentru a fi informați. Astfel, atunci când va sosi momentul critic, vor ști ce au de făcut.

"Este vorba doar de a readuce comunitățile la ceea ce au fost odată", a declarat Jason pentru The Epoch Times. "Încercăm să îi facem pe oameni să lucreze împreună într-un mediu care să se susțină din orice.

"Șablonul era acolo pe vremuri. Este un model câștigător care funcționează pentru toată lumea".

Considerând că "istoria se repetă" și că prăbușirea este inevitabilă, Jason a spus că, cu cât membrii lucrează mai repede ca o comunitate, cu atât mai repede pot ajuta la reconstrucția societății.

"Am mai văzut asta și vom vedea din nou. Probabilitatea unor atacuri biologice este norma în acest moment", a declarat Jason.

Brandon a spus că prăbușirea societății va arăta diferit de ceea ce se așteaptă sau își imaginează oamenii.

"Ați văzut revoltele cu [uraganul] Katrina. De data aceasta va fi la o scară mult mai mare".

"Va fi nașpa", a spus Brandon, în timp ce oamenii tânjesc să se întoarcă la viața de dinaintea colapsului.

"Când vom fi aruncați înapoi în epoca de piatră, veți avea o mulțime de oameni nefericiți", a spus el.

Jason a adăugat: "Oamenii vor fi prinși acolo unde nu vor dori să fie. Asta este frumusețea de a fi membru [al Fortitude Ranch]".

Situat în centrul Kansas-ului, Survival Condos este un fost siloz de rachete transformat într-un adăpost de supraviețuire de lux, aflat la capătul superior al spectrului de prețuri accesibile.

Dezvoltatorul Larry Hall consideră că proiectul afirmă viața într-o lume care a luat-o tot mai mult razna.

"Pentru mine, am luat un sit de rachete balistice intercontinentale care avea o armă de distrugere în masă proiectată să ucidă sute de mii de oameni. L-am transformat într-unul complet opus", a declarat Hall.

"Acum este o instalație ecologică, cu tehnologie de ultimă generație care protejează familiile".

El recunoaște că apartamentele sunt scumpe. O unitate Penthouse de 3.600 de metri pătrați începe de la 4,5 milioane de dolari. O unitate cu etaj complet de 1.840 de metri pătrați costă 3 milioane de dolari, iar un apartament la jumătate de etaj costă aproximativ 1,5 milioane de dolari.

"Oamenii cumpără ceea ce își pot permite și de ceea ce percep că au nevoie de protecție", a declarat Hall pentru The Epoch Times.

"Am decis că lipsește o nișă de piață în buncărul de lux high-end, unde oamenii nu știu cât timp vor avea nevoie de un buncăr".

Hall a spus că înainte de COVID-19, oamenii obișnuiau să ia în derâdere adăposturile de supraviețuire ca fiind o piață demografică marginală.

Întrebarea era întotdeauna: "Care sunt șansele ca societatea să se prăbușească?".

Apoi au venit închiderile, revoltele urbane și haosul general din 2020.

Hall a spus că evenimentele din ultimii trei ani nu au făcut decât să justifice mentalitatea de pregătire. Survival Condo este acum considerat "Gold Standard" pentru adăposturile de supraviețuire.

"Nu mi se mai pune niciodată această întrebare [dacă societatea se va prăbuși]", a spus Hall. "Ați devenit destul de mult mainstream. Oamenii își dau seama de valoarea de a avea o proprietate întărită unde să te duci și de acel grad suplimentar de siguranță".

El a spus că scopul Survival Condo este de a se asigura că clienții vor supraviețui colapsului și vor prospera în acest proces.

În acest scop, Survival Condo a angajat un psiholog care să ajute la elaborarea proiectului pentru o viață extinsă în afara rețelei. Psihologul a analizat nevoile fizice și emoționale umane de bază - de la nevoia de iluminare optimă și scheme de culori pentru a stimula o stare de spirit pozitivă, o calitate mai bună a alimentelor pentru a îmbunătăți satisfacția personală și activități recreative pentru a-i menține pe locatari fericiți și în formă.

"Singurul lucru de care trebuie să dispui pentru ca oamenii să nu înnebunească - ceea ce oamenii numesc febra cabanei - este să ai o calitate bună a alimentelor", a spus Hall.

Complexul inițial deținea 72 de silozuri. Hall a cumpărat două silozuri cu opțiuni de cumpărare a altor patru, a construit primul siloz și lucrează la finalizarea celui de-al doilea.

Silozul finalizat are o înălțime de 15 etaje și a fost construit cu un sistem de filtrare a aerului redundant de nivel militar pentru a face față atacurilor nucleare, chimice și biologice. Instalația are surse de energie redundante și peste 20.000 de metri pătrați de spațiu de podea sub dom.

Fiecare unitate de apartament complet mobilată are o intrare cu cheie biometrică. Alte dotări de înaltă calitate includ un teatru personalizat, bar și lounge, o bibliotecă, o piscină interioară și un spa, o sală de antrenament, un centru de comandă și control, grădini hidroponice, o clinică medicală de prim ajutor, o stație meteo digitală și săli de clasă pentru educația la domiciliu.

Hall a spus că există o listă lungă de așteptare pentru unitățile disponibile.

"A noastră este foarte sus în top pentru un motiv anume - totul de nivel militar, cu o inginerie înaltă", a spus Hall. "Cartea a făcut totul cu standarde foarte dure".

"Menținem în mod constant locul într-o stare de pregătire. Am putea să o mărim dacă ar fi nevoie să stăm aici pentru o perioadă de timp prelungită."

Acel moment pare acum aproape, deoarece ceasul Doomsday Clock al Bulletin of Atomic Scientists se află la 90 de secunde de miezul nopții.

Indiferent dacă un dezastru natural sau provocat de om se află la orizont - "alegeți o otravă", a spus Hall. "Toate au ca rezultat un numitor comun, și anume neliniștea civilă.

"Oamenii sunt speriați și încearcă să se descurce și să supraviețuiască. Așa că, în cele din urmă, ai nevoie de ceva în care să poți dormi cu ambii ochi închiși și să nu-ți faci griji că o bandă de tipi din MS-13 îți va sparge ușa."

"Toată chestia este că ai un loc conceput pentru a proteja familiile", a spus Hall. "Avem o facilitate care poate face asta. Nu vrem să ne băgăm cu nimeni. Vrem să nu ne mai vedem și să nu ne mai gândim la nimic, să facem tot posibilul să supraviețuim, să nu împovărăm societatea și să avem grijă de noi înșine."

Miller, de la Fortitude Ranch, a declarat că cererea de francize de ferme de supraviețuire a crescut exponențial.

"Mergem ca nebunii acum prin francize. Ne vom dubla numărul de locații în acest an. S-ar putea să decoleze și mai mult", a spus Miller.

Dar chiar și cu 100 de noi locații de franciză, "este încă un procent mic din populație", a spus el. "Nu suntem nici măcar aproape de a ne ocupa de 1 la sută din populație".

Miller a spus că oamenii sunt datori față de ei înșiși și față de viitor să supraviețuiască colapsului care se apropie, deoarece oportunitățile de reconstrucție vor fi "fenomenale".

"Sper că Statele Unite se vor recupera și vor respecta Constituția. Noi nu o respectăm astăzi", a spus Miller.