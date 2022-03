Reporter al New York Times, câștigător al premiului Pulitzer: "FBI este implicat în asaltul de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021!"

Project Veritas a publicat marți o înregistrare video bombă în care apare corespondentul New York Times, laureat al premiului Pulitzer, Matthew Rosenberg, vorbind despre evenimentele din 6 ianuarie 2021 într-un mod care contrazice propriul său reportaj.

Corespondentul de securitate națională al NYT, Matthew Rosenberg, își contrazice propriul reportaj din 6 ianuarie: "Printre cei care au atacat Capitoliul se aflau o mulțime de informatori FBI", scrie projectveritas.com, publicand si dialogul pe video cu camera ascunsa:

Rosenberg: "Eram eu și alți doi colegi care eram acolo [pe 6 ianuarie] afară și ne distram!"

Rosenberg: "Știu că ar trebui să fiu traumatizată, dar, de exemplu, toți acești colegi care erau în clădirea [Capitoliului] și care sunt de genul: "Doamne, a fost atât de înfricoșător!". Eu sunt ca și cum aș fi zis: "Du-te dracului!"".

Rosenberg: "Sunt ca și cum, haideți, nu este genul de loc în care pot spune cuiva să se comporte ca un bărbat, dar vreau să fiu ca și cum aș vrea să spun: "Omule, haide, nu ai fost în pericol".""

Rosenberg: "Acești nenorociți care continuă să vorbească despre traumele lor. Taci naibii din gură. Sunt niște nenorociți."

Rosenberg: "Făceau prea mare caz. Făceau din asta o chestie organizată care nu era."

Rosenberg RĂSPUNDE: "Îmi voi menține aceste comentarii? Absolut."

Rosenberg, care se ocupă de chestiuni de securitate națională pentru Times, spune în înregistrarea video sub acoperire că "au existat o tonă de informatori FBI printre cei care au atacat Capitoliul".

Această dezvăluire este o ruptură față de reportajul lui Rosenberg pe această temă, unde a caracterizat o astfel de noțiune de informatori FBI în mulțime ca fiind o "reimaginare a zilei de 6 ianuarie".

Aceasta nu a fost singura dată când comentariul lui Rosenberg către reporterul sub acoperire al Project Veritas a contrazis în mod direct propriile cuvinte publicate. În ciuda faptului că i-a spus unui jurnalist de la Veritas că ziua de 6 ianuarie "nu a fost mare lucru", articolul său spune că minimalizarea evenimentelor din acea zi a fost "următoarea mare minciună".

Fragmente sonore ale lui Rosenberg, publicate marți, îl arată pe acesta spunând: "Nu este o mare problemă așa cum o fac ei [mass-media], pentru că făceau o problemă prea mare. Făceau din asta un lucru organizat, ceea ce nu era".

Fondatorul și directorul general al Project Veritas, James O'Keefe, a dezvăluit că articolul lui Rosenberg intitulat "The Next Big Lies: Jan 6 was No Big Deal, or A Left-Wing Plot", a fost scris cam în aceeași perioadă în care acesta făcea declarații contradictorii unui reporter sub acoperire al Project Veritas.

În înregistrarea video, Rosenberg a dezvăluit, de asemenea, că ziua de 6 ianuarie a fost "distractivă", ceea ce contrazice afirmația sa potrivit căreia 6 ianuarie a fost "o întrerupere violentă a tranziției puterii în istoria Americii".

Rosenberg a declarat: "A fost ca și cum eu și alți doi colegi care eram acolo, afară, și ne distram".

El pare chiar să râdă de colegii săi de la New York Times într-un fragment sonor spunând: "Știu că ar trebui să fiu traumatizat, dar toți acești colegi care erau în clădirea [Capitoliului] și care spun: "Dumnezeule, a fost atât de înfricoșător!". Eu sunt ca și cum, 'du-te dracului!'". El adaugă: "Sunt ca și cum, haide, nu este genul de loc în care să pot spune cuiva să se comporte ca un bărbat, dar vreau să fiu ca și cum aș vrea să fiu ca și cum, 'tipule, haide, nu ai fost în niciun pericol'".

Rosenberg concluzionează: "Acești nenorociți care continuă să vorbească despre trauma lor. Taci naibii din gură. Sunt niște nenorociți".

VIDEO AICI.