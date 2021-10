România contribuie lunar cu peste 1,2 miliarde de euro la bunăstarea altora

De la 1 ianuarie 2021 până la 31 august 2021, România a contribuit cu mai bine de 10 miliarde de euro la revenirea economică a altor state. Cam atât au cheltuit românii în plus față de ceea ce au încasat de afară. Mai simplu spus, noi am plătit în străinătate 81,35 miliarde de euro, în vreme ce străinii au plătit aici doar 71,2 miliarde de euro. Am rămas, așadar, cu un gol de peste 10 miliarde de euro, ne informează Banca Națională:

Cea mai mare contribuție la această gaură din buzunarele națiunii a avut-o comerțul internațional de bunuri, care ne-a produs, doar în primele 8 luni ale anului, o pagubă de 14,37 miliarde de euro. Am exportat bunuri de 45,16 miliarde de euro și am importat în valoare de 59,53 miliarde de euro.

Frumos rezultat, n-am ce zice! Iată, deci, secretul, creșterii economice a guvernelor Iohannis: consumul produselor de import. Creșterea economică cu care se laudă Cîțu, vine, oameni buni, la pachet cu banii cheltuiți de românii sărăciți pentru bunăstarea chinezilor, a ungurilor, a polonezilor și a nemților, căci de la ei cumpărăm noi acele produse care ne trag în jos balanța comercială. Anul trecut, de exemplu, pe întreg anul, am avut un deficit al comerțului cu bunuri de 12 miliarde de euro. Deficit care este, deja, depășit cu 2 miliarde de euro în numai opt luni ale acestui an. Asta da, accelerare!

Deficitul comerțului cu bunuri este „îndulcit" de excedentul de la servicii, 5,66 miliarde de euro, astfel încât, pe ansamblu, comerțul exterior ne aduce o pagubă de 8,7 miliarde de euro, cam 1,1 miliarde de euro pe lună. Cu 45% mai mult decât anul trecut. Keep ruling, Florinache! You are doing great!

Poate nu știați, dar jumătate din excedentul comerțului cu servicii vine de la transportatorii auto, pe care-i hăituiesc acum inspectorii lui Vâlceanu să le impoziteze suplimentar diurnele. Adică să le falimenteze afacerile, să poată șoferii să plece liniștiți la muncă în Germania, că și acolo e nevoie mare de șoferi de TIR. Ca o mostră de ticăloșie a guvernanților, problema vine de la faptul că statul fixează niște diurne simbolice pentru proprii funcționari, pe care le impune cu de-a sila și privaților, iar tot ce plătește privatul peste pragul impus de stat, trebuie impozitat suplimentar. De ce este o ticăloșie? Simplu, pentru că acele praguri de diurne puteau fi îndestulătoare acum 20 de ani, nu astăzi. Dar guvernul vrea să-și țină angajații în frâu, să nu cheltuie mult când îi trimite în străinătate. Dar tot statul își trimite angajații în străinătate câte o săptămână pentru o treabă de două zile și, mare secret, pe acolo mesele le sunt oricum plătite de cei care vând apoi statului român apă chioară la preț de venin de viperă.

O altă mare gaură vine și din turism, căci românii au cheltuit pentru turism în străinătate 2,78 miliarde de euro, iar turiștii străini au cheltuit în România doar 1,61 miliarde de euro. Da, da, vorbim de domeniul care apare ca prioritate în toate programele de guvernare din ultimii 30 de ani. Fuga turiștilor români de propria țară nu a fost domolită nici măcar de pandemia de anul trecut, când am „marcat" o gaură de 1 miliard de euro din turism. La anul va fi oricum mai bine, cele mai multe hoteluri și restaurante vor fi deja falimentate, grație măsurii luate de marele gânditor levantin Arafat, de a interzice clienții ne- posesori de certificate de bună purtare. Iar fraierii de nevaccinați vor da buzna pe plajele turcești, unde nu te caută nimeni de certificate...

Mai pierde săraca Românie vreo 2,26 miliarde de euro și din veniturile primare, adică din dividende sau salarii pe care nu prea le iau din străinătate, dar în schimb, le iau străinii de la noi. Râmânem, în schimb, cu 860 de milioane de euro din banii trimiși acasă de către cei care muncesc afară și din banii europeni aduși de stat. Ne intră cam 3,8 miliarde de euro din aceste capitole, singura mică problemuță fiind aceea că statul nostru mai și plătește cotizații și contribuții de vreo 3 miliarde de euro...

Ei, asta e, așa suntem noi cheltuitori și ne plac lucrurile din strănătate, pe care noi nu le prea producem, că, deh, am cam demolat fabricile și centralele electrice și le-am înlocuit cu hipermarket-uri. Poate că în schimbul celor 10 miliarde de euro pe care i-am băgat în buzunarele nemților, ungurilor, polonezilor și chinezilor, vom avea și noi parte de niște investiții străine. A, pardon, nu de la chinezi, că doar a stabilit baronul Klaus că banii chinezilor miros urât. De la ceilalți au venit niște investiții, e adevărat, aproape 4,4 miliarde de euro. Numai că, să vă spun un secret, cam trei sferturi din banii ăștia sunt profitul realizat tot în România și reinvestit aici. Mai pe românește, și-au rupt Kauflaund și Lidl din profit și au mai construit vreo 10 supermarket-uri. Că doar nu v-așteptați să investească OMV vreun euro în exploatarea gazelor din Marea Neagră, făcute cadou de generosul guvern al nostru. OMV stă peste gazele alea de mulți ani, precum cloșca peste ouăle sale, doar-doar o ieși gazul singur de la 3000 de metri de sub pământ.

Putem, în schimb, să bifăm creșterea datoriei externe cu peste 8 miliarde de euro. Datorie care tocmai ce-a depășit 135 de miliarde de euro.

Acum să tragem o linie și să vedem cât ne-a ajutat gargara guvernelor Iohannis-Orban-Cîțu la toată trebușoara asta: Pe tot anul 2019, România a avut același deficit de cont curent (10 miliarde de euro) pe care l-a realizat anul acesta în doar 8 luni. Și aveam atunci o datorie externă de doar 106 miliarde de euro.

Atunci, țara avea o datorie externă totală de doar 106 miliarde de euro, acum avem 135 de miliarde de euro. Atunci datoria externă pe termen lung a guvernului era de 40 de miliarde de euro, acum a ajuns la 61 de miliarde de euro.

Așa că să le mai mulțumim odată generoșilor Klaus Iohannis și Florin Cîțu pentru că ne-au adus o datorie externă suplimentară de 29 de miliarde de euro (deocamdată!), plus o gaură anuală suplimentară de vreo 5 miliarde de euro (cam cu atât va crește deficitul de cont curent în ultimele patru luni din 2021). Să nu uităm faptul că guvernele liberale din 2020 și 2021 au crescut datoria externă guvernamentală cu 21 de miliarde de euro. În 21 de luni de mandat, câte 1 miliard de euro pe lună. Mulțumim, Klaus! Mulțumim, Florin!

Articol de Petrișor Peiu