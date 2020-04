Romania, data ca exemplu: Washington Post scrie despre "pandemia de coruptie": Masti la suprapret si contracte dubioase!

Publicatia americana Washington Post scrie, intr-un material amplu, despre "pandemia de coruptie" si tarile care au incheiat "contracte dubioase" pentru achizitionarea de materiale sanitare necesare in lupta cu noul coronavirus.

Printre statele in care coruptia a inflorit in timpul crizei si date exemplu de cel mai mare ziar american din Washington este si Romania, alaturi de Columbia, Bangladesh sau Argentina. "Atat tarile mari, cat si cele mici au cheltuit trilioane de dolari pentru a combate pandemia de coronavirus si efectele brutale pe care aceasta le are asupra economiei - ceea ce analistii numesc cel mai mare raspuns financiar la o singura criza globala. Pe masura ce guvernele se grabesc sa faca rost de toate resursele necesare - de la ajutor alimentar pana la masti sanitare - acestea acorda prioritate vitezei, si nu transparentei, renuntand la licitatii competitive, astfel incat sa tina pasul cu pandemia.

Majoritatea nu au de ales oricum. Avand in vedere viteza cu care se propaga aceasta criza - inca in desfasurare - fie cumperi produse rapid, fie pui in pericol milioane de oameni. Insa exista si ingrijorari: ce procent din banii de achizitii umple buzunarele birocratilor corupti, ale contractorilor apropiati de acestia sau ale sindicatelor corupte?", scriu jurnalistii americani. Publicatia citata noteaza ca preturile ridicate la produse precum masti si ventilatoare pot fi explicate in parte de economia de piata: deficitul pe fondul cererii mari determina cresterea preturilor. Totusi, este adusa in discutie explozia acestor preturi in contractele incheiate de stat cu firme/ companii/ furnizori cu un istoric non-medical. Si nu doar in Romania, ci in toata lumea.

"In Romania, unde procesele normale de licitatie au fost suspendate pentru a accelera achizitiile publice, criticii atrag atentia la ce se intampla in spatele acestor tranzactii. Romwine & Coffee SRL, o companie mica situata la 50 de km sud de Bucuresti, vinde tutun si bauturi alcoolice. Dar a reusit sa obtina doua contracte cu statul, in valoare de 12,6 milioane de dolari, pentru a produce masti sanitare, dar la un pret de doua ori mai mare decat cel de pe piata. Tranzactia a avut loc dupa ce Sanimed International a incheiat un acord de parteneriat cu vanzatorul de tutun si bauturi alcoolice, a declarat proprietarul Sanimed, Catalin Hideg. El a insistat ca acordul nu este 'neobisnuit'", scrie Washington Post.

"Peste tot in lume, companiile mari folosesc alte companii pentru licitatii. Folosesc consortii, asociatii, parteneriate. Exista companii cu trei angajati si trei laptopuri care au castigat licitatii in valoare de sute de milioane de euro pentru strazi, autostrazi, poduri si asa mai departe", a spus Hideg la B1 TV, citat de WP. Sorin Ionita, expert roman in politici publice si dezvoltare locala, numeste competitia pentru a obtine contracte in pandemia de coronavirus "o zona gri". "Este o zona gri, indiferent ca vorbim despre coruptie sau nu. Oamenii vor sa cumpere tot ce apuca", a spus el, de asemenea, citat de WP. Alte tari in care s-au incheiat contracte dubioase pentru materiale sanitare sunt Columbia, Bangladesh sau Argentina, dupa cum scrie sursa citata.