RTV Galaxy, postul detinut de Eugen Nicolicea, a primit peste un milion de lei de la guvern prin campania anti-COVID

Firma la care Eugen Nicolicea are 50 la suta din actiuni, Galaxy SRL, a primit peste un milion de lei de la Guvern prin campania anti-COVID, anunta intr-o postare pe Facebook Septimius Parvu, expert la Buna guvernare & alegeri la Expert Forum.

"In cazul in care va intrebati ce mai face Eugen Nicolicea (desi probabil nu va intrebati), raspunsul este bine. N-a mai intrat in parlament, dar firma la care are 50% din actiuni, Galaxy SRL, a primit prin campania anti-Covid finantata de Guvern anul trecut suma de 1.1 milioane lei. Radio televiziunea Galaxy transmite din Drobeta Turnu Severin, dar pagina web pare a fi inactiva http://rtvgalaxy.ro, iar pe FB ultimul post e din aprilie 2020." Trecut pe linia moarta in PSD, odata cu condamnarea lui Liviu Dragnea, Eugen Nicolicea a refuzat sa declare ce planuri de viitor are dupa incheierea carierei politice. Una din vocile cele mai dure la adresa justitiei independente si cel care, in aprilie 2019, era chiar propus de PSD pentru postul de ministru al Justitiei.

Deputatul PSD, care ii ameninta cu inchisoarea pe magistratii care protestau impotriva modificarilor din Justitie, si-a pierdut intai functia de vice-presedinte al Camerei Deputatilor pentru ca apoi sa dispara complet de pe listele partidului pentru alegerile din decembrie. Acum, dupa o cariera de 28 de ani in Parlament, refuza sa spuna ce va face in continuare sustinand, dupa cum scrie Mediafax, "ca nu-l intereseaza subiectul". In anul 2019, Nicolicea a incasat dividente in valoare de 26.000 de lei de la firma S.C. Galaxy din Drobeta Turnu Severin. Societatea opereaza postul de radio local Galaxy, pe care deputatul il detine impreuna cu fratele sau. Eugen Nicolicea a avut sapte mandate de deputat, fiind ales pentru prima data in 1992 in Parlament. Fostul vicepresedinte al camerei inferioare a Parlamentului a intrat relativ tarziu in campul muncii si imediat dupa Revolutie s-a inscris in politica.

Potrivit CV-ului, Nicolicea a avut primul loc de munca la 26 de ani. S-a angajat inginer la Santierul Naval Drobeta Turnu Severin, unde se ocupa de proiectare navala. Dupa numai un an, se angajeaza sef de laborator la Intreprinderera pentru Intretinerea si Repararea Utilajelor de Calcul (IIRUC), unde sta timp de sapte ani. Imediat dupa Revolutie, in 1990, intra in politica si devine viceprimar in Drobeta Turnu Severin, iar in 1992 candideaza la parlamentare si obtine primul mandat de deputat pe listele PDSR. Nicolicea a ramas fidel social-democratilor pana in 2009, cand a parasit PSD pentru a adera la UNPR. Dupa ce liderul UNPR Gabriel Oprea a renuntat la sefia formatiunii, Nicolicea a revenit in PSD, in 2016.

Nicolicea s-a remarcat mai ales prin declaratiile controversate, prin jigniri ale colegilor din Opozitie, dar si prin tacerea absoluta privind studiile sale de drept. Intrebat in decembrie 2017 de reporteri la ce Universitate si in ce an a absolvit Facultatea de Drept, in conditiile in care aceste date lipsesc din CV-ul sau publicat pe site-ul Parlamentului, deputatul PSD Eugen Nicolicea a raspuns nervos: "Ma, baiatule, tu chiar nu intelegi? Vrei sa avem altfel de discutii?". Dupa doar o zi, un reporter al Digi24 l-a intrebat din nou despre locul unde a studiat Dreptul si in ce perioada. Deputatul PSD Eugen Nicolicea l-a amenintat pe jurnalist ca daca mai insista pe acest subiect ii va ridica acreditarea.