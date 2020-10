Scandal la Casa Alba: Donald Trump ar fi folosit din nou o dublura in locul primei doamne

O fotografie a primei doamne SUA, Melania Trump, a readus in discutie teorii conspirationiste mai vechi potrivit carora presedintele Americii foloseste o sosie pentru a-si inlocui sotia.

Hashtag-ul #FakeMelania a inceput sa fie in tendinte pe Twitter in acest weekend, dupa ce a aparut o imagine cu Melania Trump imbarcandu-se in Marine One pe peluza sudica a Casei Albe, pentru a participa la dezbaterea prezidentiala din Nashville. In imagine, Prima Doamna poarta ochelari de soare, insa pe internet sunt foarte multi care spun ca zambetul si dintii ei aratau diferit.

Aceasta teorie nu este noua. De cativa ani se tot speculeaza ca Trump "angajeaza" o dubla care sa o inlocuiasca pe sotia lui atunci cand aceasta nu vrea sa-l insoteasca in deplasari. In trecut, oamenii au indicat imagini din care ar fi rezultat ca inaltimea Melaniei Trump era diferita, dar si alte detalii fizionomice. Donald Trump a spus ca aceasta teorie este un fake news, dar asta nu a oprit speculatiile.

Regizorul Zack Bornstein a comentat cu hashtag-ul "Fake Melania": "Singurul lucru care o sa imi lipseasca la aceasta administratie este schimbul de Melanii". Alti utilizatori au postat imagini anterioare in care s-ar fi folosit o dublura. Presedintele Trump nu este primul politician acuzat ca a folosit dubluri, si Hilary Clinton fiind suspectata ca a apelat la o inlocuitoare. De asemenea, s-a speculat ca presedintele rus Vladimir Putin foloseste o dubla.