Scandal la ROMATSA. Incompetentul Florin Ulmeanu de la PNL a fost numit șef în locul unui controlor de trafic cu experiență de peste 30 de ani

In plina criza provocata de pandemia de coronavirus și la "adapostul" Stării de urgență instituită cu această ocazie, jocurile de culise ale politicienilor afalti la putere sunt in plin avant. Sunt schimbați pe bandă rulantă profesioniști cu politruci, iar premierul Ludovic Orban nu numai ca nu se sesizeaza, dar pare sa faca parte din joc.

Cel putin in ceea ce priveste ROMATSA. In aceasta companie există Direcția Regională (DR), cea care gestionează tot traficul aerian care tranzitează România. Funcția de director al acestei Regionale nu poate fi ocupată decât de un controlor aerian de meserie.

Joi, impotriva regulamentului strict, directorul general l-a chemat pe seful de la DR, care are o experiența de 30 de ani, și i-a spus să plece pentru că trebuie să numească pe altcineva în locul lui. Adică pe prim-vicepreședinte PNL Sector 5, Florentin Adrian Ulmeanu (Florin, cum este cunoscut la partid) a cărui profesie nu are nici o tangență cu funcția pe care a fost numit - inginer diplomat.

În ROMATSA a început un scandal enorm în acest moment pentru că oamenii sunt revoltați de situatia creata într-o instituție care se ocupă cu probleme super-profesionalizate. Personalul este cu atât mai revoltați cu cât se vorbește deja și de alți profesioniști cu ștate vechi pe funcțiile ocupate că vor fi schimbați cu politruci.

Surse Ziuanews sustin ca in aceasta numire ar fi implicat direct Ludovic Orban, care a facut presiuni asupra ROMATSA pentru a-l instala pe prim-vicepresedintele filialei PNL Sector 5, pe Ulmeanu, in ciuda faptului ca i s-a spus ca acesta nu are niciun fel de competente in domeniu si ca pune in pericol siguranta traficului aerian.

Revolta reiese și din adresele de protest înaintate șefului ROMATSA (din 02.04.2020) si ministrului Transporturilor Lucian Bode (in 06.04.2020) - pe care le puteti citi mai jos - de Sindicatul din cadrul regiei care se arată revoltat de reluarea în forță a politizărilor în plină criză de coronavirus: