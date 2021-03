Scandalul celor 1.500 de lei: Monitorul oficial arata ca a fost suspendată facilitatea angajatilor pentru creșă sau grădiniță. Cîțu a omis să spună!

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a susţinut, luni, că premierul Florin Cîţu vine „cu mâna întinsă să cerşească ajutor" din partea social-democraţilor abia după un an de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, „când îi este frică de furia oamenilor", adăugând că aceasta nu este o propunere serioasă.

Noile restrictii impuse de autoritati, care au intrat in vigoare in zonele unde incidenta COVID-19 depaseste patru cazuri la mia de locuitori au starnit numeroase nemultumiri in spatiul public.