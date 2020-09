Dupa ce am trecut in revista trecutul care arata impresionant doar privit prin ochii jurnalistilor catei de casa ai lui Radu Gavris, fost ajunct al sefului Politiei, detasat acum - in "vaietele" presei "de casa" - in maghiarime, a venit vremea continuarii dezvaluirilor si prezentarii faptelor asa cum sunt ele in realitate si nu cum sunt puse pe tava, intr-o maniera favorabila si lipsita de substanta.

Cum presa "acoperita" continua sa-l prezinte pe Radu Gavris ca un supererou, crucificat de sistem, dar fara a ne prezenta "cauzele si vinovatii", vom incerca in cele ce urmeaza sa trecem in revista detalii picante, dar 100% reale cu privire la activitatea comisarului Gavris. Dealtfel si cunoscutul Dumitru Coarna, sef sindical al politistilor, a prezentat pe mai multe posturi de televiziune adevarata fata a lui Radu Gavris, pe care l-a numit "incompetent" si ca unul care "se impauneaza cu succesele politistilor reali", dar in realitate "nu se pricepe la nimic". Mentionam ca doar spicuim din "CV-ul" nenuantat al ofiterului, mai sunt multe de spus:

Oferirea de informatii si date nedestinate publicitatii jurnalistilor aserviti

Fapta care demonstreaza lipsa de moralitate si totodata lipsa profesionalismului de care da dovada Radu Gavris. Cati politisti au cel putin un prieten jurnalist? Cati dintre ei nu doar ca le dau ponturi, ci intregi materiale jurnalistice? Cati o fac pentru faima personala? Ii numaram pe degete, iar primul pe lista se afla Gavris. Nu mai conteaza onoarea colegilor care trudesc la anchete, importanta este imaginea lui, iar pentru asta, presa este un aliat de nadejde, in detrimentul camaraderiei.

Oferirea de sporuri si drepturi banesti in mod ilegal si in neconformitate cu legislatia in vigoare!

Radu Gavris a incercat sa isi creeze un aliat in lupta sa cu morile de vant, un fel de Rucio (magarul lui Sancho Panza) prin oferirea de sporuri ilegale subalternilor sai de la Omoruri, sub pretextul ca lucreaza in mediu toxic. Urmand o logica elementara ne intrebam cum de lucratorii de la Omoruri din teritoriu nu beneficiaza de aceleasi drepturi banesti? Cadavrele din tara nu sunt la fel de "toxice" precum cele din Capitala? Sau poate mediul toxic era de la aburii de alcool din biroul lui Gavris...

Tupeul de a aduce amenintari si injurii Corpului de Control venit sa ii verifice activitatea

Cand si-a ales cariera de politist, Radu Gavris ar fi trebuit sa ia in calcul respectarea ierarhiei militare. Dar acest imaculat al sistemului, incearca timorarea ofiterilor veniti in control, facand presiuni asupra lor, aducandu-le injurii si amenintari, cu scopul de a obtine un raport favorabil. Halal prestanta! Ca tot pomeneam de aburii de alcool, poate isi aminteste Radu Gavris de betiile crunte - conform surselor noastre interne - avute in sediul politiei, stie el unde, la camera 222 (langa liftul vechi cum spun cei din sistem).

Conform acelorasi surse, sa mai adaugam ca "pleca cu girofarul pornit sa isi satisfaca nevoile sexuale cu doamne de companie de pe strada." Sau cand de la aceeasi camera 222 "pleca cu aceeasi masina de serviciu, in aceeasi stare crunta de ebrietate, la pescuit...", ne mai spun sursele interne, din randul subalternilor nemultumiti de activitatea reala a "sefului", care ne adauga: "In caz ca a uitat total, poate niste filmulete de la camera 222 ii reimprospateaza memoria..."