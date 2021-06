Scandalul gunoaielor S1: Clotilde Armand atribuie contracte firmelor de casa

Sectorul 1 s-a obișnuit, din păcate, de mult timp cu gunoaiele, care sălășluiesc pe străzile atât de lăudate in trecut, dar asta se întâmpla pentru ca "mes dames et monsieurs le jeux sont fait et ne rien va plus"!

Ați recunoscut probabil celebrele cuvinte de la ruleta monegască, unde se pare ca s-a jucat și soarta sectorului 1. Si a apărut pe un cal alb care se dovedește a fi o veritabila mârțoaga, bebelușa alba care și-a dorit sa facă la Primăria sectorului 1 o treaba pentru care sa primească un aplause. Și atunci, Clotilde Armand a gândit ca oamenii pe care i-a găsit in primărie, fie ca erau angajați de fostul primar Dan Tudorache sau de mult lăudatul Andrei Chiliman, sunt "subțiri" și trebuie înlocuiți cu profesioniști asa zisi de "24 karate".

Printre primele "Achizitii" facute de Clotilde a fost și Raluca Rogoz, care, pana a venit in Primaria din Banul Manta, ocupa un post de expert parlamentar la Camera superioară, adică la Senatul României, condus astăzi de prietena franțuzoaicei, Anca Dragu. Revenind la Raluca Rogoz, multă lume a fost uimita cum de a acceptat sa lase un post la Senat, un post mult râvnit de toată lumea pentru a veni numai șef serviciu la o primărie de sector. Și a început "treaba". Rogoz este "cureaua de transmisie" între cabinetul primar și cei care trebuie sa lucreze procedurile de achiziție publica.

Un singur exemplu. A primit misiune istorică de la Dragos Constantin, consilierul mult prea apropiat de madame "Primar", printr-un bilețel roz, va mai aduceți aminte de acel bilețel din vremurile băsiste, primind astfel mutarea in plic. Adică, firmele care trebuiau sa câștige contractele pentru Primăria Sectorului 1. Dar ce sa vezi. Firmele menționate in bilețelul roz au depus oferta cu valoarea cea mai ridicată... Necaz mare! Atunci, cabinetul primarului a reactionat dându-i directive de a face o nota justificativă prin care primarul "validat" sa solicite reluarea procedurii de achiziție publica, legal sau nu, ramane de vazut!

Și ce credeți, supusa și umila, cu frica in sân, Raluca Rogoz a executat ordinul primit, doar, doar sa nu vaduveasca interesul lui 'Madame le maire". Hartia o vedeți in facsmil, noi va spunem doar atât, executanta Raluca a semnat, dar neavând capacitatea intelectuala de a justifica reluarea procedurii, sub amenințări mai puțin voalate a reușit sa redacteze documentarul atasat.

Și, in acest fel, la o data ulterioară s-a atribuit mult râvnitul contract, firmelor de casa menționate in bilețelul roz, respectiv firma CARP MANAGEMENT & CONSULTING SRL, a câștigat in doi pași contractul de consultanta in achizitii publice conform atribuirii directe din Catalogul electronic Seap, nr. DA27936498/11.05.202, la o valoare fabuloasa de 67.500,00 lei.

Încheiem demonstrandu-va cu materialul clientului ca experiența profesională din trecut nu o recomanda absolut deloc sa vina pe postul pe care îl ocupa in prezent Rogoz: in cele 6 luni de munca " susținută" și bine plătită (13.487 cuantum brut, însemnând aproape 9000 lei net).