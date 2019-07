Schema prin care, cu ajutorul Vioricai Dancila, Firea incearca sa isi salveze companiile municipale ilegale

Cu sprijinul Guvernului Dancila, Gabriela Firea va incerca sa salveze, miercuri, companiile municipale pe care le-a infiintat cu incalcarea legii. Iata cum va proceda.

Inca din toamna anului trecut, in urma unei sesizari a USR, Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca administratia Firea a infiintat 20 dintre cele 22 de companiil municipale cu incalcarea legii.

Motivul: hotararile de infiintare ale celor 20 de companii fusesera adoptate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) doar cu majoritate absoluta (cu vot favorabil din partea a jumatate plus unu dintre consilieri) in loc de majoritate calificata (adica avand votul favorabil a doua treimi dintre consilieri), asa cum ar fi fost legal.

Dintre cele 22 de companii municipale existente, singurele care nu fusesera declarate ilegale de instanta erau Trustul de Cladiri Metropolitane (infiintat in prealabl, legal) si Compania Municipala Cimitire (care se infiintase dupa ce USR deschisese procesul).

In ciuda deciziei definitive a instantei, Gabriela Firea a negat in permanenta ca ar fi infiintat ilegal cele 20 de companii municipale. De fapt, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a si incercat - printr-o cale extrordinara de atac - sa anuleze decizia Curtii de Apel. Dar a esuat.

Cu toate astea, PMB tot n-a dizolvat companiile carora le acordase - prin majorari de capital si imprumuturi - circa 600 de milioane de euro din banii publici ai bucurestenilor.

Dimpotriva, primaria a incercat, in repetate randuri, sa obtina sprijinul consilierilor generali pentru "confirmarea infiintarii" companiilor. Cu alte cuvinte, Gabriela Firea a incercat sa convinga doua treimi dintre consilierii generali sa voteze pentru legalizarea celor 20 de companii municipale infiintate in 2017 si sa gireze continuarea activitatii lor.

Strategia Gabrielei Firea n-a functionat, insa, decat in foarte mica masura. Cu alte cuvinte, primarul general a convins parte dintre consilierii Opozitiei sa voteze o scindare a Companiei Municipale Energetica SA in doua companii mai mici. Acest vot a fost dat, insa, sub imperiul urgentei, in speranta ca scindarea va permite evitarea colapsului termoficarii centralizate din Capitala.

In cazul celorlalte companii municipale, insa, consilierii generali ai Opozitiei au refuzat sa voteze "confirmarea infiintarii", din mai multe motive.

Printre aceste motive se numara - asa cum au explicat pe larg consilieri de la USR si PNL - faptul ca o "confirmare a infiintarii" companiilor reprezinta un gir pentru modul in care acestea au cheltuit pana acum banii bucurestenilor, intr-o maniera opaca, fara a da suficiente detalii despre angajarile, lucrarile si achizitiile pe care le-au facut.

Consilierii USR nu s-au multumit, insa, doar cu vorbe, ci au mers chiar mai departe si au sustinut in instanta ca PMB trebuie sa dizolve companiile municipale. Una peste alta, zilele Holdingului Municipal infiintat de administratia Gabriela Firea pareau numarate.

Cu toate astea - de parca nici n-ar fi observat deciziile instantei - primarul general al Capitalei le-a propus consilierilor generali, la finele lunii mai 2019, sa adopte noi bugete pentru companiile municipale, in baza carora acestea sa functioneze si in 2019. Din documentele prezentate in sedinta CGMB reiese clar ca Gabriela Firea nici nu luase in calcul desfiintarea companiilor. Ba dimpotriva, se pregatea sa le extinda, aproape dublandu-le numarul de angajati, in acest an.

In prima instanta, la sedinta din mai, CGMB a respins bugetele companiilor municipale. Le-a adoptat, insa, in urmatoarea sedinta, adica in cea din luna iunie.

Ulterior, administratia Firea a gasit modalitatea de a incerca din nou sa legalizeze companiile. Mai exact - admitand de aceasta data existenta unui "viciu" in procesul de infiintare a societatilor - Gabriela Firea le propune din nou consilierilor generali sa confirme infiintarea acestora. De ce o face, in conditiile in care a mai incercat si a esuat?

E foarte simplu: pentru ca intre timp, la finele lunii iunie, Cabinetul Dancila a adoptat, prin ordonanta de urgenta, mai multe modificari ale Codului Administrativ. Iar printre aceste modificari se numara si unele care permit ca proiectele de hotarare referitoare la administrarea patrimoniului - cum sunt proiectele legate de companiile municipale din Capitala - pot fi adoptate doar cu votul a jumatate plus unu dintre consilieri. Iar in aceste conditii, cu voturile consilierilor PSD si ALDE (adica a 28 din 55 de consilieri), administratia Firea ar putea "confirma infiintarea" companiilor municipale.

Ce se va intampla, ramane de vazut, in conditiile in care, la cea mai recenta sedinta a CGMB, trei dintre consilierii generali ai PSD nu au votat pentru adoptarea bugetelor companiilor.