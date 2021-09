Soțul ministrului Sănătății, angajat într-o singură zi la Spitalul Municipal din Oradea. Familia Mihăilă are afaceri profitabile în domeniul Sănătății

Co-președintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a zis pas invitație președintelui Klaus Iohannis pe tema crizei politice de la București pentru a onora o întrevedere cu președintele Franței, întâlnire despre care liderul PLUS susține că a fost programată în urmă cu mai multe luni. „Nu am de gând să cer scuze nimănui că onorez invitații în Europa și că încerc, cu puterile mele, să demonstrez că românii pot și trebuie să joace roluri importante în Uniunea Europeană", a subliniat Cioloș.