Sorin Grindeanu l-a denunțat pe Liviu Dragnea? Un mister din comunicatul DNA

Sorin Grindeanu și Liviu Dragnea au participat umăr la umăr la întâlnirea din 2017 cu Donald Trump. Însă doar Liviu Dragnea s-a ales cu dosar penal, scrie Evz.ro.

La momentul invocat de DNA, prim-ministru era Sorin Grindeanu. Care a și participat la ceremonia de la Washington, după cum ne putem reaminti cu ajutorul postării de pe Facebook a lui Liviu Dragnea:

Liviu Dragnea, 19 ianuarie 2017: "Aseară am avut onoarea de a participa, împreună cu premierul Sorin Grindeanu, la o cină în format restrâns alături de Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump. I-am transmis președintelui dorința noastră de a duce parteneriatul strategic dintre #România și #SUA la un alt nivel. Președintele Donald Trump mi-a răspuns: 'We will make it happen! Romania is important for us!' A fost un dialog cald și deschis."