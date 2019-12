Spitalul Metropolitan promis de Firea va costa, de fapt, 1 miliard de euro. De doua ori si jumatate mai mult decat a anuntat edilul

Spitalul Metropolitan din Bucuresti, promis de Gabriela Firea, ar urma sa coste 4,7 miliarde de lei (circa un miliard de euro), potrivit proiectului de hotarare a Consiliului general al Municipiului Bucuresti, pus in dezbatere vineri pe site-ul Primariei Capitalei.

Totodata, potrivit proiectului, spitalul va fi construit in 5 ani. Asta cu toate ca Firea anuntase zilele trecute ca spitalul va costa 400 de milioane de euro si ar urma sa se ridice in doar 3 ani.

Zilele trecute, Gabriela Firea spunea ca in luna martie 2020 ar urma sa inceapa, in Pipera, constructia Spitalului Metropolitan din Bucuresti. Acesta ar urma se fie a doua cea mai mare cladire din Romania, dupa Palatul Parlamentului. Cu toate astea, Firea a spus ca spitalul ar urma sa se ridice in doar 3 ani, cu 400 de milioane de euro.

"E un pret mic pentru un spital care urmeaza sa aiba 1.000 de paturi, dintre care 750 pentru spitalizare permanenta. Vor fi 31 de sali de operatie. Vom avea 2 acceleratoare de particule pentru tratarea bolnavilor de cancer", a precizat Gabriela Firea. In plus, sustine Gabriela Firea, spitalul ar urma sa aiba si un turn inalt de 12 etaje, cu heliport.

Potrivit primarului general al Capitalei, studiul de fezabilitate al cladirii a fost realizat de Compania Municipala Dezvoltare Durabila SA si de Compania Municipala Trustul de Cladiri Metropolitane SA. "S-a realizat acesta documentatie in numai 8 luni. E un timp foarte scurt, in comparatie cu 2-3 ani, cat obisnuia, de regula, sa astepta Primaria Capitalei ca sa primeasca un studiu de fezabilitate.

Urmeaza sa aprobam indicatorii tehnico-economici in Consiliul General si, din martie, sa incepem lucrarile. Acestea vor dura 3 ani", a mai precizat primarul general al Capitalei, intr-o conferinta de presa. Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, trage un semnal de alarma si spune ca faptul ca pretul Spitalului Metropolitan prezentat de Gabriela Firea a devenit de 2,5 ori mai mare, in doar doua zile, arata incompetenta crasa.

"Minunea de la Voluntari: pretul Spitalului Metropolitan prezentat de Gabriela Firea a devenit de 2,5 ori mai mare - de la 400 de milioane la un miliard de euro - in doar doua zile. Acum cateva minute cineva ma intreba daca sunt de parere ca e furaciune. I-am raspuns ca e incompetenta. Incompetenta crasa. Furaciunile probabil urmeaza... daca doamna primar ar ramane in functie, ceea ce nu va fi cazul", a scris Voiculescu pe Facebook.